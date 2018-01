Mỹ lặng lẽ chuẩn bị giải pháp cuối cùng ở Triều Tiên

Trung Quốc vắng mặt trong cuộc họp bàn về Triều Tiên

Hôm nay, các ngoại trưởng từ 17 quốc gia thuộc Sáng kiến An ninh hạt nhân sẽ nhóm họp tại Vancouver, Canada (do Mỹ và Canada đồng tổ chức) để bàn cách kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên thông qua áp lực ngoại giao và tài chính. Nhưng Trung Quốc sẽ không dự cuộc họp này, dù là một bên quan trọng cho bất kỳ giải pháp lâu dài nào cho bán đảo. Dù Triều Tiên và Hàn Quốc gần đây có một số bước đi hạ nhiệt, Mỹ và các nước khác cho rằng cộng đồng quốc tế phải tìm cách mở rộng trừng phạt Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson dự kiến đề xuất các biện pháp tăng cường an ninh trên vùng biển quanh Triều Tiên để chặn những tàu cố tình không tuân thủ các biện pháp trừng phạt cũng như “chặn những nguồn tiền và nguồn lực” đến Triều Tiên, Reuters đưa tin hôm qua.