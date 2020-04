Mỹ thử nghiệm vắc-xin COVID-19 thứ 2

Quảng cáo

Tháng trước, Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm vắc-xin COVID-19 đầu tiên tại Seattle do Viện y tế quốc gia của Mỹ thực hiện. Khoảng 2/3 số người tham gia nghiên cứu này đã được tiêm mũi đầu tiên trong tổng số 2 liều cần thiết.



Cho đến nay, có tới hàng chục loại vắc-xin triển vọng đang được thiết kế ở các phòng thí nghiệm khắp thế giới và hy vọng sẽ bắt đầu giai đoạn thử nghiệm trong vòng vài tháng tới.

Khoảng 40 tình nguyện viên sẽ tham gia chương trình thử nghiệm này ở bang Pittsburgh, Pennsylvania, and Kansas City, Missouri của Mỹ.

Ở lần thử nghiệm này, các nhà nghiên cứu áp dụng biện pháp tiêm sâu dưới da, thay vì tiêm bập vào cơ bắp như các mũi tiêm vắc-xin thông thường. Thí nghiệm này là một phần của cuộc săn lùng toàn cầu tìm ra loại vắc-xin bảo vệ con người trước virus SARS- CoV-2 đang làm điên đảo cả thế giới khiến nền kinh tế nhiều nước phải đóng cửa, con người phải cách ly trong nhà để ngăn chặn virus lây lan,

Nghiên cứu này do Quỹ Bill và Melinda Gates hỗ trợ và là bước đi đầu tiên để xem liệu loại vắc- xin này có đủ an toàn cho các thử nghiệm lớn hơn và cần phải chứng minh rằng nó an toàn.

Các nhà nghiên cứu đã đưa một đoạn mã di truyền của chủng virus mới này vào trong một đoạn ADN tổng hợp. Cho dù các nghiên cứu này tiến triển tốt, nó hy vọng được thử nghiệm trong vòng 1 năm trước khi được đưa vào sử dụng rộng rãi.

Mỗi tình nguyện viên sẽ được tiêm hai liều vắc-xin thí điểm với mã INO-4800 và được tiêm cách nhau 4 tuần tại phòng thí nghiệm Kansas City và trường đại học Pennsylvania.

Công ty dược phẩm Inovio cũng đang hợp tác với các nhà nghiên cứu Trung Quốc để bắt đầu sớm có một nghiên cứu tương tự ở Trung Quốc.

Tiến sỹ Anthony Fauci, Giám đốc Viện quốc gia các bệnh truyền nhiễm và dị ứng của Mỹ cho biết, điều rất tốt là họ có rất nhiều ứng cử viên. Đa phần các vắc-xin đang được phát triển đều có chung một mục tiêu: Tạo ra một loại protein tăng đột biến bám trên bề mặt của virus và giúp nó xâm chiếm tế bào người.



Các nhà nghiên cứu Inovio đã đưa vào một mã di truyền của chủng virus mới này vào trong một đoạn ADN tổng hợp. ADN tổng hợp rất lớn khi xâm nhập vào tế bào của người và các mạch sẽ giúp vắc-xin dễ dàng xâm nhập và hoạt động tốt hơn.

Vắc-xin ADN là công nghệ mới. Tuy nhiên Inovio đã từng có các loại vắc - xin thí điểm đối với các loại bệnh khác với phương thức như thế này qua các xét nghiệm an toàn bước đầu.

Tiến sỹ Pablo Tebas của đại học Pennysylvania cho biết, ít nhất nó cũng cho thấy những dấu hiệu rằng, việc tiêm sâu dưới da đã kích thích hệ miễn dịch phát triển kháng thể bảo vệ.

Được tiêm dưới dạng vắc-xin, các tế bào hoạt động như một nhà máy nhỏ để tạo ra các bản sao protein vô hại. Hệ thống miễn dịch của con người sẽ tạo ra các kháng thể bảo vệ chống lại chúng, được tiên đoán nếu virus thực sự xuất hiện.

Loại vắc-xin này dự định sẽ hoàn thiện vào cuối hè này và nó đang chờ phê duyệt khẩn cấp từ Cục quản lý dược phẩm liên bang (FDA). Nếu được, công ty này sẽ sản xuất khoảng 1 triệu liều vắc xin vào cuối năm nay.

Đây không phải là lần đầu tiên công ty Inovio nghiên cứu phát triển vắc-xin corona. Trước đây, công ty này đã bắt đầu phát triển vắc-xin cho Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) cũng do chủng virus corona đe dọa sinh mạng nhiều người hồi năm 2012. Khi công ty thử nghiệm vắc-xin MERS, có tới 95% người tham gia thử nghiệm sinh ra kháng thể chống lại virus này rất cao.

Vắc-xin này đã tăng cường đáp ứng miễn dịch rộng hơn, được đo bằng các tế bào bạch cầu tìm kiếm và phá hủy, được gọi là tế bào T cho 90 % người tham gia thử nghiệm giai đoạn I .

Cho đến nay, vắc-xin COVID-19 mới của Inovio dường như hoạt động tương tự như công thức MERS trong các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Một chỉ số đáng khích lệ rằng nó có thể hoạt động trong các thử nghiệm ở người.

Để chuẩn bị cho nghiên cứu giai đoạn 1 và hy vọng cho thử nghiệm giai đoạn 2 của vắc-xin COVID-19, Inovio cho biết họ đã sản xuất hàng ngàn liều vắc-xin trong 10 tuần qua. Công ty cho biết họ có kế hoạch chuẩn bị sẵn một triệu liều vào cuối năm nay nhưng hiện vẫn đang chờ phê duyệt khẩn cấp của FDA.

Hà Thu

Daily Mail