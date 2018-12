Người biểu tình Pháp bắt đầu tuần hành trên Đại lộ Champs-Elysees

Trước đó, hàng trăm người đã tụ tập tại Khải Hoàn Môn, công trình đã bị những kẻ quá khích đập phá trong cuộc biểu tình cách đây một tuần. Những người biểu tình lần này đang diễu hành một cách hòa bình trên Đại lộ Champs-Elysees. Nhiều cửa hàng và công trình công cộng ở trung tâm Paris hiện đóng cửa do lo sợ các cuộc biểu tình sẽ biến thành bạo lực và cướp phá.



Cảnh sát Paris cho biết hơn 270 người có các biểu hiện quá khích đã bị bắt vào đầu giờ sáng 8/12 nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra bạo loạn đường phố trước thềm cuộc biểu tình của phong trào "Áo vàng."



Chính quyền của Tổng thống E.Macron đã triển khai 89.000 nhân viên an ninh trên khắp đất nước để đối phó với các cuộc biểu tình vào cuối tuần này của những người phản đối các kế hoạch cải cách của ông.



Những người biểu tình Áo vàng cũng đang vượt qua biên giới để tiến hành các cuộc tuần hành dự kiến tại các nước láng giềng Bỉ và Hà Lan, những nước cũng đang có kế hoạch tăng thuế nhiên liệu.



Trong sáng 8/12, hàng trăm cảnh sát được được huy động tại thủ đô Brussels của Bỉ, nơi những người biểu tình "Áo vàng" đã xung đột với lực lượng an ninh và đốt 2 xe cảnh sát hồi tuần trước. Hơn 70 đối tượng quá khích khi đó đã bị bắt giữ.



Do lo ngại biểu tình có thể biến thành bạo động, các đại sứ quán nước ngoài tại Paris đã cảnh báo công dân của mình nâng cao cảnh giác. Đại sứ quán Mỹ tại Pháp đã khuyến cáo công dân nước mình tránh xa các khu vực tập trung đông người cũng như những nơi có thể xảy ra biểu tình.



Ngoài ra, các nước Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Italy, Na Uy, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Bahrain cũng ra khuyến cáo tương tự.

Ðằng sau những đám khói ở Paris Tổng thống Pháp là lãnh đạo đầu tiên tại hội nghị G-20 diễn ra hôm thứ Bảy vừa qua kêu gọi cộng đồng quốc tế làm rõ về vụ giết hại nhà báo người Ả rập Jamal Khashoggi mà nhân vật bị săm soi nhiều nhất là thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman, người cũng tham dự hội nghị. Vị thái tử Ả rập, bị nhiều nước cho là đứng đằng sau vụ sát hại, đã nói với tổng thống Pháp: Ông đừng lo. Nhưng ông Emmanuel Macron đáp ngay: Không, tôi rất lo. Bạo loạn ở Paris, Pháp họp nội các khẩn cấp Ngày 1/12, cuộc biểu tình của nhóm “Áo khoác vàng - đã chuyển thành bạo loạn lớn khi các nhóm người đeo mặt nạ đen và áo đen chạy khắp khu trung tâm Paris, đốt phá xe hơi, nhà cửa, cướp bóc các cửa hàng, đập vỡ cửa kính và đánh nhau với cảnh sát, theo Reuters. Biểu tình bùng phát ở Paris, 200 người bị bắt, 80 người bị thương Ngày 1/12 các cuộc biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu tại Paris vẫn tiếp tục leo thang và diễn biến phức tạp.

Theo Vietnamplus