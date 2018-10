Mỹ: Xả súng tại giáo đường Do Thái, nhiều người thương vong

Theo hãng tin BBC, v ụ tấn công xảy ra vào khoảng 10h ngày 27/10 giờ địa phương (22h giờ Hà Nội) tại giáo đường Do Thái Tree of Life ở khu Squirrel Hill, thành phố Pittsburg, bang Pennsylvania.

N hiều người thương vong, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Pittsburgh cho biết, đồng thời xác nhận ba sĩ quan cảnh sát nằm trong số đó.

Trước đó, nhiều người đang làm lễ tại Giáo đường Do Thái The Tree of Life vào thời điểm xảy ra vụ xả súng. Cảnh sát cho biết họ nhận được điện thoại thông báo người dân đang mắc kẹt bên trong tòa nhà.

Nghi phạm là một người đàn ông da trắng. Nghi phạm được cho đã hô "Tất cả người Do Thái đều phải chết" khi xả súng vào thời điểm giáo đường cử hành lễ Shabbat.