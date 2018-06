Mỹ - Hàn sắp công bố kế hoạch dừng tập trận chung?

Theo Yonhap, để đổi lại việc đình chỉ tập trận chung, liên minh Mỹ - Hàn có thể sẽ đưa ra điều khoản cho Triều Tiên, rằng các cuộc tập trận sẽ tiếp diễn nếu Bình Nhưỡng thất bại trong việc thực hiện cam kết phi hạt nhân hóa.

Trước đó, phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ cho ngừng các bài tập mang tích “khiêu khích, không còn phù hợp và tốn kém” với Hàn Quốc, hành động mà từ lâu Bình Nhưỡng đã coi như cuộc diễn tập xâm lược.

“Giới chức quân sự Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận cặn kẽ về các cuộc tập trận chung mà ông Trump tuyên bố sẽ đình chỉ”, nguồn tin tiết lộ. “Tuần tới, cả cơ quan quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc sẽ cùng nhau công bố kết quả các cuộc thảo luận của họ.”

Nguồn tin cũng lưu ý, rằng các cuộc tập trận mà ông Trump đề cập đến có thể bao gồm các bài tập hàng năm quy mô lớn, như “Giải pháp then chốt – Đại bàng non" vào mùa Xuân và “Người bảo vệ tự do Ulchi” vào mùa Hè.

Ngay sau khi công bố, kế hoạch ngừng tập trận chung với Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Trump đã làm dấy lên một cuộc tranh luận nảy lửa.

Những người ủng hộ ông Trump cho rằng điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Tuy nhiên, giới quan sát lại nhận định việc đình chỉ các cuộc tập trận có thể sẽ làm Washington mất đi lí do chính đáng để buộc Seoul phải gia tăng chi phí cho việc duy trì 28.500 binh sĩ Mỹ ở Hàn Quốc.

Washington trước đó từng yêu cầu Seoul phải chia sẻ gánh nặng về kinh phí trong việc triển khai binh sĩ và các vũ khí chiến lược của Mỹ nhằm phục vụ các cuộc tập trận thông thường.

Minh Hạnh

Theo Yonhap