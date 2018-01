Mỹ đưa cả Chính phủ Nga vào ‘Danh sách Kremlin’

“Danh sách Kremlin” của Bộ Tài chính Mỹ có tổng cộng 210 cái tên được công bố, trong đó gồm 114 quan chức cao cấp và lãnh đạo các công ty nhà nước, với 96 doanh nhân Nga.

Ở phần liệt kê các nhân vật chính trị, danh sách gây chú ý với những cái tên hàng đầu Chính phủ Nga như Thủ tướng Dmitry Medvedev, người phát ngôn của tổng thống Dmitry Peskov, người đứng đầu Văn phòng tổng thống Anton Vaino, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin; cũng như tất cả các bộ trưởng của ông Putin, trong đó có Ngoại trưởng Sergey Lavrov và các quan chức cấp cao khác.

Ngoài ra, nhiều lãnh đạo của các doanh nghiệp hàng đầu nước Nga, tập trung nhiều ở các lĩnh vực năng lượng, nhiên liệu, vận tải…

Theo báo cáo, những người có tên trong danh sách trên được lựa chọn trên cơ sở vị trí chính thức của cá nhân trong trường hợp các nhân vật chính trị cao cấp, hoặc có giá trị tài sản ròng từ 1 tỷ USD trở lên đối với các “đầu sỏ chính trị”.

Tài liệu này là một phần của đạo luật trừng phạt nhằm vào Nga, do Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi tháng 8, nhằm trả đũa về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử 2016, dù chưa có kết luận cuối cùng trong các cuộc điều tra do Mỹ tiến hành.

Tuy nhiên, theo tài liệu, đây không phải là một danh sách trừng phạt đối với các cá nhân hay thực thể có tên. Nó cũng không tạo ra bất kỳ rào cản, lệnh cấm hoặc hạn chế nào đối với những người trên từ Mỹ hay nước ngoài.

Nhận định về danh sách trên, Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Dzhabarov nhấn mạnh, đây gần như mang ý nghĩa là sự đổ vỡ trong quan hệ song phương.

“Hai nước có mối quan hệ chính thức, nhưng danh sách trừng phạt gần như bao gồm toàn bộ lãnh đạo đất nước chúng tôi có nghĩa là mối quan hệ đó sẽ tự động tan vỡ”, ông Dzhabarov nói.

