Nga cảnh báo hậu quả nếu thoả thuận hạt nhân Iran đổ vỡ

“Rõ ràng là sự thất bại của Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), đặc biệt do lỗi của một trong những nước thuộc nhóm P5+1, sẽ trở thành tín hiệu báo động cho toàn bộ cấu trúc an ninh quốc tế, bao gồm cả triển vọng giải quyết vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên”, Ngoại trưởng Lavrov phát biểu về tầm quan trọng của thoả thuận hạt nhân Iran trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC).

Ông nhấn mạnh, việc loại bỏ JCPOA sẽ làm suy yếu bất kỳ thoả thuận nào được thực hiện với Bình Nhưỡng.

JCPOA được ký kết ngày 14/7/2015 giữa Iran và nhóm các quốc gia P5 +1, bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức. Trong đó, Iran chấp nhận đình chỉ chương trình hạt nhân trong nước để đổi lại việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt gây thiệt hại cho kinh tế.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra “tối hậu thư” rằng, Washington sẽ ngừng áp các lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Iran lần cuối cùng, để Washington và các đồng minh châu Âu có sửa đổi JCPOA, mà bỏ qua ý kiến của Iran, Trung Quốc và Nga.

Cụ thể, ông Trump muốn một hiệp định mới sẽ được đưa ra trong vòng 120 ngày, gây áp lực buộc các nước quốc gia khác lựa chọn giữa sửa chữa “những sai sót nghiêm trọng” hoặc Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận.

Theo đánh giá quốc tế, tình hình Iran trước JCPOA và tình hình hiện tại của Bán đảo Triều Tiên có nhiều nét tương đồng, đặc biệt về các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân gây tranh cãi.

Hồi năm ngoái, khi ông Trump không xác nhận sự tuân thủ của Iran đối với JCPOA và thể hiện ý định rút khỏi thoả thuận, Nga cũng từng lên tiếng cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, thậm chí ảnh hưởng đến tiến trình hoà bình ở Bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc họp của UNSC, ông Lavrov cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc tìm kiếm giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên.

Một lần nữa, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga khẳng định ý nghĩa chiến lược của giải pháp “đóng băng kép” do Moscow và Bắc Kinh đề xuất, trong đó Mỹ và đồng minh chấm dứt tập trận trong khu vực để đổi lấy Bình Nhưỡng đình chỉ chương trình vũ khí hạt nhân.

Giải pháp này bị Mỹ nhiều lần bác bỏ. Hôm thứ Ba (16/1), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tiếp tục phủ nhận sự hiệu quả của đề xuất trên trong hội nghị quốc tế về vấn đề Triều Tiên, do Washington và Ottawa chủ trì, với sự tham gia của 20 quốc gia tại thành phố Vancouver, Canada.

Cũng giống như việc phủ nhận những lợi ích do thoả thuận hạt nhân Iran mang lại, Mỹ và Tổng thống Trump tỏ ra không tin vào giải pháp hoà bình trên Bán đảo Triều Tiên, điều mà ông Trump có nhắc đến trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters hôm 17/1.

Tú Oanh

Theo RT