Mỹ thiếu khẩu trang trầm trọng, nhân viên y tế phải tái sử dụng

TPO - Do số lượng người mắc Covid-19 tăng nhanh, Mỹ đang thiếu khẩu trang trầm trọng, khiến nhân viên nhiều bệnh viện ở New York và một số bang khác phải dùng khẩu trang một lần càng nhiều lần càng tốt, báo Mỹ The Washington Post đưa tin ngày 22/3.