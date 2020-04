New York: Làn sóng ly hôn trong mùa dịch COVID-19

Quảng cáo

Suzanne Kimberly Bracker, một luật sư tại Manhattan, cũng như nhiều đồng nghiệp của cô đang chứng kiến một làn sóng ly hôn trong mùa dịch bệnh này. Cô cho biết: “Nhiều cặp đôi đang nhận ra rằng, họ không hề hợp với nhau”.



“Nửa đêm, tôi nhận được một cuộc gọi từ một khách hàng than vãn về việc ưgiờ đây cô ấy nhận ra rằng, ngoài những đứa con, cô ấy không có gì chung với chồng, và về việc ông chồng chẳng hiểu biết gì về những đứa con chung ấy”, Bracker kể về một nữ giám đốc tiếp thị mà cô đã phải trả lời điện thoại.



Thậm chí, nữ khách hàng còn cho biết: “Cô ấy sẽ bị nguyền rủa nếu tiếp tục dành phần còn lại của cuộc đời để sống chung với chồng”.



Trong số những cặp vợ chồng đang bị rạn nứt vì tác động của những nỗ lực nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, có nhà quản lý quỹ phòng hộ Manhattan, người đột nhiên thấy mình "bị giam cầm" trong căn biệt thự Hamptons của chính mình với người vợ, những đứa trẻ và một cuộc hôn nhân thất bại.



“Ngay lập tức, anh ấy gọi tôi dậy và nói:"Liệu chúng ta có thể đi vào công việc ngay lúc này được không?”, luật sư hôn nhân Paul Talbert kể về khách hàng của mình, một người đàn ông, cỗ máy kiếm tiền nhưng đang sầu muộn.



“Anh ấy nói với tôi: Vợ tôi không hiểu rằng giờ đây tôi đang phải ở nhà 24/7, và tại sao tôi không thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình”, Talbert cho biết. “Tôi buộc phải trả lời anh ấy rằng, ngay lúc này, tôi không thể giúp anh ấy nộp đơn ly hôn.”



Talbert cho biết thêm, một cuộc gọi khác từ chủ sở hữu một công ty thời trang, người đã không hài lòng với cuộc hôn nhân của mình trong một thời gian dài, nhưng do dự trước quyết định ly hôn. Bây giờ gia đình họ đang “mắc kẹt” cùng nhau trong ngôi nhà thứ hai ở New England, và cô ấy rất muốn ly hôn.



Vấn đề tài chính đang làm lung lay các cuộc hôn nhân



Steven J. Mandel, luật sư về các vấn đề hôn nhân ở Manhattan cho biết: “Một trong những căng thẳng chính dẫn đến ly hôn, hơn cả việc ngoại tình là căng thẳng về tiền bạc”. Bên cạnh việc bị “giam hãm” trong cùng một nơi, mọi người đã mất 30% giá trị tài sản của họ, thậm chí có những người đã mất việc làm. Điều đó chẳng khác nào đưa mọi người vào một cái nồi áp suất.”



Cuộc khủng hoảng đang đẩy các cặp vợ chồng có quan điểm khác nhau lâm vào tình trạng ngày càng xa cách.



Vào thứ sáu tuần trước, Mandel nhận được một cuộc gọi từ một người vợ cho biết, cô đột nhiên phát hiện ra người chồng đang ly thân của mình, về cơ bản là một người hoàn toàn không tin vào căn bệnh mà virus SARS-CoV-2 đang gây ra. Rắc rối là ở chỗ, giữa họ có con chung.



“Người bố không tin vào những gì truyền thông đưa tin về sự nghiêm trọng của COVID-19”, ông Mendel nói. “Vì vậy, khi đứa trẻ ở với anh ta, anh ta không sử dụng bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào. Và mặc dù chưa phải chịu bất kỳ lệnh trừng phạt nào của tòa án, nhưng điều đó thực sự giống như cuộc sống thời miền Tây hoang dã.”



Và khi cái bóng lờ mờ của thần chết, mối đe dọa của bệnh tật và cái chết bất ngờ đã được đăng đầy trên báo chí trong cả tháng qua đang hiện hữu, cũng là lúc các cặp vợ chồng đánh giá lại con đường mà họ sẽ muốn dành cho nhau trong phần còn lại của cuộc đời.



Còn đối với một người vợ trung niên khác ở Manhattan, cuộc khủng hoảng COVID-19 là thời điểm hoàn hảo để làm điều gì đó cho cuộc hôn nhân của cô ấy.



Beslow, một vị luật sư nổi tiếng, với những khác hàng tên tuổi, như nữ mình tinh Demi Moore, hay nữ công tước xứ York và siêu mẫu Adriana Lima... cho biết: ”Hôm nay, cô ấy gọi điện cho tôi và nói rằng cô ấy cảm thấy rất trống trải. Và vào lúc này cô ấy mới nhận ra rằng hoàn toàn không muốn nhìn lại cuộc sống trong quá khứ và nói với chính mình,



"Bạn chưa bao giờ được thỏa mãn”. Beslow cho biết thêm: “Ở vào thời điểm hiện tại, mọi người đang có cái nhìn hơi khác về cuộc sống, hay nói đúng hơn, cuộc sống hôn nhân đang chết dần”.

