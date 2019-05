Iraq đưa ra cảnh báo về mối đe dọa vẫn còn hiện hữu của IS

Thủ tướng Iraq Abdul Mahdi không tiết lộ địa điểm ghi hình đoạn video của IS là ở đâu. Đoạn video mới được IS công chiếu vào thứ hai cho thấy một người đàn ông tự xưng là Baghdadi, thủ lĩnh IS lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, từ khi ông ta tuyên bố "Nhà nước Hồi giáo" đã sụp đổ từ 5 năm trước.

Sự xuất hiện của Baghdadi là dấu hiệu cho thấy các phiến quân IS đã có sự gia tăng về quy mô, cũng như tổ chức này sẽ tiến hành nhiều cuộc tấn công trong tương lai.

"Địa điểm mà Baghdadi xuất hiện cho đến lúc này vẫn chưa có thông tin tình báo, song chắc chắn ông ta đang ở khu vực xa xôi và hẻo lánh", Thủ tướng Mahdi phát biểu trong buổi họp báo trong chuyến công du Berlin, Đức. Theo ông, IS đang khôi phục lực lượng với quy mô lớn, do đó tổ chức này vẫn là mối đe dọa thường trực.

"IS không phải là tổ chức nhỏ, nó có quy mô lớn và đang nỗ lực quay trở lại các khu vực từng chiếm đóng, cũng như tiến hành các vụ việc nghiêm trọng như vụ đánh bom Sri Lanka vừa qua", Thủ tướng Madhi nhận đinh, không quên nhắc đến vụ đánh bom vào dịp Lễ Phục sinh khiến hơn 250 người thiệt mạng.

Baghdadi hiện được cho là đang lẩn trốn tại khu vực giáp ranh Iraq và Syria, một phần của khu vực sa mạc rộng lớn mà IS đã từng chiếm được, cũng như là căn cứ của IS tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh của Iraq và Syria. Trong đoạn video dài 18 phút từ mạng lưới Al Furqan, một người đàn ông râu rậm cùng Baghdadi đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom Sri Lanka, nhằm đáp trả lại việc chúng bị mất phần lãnh thổ Baghouz ở Syria.

Đoạn video của IS là lần đầu tiên Baghdadi xuất hiện trở lại, kể từ lần gần nhất ở thành phố Mosul năm 2014. Hắn thường xuất hiện trong các đoạn ghi âm phát biểu. Chiến dịch chống IS do Mỹ đứng đầu đã chấm dứt sự hiện diện của IS trên lãnh thổ Iraq vào cuối năm 2017 và Syria vào tháng vừa rồi đã gần năm năm sau khi IS chiếm đóng lãnh thổ ở cả hai quốc gia này.

Phục Hưng

Theo Reuters