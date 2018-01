Một nghị sỹ ấn tượng tại APPF-26

Phiên họp đầu tiên của APPF- 26 là phiên họp Nữ nghị sỹ. Bà Suisuiki khiến nhiều đại biểu và phóng viên chú ý vì bà mặc trang phục truyền thống của New Zealand và luôn mang theo người con cú mèo bằng bông. Bà Suisuiki cho biết, bộ trang phục được dệt bằng vỏ cây, rất tiện dụng, có thể mặc nó bên ngoài bộ quần áo thông thường, còn chim cú là biểu tượng của nghị viện New Zealand. Bà luôn mang theo con cú, kể cả lúc nghỉ giải lao; khi họp hành, bà thường để nó trên bàn họp.

Phiên họp nghị sỹ đã thành công tốt đẹp với nhiều tham luận sắc sảo từ các nữ nghị sỹ. Bài tham luận của nghị sỹ Suisuiki cũng rất đáng chú ý khi bà nói lên thực trạng về quyền bình đẳng nam nữ ở New Zealand. Khi kết thúc bài tham luận của mình, bà hát một bài khiến không khí phiên họp trở nên vui tươi, bớt phần khô cứng. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, bà Suisuiki nói: “Đó là bài hát của người Maori, tộc người bản địa của New Zealand. Tại nghị viện New Zealand, khi phát biểu xong, chúng tôi thường hát bài hát này để cầu mong cho tình yêu, hòa bình và mọi sự tốt đẹp đến với mọi người”. Bà cho biết, tiếng Maori là một trong ba ngôn ngữ chính thức của New Zealand cùng với tiếng Anh và ngôn ngữ ký hiệu. Hiện nay, số người trưởng thành nói thông thạo tiếng Maori khoảng 400.000 người, chiếm gần 30% dân số Maori, tương đương 4% dân số New Zealand. New Zealand có chính sách nhập cư thông thoáng nên có tới 40% dân số New Zealand là người nước ngoài.

Sự xởi lởi, vui vẻ của người dân quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương được thể hiện rất rõ qua nghị sỹ Suisuiki. Bà luôn hào hứng, phấn khởi trước những điều mới lạ. Tại bữa tiệc trà bế mạc hội nghị, khi nhìn thấy hoa quả Việt Nam được bày biện đẹp mắt trên chiếc mẹt bằng mây đặt ở đằng sau chiếc xe đạp, các cô lễ tân Việt Nam xinh đẹp trong tà áo dài trắng đội nón lá đứng mời chào khách thưởng thức, bà thốt lên kinh ngạc và ngay lập tức sử dụng điện thoại “live stream”. Bà bảo: “Tôi quay video cho mọi người ở nhà được thấy nét đẹp của văn hóa ẩm thực Việt Nam”.

Hỏi bà về sự bình đẳng nữ giới ở New Zealand, đất nước hiện được biết tới nhiều vì có nữ thủ tướng trẻ đẹp, bà Suisuiki thông tin: “Nữ Thủ tướng Jacinda Ardern của chúng tôi vừa thông báo là có bầu đấy. Bà sẽ nghỉ đẻ 6 tuần, sau đó tiếp tục đi làm, còn chồng bà sẽ ở nhà nội trợ và chăm con”. Theo bà Suisuiki, phong trào nữ quyền ở New Zealand rất mạnh và luôn được khuyến khích. Vì thế, khi nghe tin nữ thủ tướng mang thai con đầu lòng, nhiều người dân đã vui mừng chúc phúc cho bà. Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard còn khuyến khích phụ nữ tham gia chính trường, thậm chí cho phép mang con tới nơi họp. Người dân New Zealand từng thấy hình ảnh ông Chủ tịch Quốc hội ôm hai đứa trẻ trên tay để các bà mẹ tranh luận tại nghị trường.

Bà Suisuiki sinh năm 1969 tại Tonga. Hồi nhỏ, bà sống cùng cha, còn mẹ sang làm việc ở New Zealand. Khi mẹ và cha dượng trở thành công dân New Zealand, họ đón bà sang định cư từ năm 1980. Năm 2017, bà trúng cử vào Hạ viện New Zealand.

