Không kích ở đông bắc Syria, 30 thường dân thiệt mạng

Tân hoa xã dẫn nguồn Thông tấn xã Syria cho biết, ngày 11/6 liên quân Mỹ không kích vào một trại tị nạn Iraq ở thành phố Qadam, đông nam tỉnh Hasak, khiến 18 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là người tị nạn Iraq, bao gồm phụ nữ và trẻ em. Ngày 12/6 liên quân tiếp tục không kích vào một khu dân cư ở đông nam Hasak giết chết 12 thường dân.

Mục đích các cuộc không kích này là nhằm hỗ trợ “quân đội Syria dân chủ” của lực lượng người Kurd kiểm soát khu vực này.

Bộ ngoại giao Syria ngày 12/6 đã gửi tiếp một bức thư đến Tổng thư ký Liên Hợp quốc và chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lên án liên quân do Mỹ đứng đầu phạm tội ác chiến tranh và chống lại loài người.



Đồng thời kêu gọi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hãy gánh vác tránh nhiệm duy trì hòa bình và ổn định quốc tế, chỉ trích và ngăn cản “hành động tàn sát” này.

Tháng 8/2014 Mỹ bắt đầu các chiến dịch không kích vào các mục tiêu của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) trên lãnh thổ Iraq, 1 tháng sau đó phạm vi không kích mở rộng sang lãnh thổ Syria. Đồng thời thành lập một liên minh quân sự quốc tế chống lại IS, các nước Ả Rập như Jordan, Saudi Arab, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã tham gia vào liên minh này.



Chính phủ Syria cho rằng, việc thành lập liên quân chưa được Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ủy quyền và chỉ trích các cuộc không kích của liên quân gây thương vong cho nhiều thường dân.

Đỗ Trọng Phương