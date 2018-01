Ông Erdogan cảnh báo Mỹ về ‘lực lượng an ninh biên giới’ ở Syria

TPO - “Lực lượng an ninh biên giới” do Mỹ lập ra ở miền bắc Syria đe dọa an ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và tất cả sẽ bị tiêu diệt.