Quan tham Trung Quốc 'mượn bụng sinh con'

Trong một phiên tòa vừa kết thúc mới đây, Tòa án Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc đã tuyên phạt Quan Thành Thiện, Chủ tịch hai doanh nghiệp lớn là Tập đoàn điện tử Heter và Công ty Hetersanny Sơn Đông 18 tháng tù. Trong bản cáo trạng của viện kiểm sát và trong quá trình xét xử, Quan Thành Thiện đã khai nhận việc lợi dụng Vương Bảo An khi đó là Trợ lý Bộ trưởng rồi Thứ trưởng Bộ Tài chính để được nhận những khoản tiền trợ cấp lớn từ Quỹ tiền thưởng quốc gia; để báo đáp ông ta đã chi 3.464.500 tệ để tìm người mang thai sinh cho Vương Bảo An 2 con trai khi ông ta đã hơn 50 tuổi.



Theo trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương - Ủy ban Giám sát quốc gia, Vương Bảo An sinh năm 1963, người tỉnh Hà Nam. Tiến sĩ Kinh tế, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Trung Nam đã về công tác tại Bộ Tài chính, từng giữ các chức Vụ trưởng Xây dựng kinh tế, Trợ lý Bộ trưởng, năm 2012 được bổ nhiệm Thứ trưởng, từ 2015 được điều chuyển ngang làm Cục trưởng Thống kê quốc gia.

Ngày 29/1/2016, Vương Bảo An bị bãi chức; ngày 26/8/2016 bị “song khai” (khai trừ đảng và công chức) chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý theo pháp luật. Ngày 11/5/2017, ông ta bị Tòa án Trương Gia Khẩu tuyên phạt án tù chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản, tước quyền chính trị suốt đời vì nhận hối lộ tổng cộng 153 triệu NDT.

Vương Bảo An khi còn giữ chức

Theo lời khai của Bành X, vợ (có báo viết bạn gái) của Quan Thành Thiện, năm 2009, vợ chồng họ quen biết Vương Bảo An qua một người bạn. Khi đó Thiện đang giữ chức Vụ trưởng Xây dựng kinh tế. Năm 2011, Tập đoàn Heter của Thiện trình lên Ủy ban Cải cách Phát triển kinh tế quốc gia dự án Ứng dụng vật liệu catốt photphat sắt sản xuất pin năng lượng ion lithium hiệu suất cao. Để được phê duyệt, Thiện cùng vợ đã tìm đến Vương Bảo An để nhờ nói giúp với ông Vụ trưởng Vụ Công nghiệp của ủy ban. Nhờ đó, công ty của Thiện được nhà nước trợ cấp cho 33,16 triệu tệ để thực hiện dự án.

Năm 2012, Công ty Hetersanny của Quan Thành Thiện và Bành X, trình lên các Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tin học hóa, Bộ Công nghệ dự án sản xuất pin dùng cho xe điện sản lượng 500 triệu NDT/năm. Họ lại tìm đến Thứ trưởng Bộ Tài chính Vương Bảo An nhờ giúp đỡ. Công ty của Thiện được nhận 150 triệu NDT từ Quỹ tiền thưởng sáng tạo công nghệ sản xuất xe năng lượng mới, nhưng số tiền thực tế được nhận chỉ có 60 triệu NDT.

Về việc này, Vương Bảo An khai nhận đã giúp vợ chồng Quan Thành Thiện “đi chào hỏi” lãnh đạo các Vụ Công nghiệp của Ủy ban Cải cách Phát triển kinh tế và Vụ Xây dựng kinh tế của Bộ Tài chính để giúp họ được nhận tiền tài trợ của nhà nước. Trong quá trình giao du qua lại, Vương Bảo An nhiều lần tỏ ý buồn phiền vì không có con trai nối dõi trước mặt vợ chồng Quan Thành Thiện. Nắm được nguyện vọng và tâm lý của ông ta, vợ chồng Thiện đã chủ động đề xuất tìm người cho mượn bụng để sinh con trai giúp, An đồng ý.

Theo phán quyết của tòa, đầu năm 2012, Bành X, tìm được một trung tâm làm dịch vụ cho mượn bụng mang thai và ký kết hai bản hợp đồng. Bản thứ nhất là mượn bụng môt lần, có thành công hay không trung tâm không chịu trách nhiệm; bản thứ hai là bao sinh con trai; nhưng trong thời gian này 2 lần thụ thai không thành công. Mãi đến tháng 1/2015, người phụ nữ nhận mang thai cho Quan Thành Thiện mới có mang, ngày 28/9/2015, bé trai ra đời trong sự phấn khởi của Vương Bảo An và cả vợ chồng Quan Thành Thiện. Chi phí các khoản cho ca này tổng cộng 1.665.000 tệ (5,825 tỷ VND) đều do vợ chồng Quan Thành Thiện chi trả.

Ngoài ra, cuối năm 2013, Bành X, liên hệ với một cơ sở làm dịch vụ mang thai hộ khác với thỏa thuận sinh 1 con trai. Trong quá trình thực hiện mấy lần thụ thai không thành công, mãi đến tháng 4/2015 thì đối tượng mới có bầu. Ngày 18/1/2016, người này đã mổ sinh một bé trai ở Bệnh viện Luyện kim Yên Giao, Vương Bảo An đã đến tận nơi thăm và đặt tên cho con trai, nào ngờ chỉ 1 tuần sau ông ta bị bắt giữ điều tra. Khi có đứa con này, ông ta đã 53 tuổi. Để giúp Vương Bảo An có được 2 con trai ngoài giá thú, vợ chồng Quan Thành Thiện đã phải chi tổng cộng 3,46 triệu NDT (12,11 tỷ VND).

Ngày 26 tháng 1 năm 2016, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương - Ủy ban Giám sát quốc gia đã thông báo: “Vương Bảo An, Bí thư đảng ủy kiêm Cục trưởng Thống kê Quốc gia hiện đang bị điều tra vì bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”. Theo CCTV.com, Vương Bảo An đã sử dụng quyền hạn của mình để làm việc và phê duyệt các dự án cho một số doanh nhân. Các thương gia đã “cảm ơn” bằng những món quà như biệt thự và xe hơi sang trọng. Để trốn tránh sự kiểm tra, giám sát, ông ta không đăng ký những ngôi nhà và xe hơi này bằng tên của mình.

Trong số những ngôi nhà Vương Bảo An nhận hối lộ, có một biệt thự sang trọng nằm ở bờ bắc của Công viên Ngọc Uyên Đàm, phía đông tiếp giáp với Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, diện tích khoảng 318 mét vuông, tổng chi phí mua và trang trí nội thất hết 50 triệu NDT (175 tỷ VND). Giải trình về nguồn gốc căn nhà này, Vương Bảo An khai: “Ông ta (tư thương) đầu tư phát triển một dự án ở Giang Tô, trình lên Bộ Tài chính, muốn tôi xem giúp có được hay không. Thực ra khi đến tay tôi chỉ còn mỗi việc khoanh một khuyên đỏ là xong”. Chỉ một dấu khuyên, Vương Bảo An đã có trong tay ngôi biệt thự trăm tỷ!.

