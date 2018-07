Một phụ nữ Nga bị bắt tại Mỹ với cáo buộc làm gián điệp

Maria Butina

Maria Butina, 29 tuổi, bị bắt hôm Chủ nhật tại Washington và đã xuất hiện lần đầu tại tòa án. Luật sư của Maria nói nơi ở của cô bị nhân viên Cục Điều tra liên bang Mỹ lục soát hồi tháng Tư.

Cáo buộc chống lại cô Butina xuất hiện vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản luận tội 12 người Nga, được nói là nhân viên tình báo quân sự. Mỹ nói những người này đã xâm nhập hệ thống máy tính của đảng Dân chủ, can thiệp vào quá trình tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, giúp ông Donald Trump giành lợi thế. Trước khi có thông tin về cáo buộc đối với cô Butina vài giờ, tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự hoài nghi đối với kết quả điều tra của giới chức an ninh Mỹ về chuyện Nga can thiệp bầu cử Mỹ, trong cuộc gặp với tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan.

Cô Butina bị cáo buộc phát triển quan hệ với các chính trị gia Mỹ và “một tổ chức vì quyền sở hữu súng”. Theo FBI, cô Butina đã tìm cách “thiết lập một kênh hỗ trợ cho các đại diện của Chính phủ Nga”

Butina, từng là chủ một cửa hàng nội thất ở vùng Siberia, Nga, thành lập một nhóm đấu tranh cho quyền sở hữu súng của người Nga lấy tên là Right to Bear Arms, trợ lý của một nghị sỹ Nga. Cô có liên hệ với nhiều tổ chức ủng hộ việc sở hữu súng ở Mỹ.

Khi Butina qua Mỹ, cô có nhiều liên hệ với chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump. Tháng 6/2015, trên National Interest của Mỹ, cô Butina chỉ bầu cho một tổng thống xuất thân từ đảng Cộng hòa, quan hệ Nga-Mỹ mới có cơ cải thiện.

