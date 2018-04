Nga và 9 nước LHQ kêu gọi 2 cuộc họp khác nhau về vụ tấn công hoá học

“Cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) sẽ được triệu tập vào 15h (tức 19h GMT) theo sáng kiến của Nga, và cuộc họp thứ hai sẽ diễn ra ngay sau đó”, RT dẫn lời phát ngôn viên của phái đoàn thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Fyodor Strzhizhovsky. Theo ông này, cuộc họp do Moscow đề xuất sẽ dành cho các mối đe doạ đối với an ninh quốc tế.

Trước đó, phái đoàn của Anh tại Liên Hợp Quốc thông báo trong một bài đăng trên Twitter rằng, 9 quốc gia, bao gồm Anh, Mỹ, Pháp, Ba Lan, Hà Lan, Thuỵ Điểm, Kuwait, Peru và Cote d’Ivoire đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp, để thảo luận về các báo cáo liên quan đến vụ tấn công hoá học ở Syria. Cả hai cuộc họp đều được lên kế hoạch vào thứ Hai (4/9).

Yêu cầu họp UNSC khẩn từ các quốc gia được đưa ra sau khi các nhóm phi chính phủ, trong đó có nhóm "phòng vệ dân sự Syria" Mũ bảo hiểm trắng, cáo buộc chính phủ Syria tiến hành một vụ tấn công hoá học vào thị trấn Douma, Đông Ghouta , khiến hàng chục người thiệt mạng.

Tin tức này nhanh chóng gây ra làn sóng buộc tội nhắm vào chính phủ Syria và Nga từ phương Tây. Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức quy trách nhiệm cho người đồng cấp Vladimir Putin, Nga và Iran vì sự ủng hộ của họ đối với lãnh đạo Syria Bashar Assad. EU cũng tuyên bố có “bằng chứng” chỉ ra Damascus đứng sau vụ tấn công, nhưng không công khai chi tiết.

Đáp lại, chính phủ Syria bác bỏ mọi lời buộc tội, cho rằng đó là hành vi tuyên truyền vô căn cứ, được dựng lên để giúp khủng bố trong khu vực.

Moscow khẳng định, vụ tấn công hoá học ở Douma là “tin tức giả mạo”, nhằm mục đích biện hộ cho các vụ tấn công tiềm tàng chống lại Syria và bảo vệ các phần tử cực đoan. Trong khi đó, Iran phủ nhận các tuyên bố của giới chức Mỹ, gọi đó là "những cáo buộc vô căn cứ”.

Tú Oanh

Theo RT