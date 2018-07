Quan tham thăng tiến vùn vụt nhờ… vợ lẽ

Nhận hối lộ hơn 156 triệu tệ

Bản phán quyết nêu rõ: Từ năm 2008 đến 2016, bị cáo Trương Việt đã lợi dụng tiện lợi khi giữ các chức vụ Bí thư, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Chính pháp tỉnh Hà Bắc để giúp mưu cầu lợi ích cho một số tập thể và cá nhân trong khai thác đất, nhận thầu công trình, xử lý vụ án và thăng tiến chức vụ rồi trực tiếp hoặc thông qua “người có quan hệ đặc định” (người tình) nhận hối lộ tổng cộng lên tới 156,9 triệu NDT (gần 550 tỷ VND).

Trương Việt sinh năm 1961, quê tỉnh Quảng Đông, tham gia công tác 1979, vào đảng 1984, Thạc sỹ ngành Quản lý. Sau 1 năm học ở Trường Công an (CA) Bắc Kinh, năm 1980 Việt ra trường, từ nhân viên cảnh sát Phân cục Tuyên Vũ leo dần lên qua các cấp ban, phòng… Tháng 4/2001 được bổ nhiệm là Cục phó CA Bắc Kinh; tháng 11/2003 điều chuyển lên làm Cục trưởng Cục 26, Bộ CA. Tháng 12/2007 được điều động về làm Bí thư đảng ủy Sở CA Hà Bắc, 1 năm sau được giao chức Giám đốc sở (Cục trưởng CA); tháng 6/2008 là Bí thư Ủy ban Chính pháp tỉnh ủy, Bí thư, Giám đốc CA Hà Bắc, trở thành “Vua chính pháp” đầy quyền lực đất Hà Bắc.

Ngày 16/4/2016, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (UBKTKLTW) tuyên bố điều tra Trương Việt. Tháng 7/2016, Việt bị kỷ luật khai trừ đảng và công chức. Thông báo của UBKTKLTW cho biết: “Trương Việt đã vi phạm kỷ luật chính trị và quy tắc chính trị; trong thời gian giữ các chức vụ quan trọng đã lơ là chức trách, đối kháng tổ chức kiểm tra, hoạt động mê tín dị đoan, vi phạm kỷ luật tổ chức; mưu lợi trong việc đề bạt chức vụ, điều động vị trí; vi phạm kỷ luật liêm khiết, dùng tiền công ăn nhậu chè chén, chơi golf, nhận quà và tiền biếu, đổi tiền lấy sắc, đổi quyền lấy sắc; vi phạm kỷ luật công tác, can dự vào hoạt động tư pháp và hạng mục xây dựng; vi phạm kỷ luật sinh hoạt, sống xa hoa trụy lạc, ham mê hưởng lạc… Tháng 8 cùng năm, Việt bị Viện Kiểm sát tối cao tiến hành điều tra.

Thăng tiến nhờ… vợ lẽ

Trương Việt vốn đã có gia đình, nhưng sau khi quen biết Mạnh Lợi, nữ MC kênh Kinh tế - Tài chính, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV-2), ông ta đã tìm cách ly dị vợ để cưới người đẹp này; cũng có tin Lý Đông Sinh, Phó Giám đốc CCTV đã “dâng” Mạnh Lợi cho Việt, để được nâng đỡ, chuyển sang làm Thứ trưởng Bộ Công an. Mạnh Lợi là bạn thân, cùng công tác trong kênh CCTV-2 với Giả Hiểu Diệp, vợ lẽ Chu Vĩnh Khang - Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp trung ương - nhân vật đầy quyền lực. Năm 2001, khi Chu Vĩnh Khang cưới Giả Hiểu Diệp, Trương Việt đang là Trợ lý Giám đốc CA tỉnh Hà Bắc. Sau khi Giả Hiểu Diệp trở thành vợ Chu Vĩnh Khang, Trương Việt đã thông qua quan hệ bạn bè giữa hai người vợ để tiếp cận Chu Vĩnh Khang, trở thành một đệ tử trung thành của Khang; để rồi chỉ mất 5 năm đã từ một trợ lý Giám đốc CA tỉnh (cấp phó cục) leo lên đến Giám đốc, Bí thư Chính pháp tỉnh ủy (cấp phó bộ), quyền lực đầy mình.

Mạnh Lợi (trái) và Giả Hiểu Diệp (phải).



Ngoài Chu Vĩnh Khang, Trương Việt còn kết thân với 3 nhân vật “hạng nặng” khác là Xa Phong, đại gia giới đầu tư; Mã Kiến, Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia và Quách Văn Quý, nhân vật nổi tiếng giới quyền quý, người khống chế thực tế của Tập đoàn Bàn Cổ. (Xa Phong và Mã Kiến đều đã nhận án tù, Quách Văn Quý hiện đang lẩn trốn ở Mỹ). Sau khi kết giao với những người này, Trương Việt lên nhanh như tên lửa. Tháng 11/2003, được thăng chức Cục trưởng Cục 26 của Bộ Công an (Cục chống tà giáo); tháng 12/2007, Trương Việt lại được “thả dù” xuống Hà Bắc làm Bí thư rồi Giám đốc Công an; tháng 6 năm sau được trao thêm chức Bí thư Ủy ban Chính pháp tỉnh ủy, trở thành người thi hành lệnh trực tiếp của Chu Vĩnh Khang ở Hà Bắc; cuối năm 2008 lại được vào Ban thường vụ tỉnh ủy, hưởng cấp phó bộ.

Những người ở gần Trương Việt kể lại, khi mới về Hà Bắc, Trương Việt biết “trên đầu có ai”, đến Hà Bắc chỉ là để “đánh bóng mạ kền”, chỉ ít lâu sau sẽ quay về Bắc Kinh để thăng tiến cao hơn. Vì vậy ông ta thường lên mặt, cao giọng, nóng nảy, thường xuyên mắng chửi thô bạo cấp dưới. Trước khi Chu Vĩnh Khang nghỉ hưu năm 2012, Trương Việt luôn tin tưởng Khang sẽ giúp mình thực hiện nguyện vọng quay về Bắc Kinh. Khi Chu Vĩnh Khang đã nghỉ hưu nhưng chưa bị điều tra, Việt khi ăn uống nhậu nhẹt vẫn không hề giấu giếm về mối quan hệ thân thiết giữa mình với Khang.

Bị bắt như trong phim hành động Tối ngày 15/4/2016, sau khi tham dự Hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy mở rộng, Trương Việt quay về phòng làm việc. Khi mở cửa căn phòng 506 của Bí thư Chính pháp ra, Việt thấy có hơn chục người mặc thường phục đứng đợi sẵn. Sau lúc sững sờ, Trương Việt nhanh chóng trấn tĩnh, nói: “Các anh tìm tôi có việc phải đợi lâu, đã ăn tối chưa?”. Vừa nói Việt vừa đi nhanh tới tủ quần áo để lấy chiếc áo khoác, nhưng kịp thời bị ngăn chặn. Khi tay ông ta vừa rút khẩu súng ngắn dạng bút ra khỏi túi thì tay đã bị còng lại. Các cảnh sát mặc thường phục nhanh chóng khám xét: cả hai túi áo khoác đều có súng ám sát dạng bút.

Thu Thuỷ