Quan vơ vét 'khủng' nhất Trung Quốc ra tòa

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Hạ Môn nêu rõ: Từ năm 1994 đến 2016, bị cáo Trần Thụ Long trong thời gian giữ các chức vụ Chủ nhiệm Trung tâm dịch vụ quốc trái tỉnh An Huy, Tổng giám đốc Công ty tín thác đầu tư tỉnh, Phó thị trưởng Hợp Phì, Thị trưởng Vu Hồ, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Tổng thư ký tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh An Huy; đã lợi dụng tiện lợi về chức vụ mưu lợi cho người khác trong việc phát triển công ty, khai thác hạng mục, gom vốn vay vốn, đầu tư mua cổ phiếu, thăng tiến chức vụ…rồi bản thân trực tiếp hoặc thông qua vợ là Vương Chuyên Hồng, em trai Trần Thụ Đường để nhận hối lộ tổng cộng hơn 275,8 triệu NDT (965,3 tỷ VND). Ngoài ra, trong thời gian từ 2009 đến tháng 12/2011, trong thời gian giữ chức Bí thư thị ủy Vu Hồ, Trần Thụ Long đã vi phạm các quy định, tùy tiện trợ cấp cho các công ty, hoàn trả phí nhượng quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp…gây thiệt hại cho nhà nước tổng cộng hơn 2 tỷ 916 triệu NDT (1.020,6 tỷ VND).

Chưa hết, từ 2009 đến 2015, là người biết các thông tin nội bộ về thị trường chứng khoán, Long đã mua rẻ, bán đắt cổ phiếu kiếm lợi phi pháp hơn 137,46 triệu NDT và tiết lộ thông tin nội bộ để người khác mua, bán, kiếm lợi phi pháp hơn 303,117 triệu NDT. Sau khi tranh biện, trước các nhân chứng, chứng cứ đầy đủ, trong lời phát biểu sau cùng bị cáo Trần Thụ Long đã bày tỏ nhận tội, hối tội. Phiên tòa kết thúc, nhưng mức án dành cho Long sẽ được công bố vào dịp khác.

Báo chí Trung Quốc cho biết, sau Đại hội 18 (tháng 11/2012), quan trường An Huy đã rúng động bởi một loạt quan chức lãnh đạo bị ngã ngựa. Ngoài Trần Thụ Long còn có các Phó tỉnh trưởng Chu Xuân Vũ, Nghê Phát Khoa, Dương Chấn Siêu, Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Hàn Tiên Thông, Thị trưởng Hợp Phì Trương Khánh Quân… Trần Thụ Long sinh năm 1962, quê An Huy, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1985, Thạc sĩ Quản lý. Là đại biểu Đại hội Đảng 18, đại biểu Quốc hội khóa 11. Năm 1987 sau khi tốt nghiệp khoa Kế toán Học viện Tài chính Mậu dịch An Huy, Long ở lại trường giảng dạy 2 năm, năm 1989 rời trường về Sở Tài chính An Huy làm nhân viên, tháng 8/1993 là Phó Chủ nhiệm Trung tâm dịch vụ quốc trái tỉnh, 1 năm sau lên chức Chủ nhiệm và bắt đầu nhận hối lộ năm 32 tuổi chỉ sau 5 năm bước chân vào quan trường.

Trần Thụ Long khi còn là Phó tỉnh trưởng An Huy. Ngày 8/11/2016, Long bị điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật nghiêm trọng khi đang là Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó bí thư đảng ủy, Phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh An Huy.

Ngày 2/5/2017, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (UBKTKLTW) ra thông báo: Kết quả điều tra cho thấy “Trần Thụ Long vi phạm kỷ luật chính trị và quy tắc chính trị, không hề có niềm tin chính trị; thế giới quan, nhân sinh quan và quan niệm giá trị méo mó nghiêm trọng, vừa muốn làm quan lại muốn làm giàu, trong thời gian dài đã lợi dụng chức quyền và ảnh hưởng chức vụ để kinh doanh trục lợi, ra sức tìm kiếm lợi ích kinh tế, mang nguyên tắc trao đổi hàng hóa vào sinh hoạt chính trị trong đảng, lẫn lộn giữa vấn đề chính trị và vấn đề kinh tế, phá hoại nghiêm trọng môi trường chính trị, đối kháng tổ chức kiểm tra, hoạt động mê tín dị đoan; vi phạm 8 điều quy định của trung ương...”. Từ những vi phạm trên của Long, Hội nghị Thường vụ UBKTKLTW đã báo cáo trung ương phê chuẩn khai trừ đảng tịch; Bộ Giám sát báo cáo Quốc Vụ viện phê chuẩn khai trừ công chức; chấm dứt tư cách đại biểu Đại hội 18, tịch thu mọi khoản thu nhập phi pháp, chuyển vấn đề phạm tội và các manh mối cùng tang vật sang cơ quan tư pháp xử lý.

Ngày 10/5/2017, Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế (bắt giam hình sự) đối với Long và chỉ định Viện Kiểm sát tỉnh Phúc Kiến giao Viện Kiểm sát thành phố Hạ Môn tiến hành khởi tố Trần Thụ Long ra Tòa án thành phố Hạ Môn xét xử theo pháp luật.

Khi mới làm quan, Trần Thụ Long nổi tiếng liêm khiết. Lúc cưới vợ, mọi đồ dùng gia đình đều được người cậu giúp cho, nhưng dần dần tài sản của Long tăng đến chóng mặt. Sau khi mất chức, Long khai nhận tài sản “có hơn 100 triệu”, nhưng sau khi điều tra đã phát hiện số tài sản thực tế lớn gấp mấy lần. Ban đầu Long không nhớ, không biết mình có nhiều tiền đến thế, nhưng khi các chương mục được in ra cho Long xem, ông ta thừa nhận những tài khoản này đều của mình.

Một vấn đề khác của Long là lối sống sa đọa, thác loạn. Có tin Long đã quan hệ với 368 phụ nữ, có nhiều con riêng; trong đó có quan hệ tình dục với nhiều nữ cán bộ rồi đề bạt họ (quyền sắc giao dịch); sau khi Long ngã ngựa, nhiều cán bộ nữ đã bị cơ quan điều tra gọi lên “nói chuyện”. Nguồn tin của cơ quan UBKTKLTW cho biết, sau khi Long bị điều tra, tổ chuyên án đã phát hiện ông ta “có nhiều người tình, có nhiều con riêng; Trần Thụ Long đều thu xếp, bố trí công việc cho họ”.

Với số tiền nhận hối lộ hơn 275,8 triệu NDT, Trần Thụ Long trở thành quan tham giữ kỷ lục về lĩnh vực này. Những người đứng sau Long lần lượt là: nguyên Bí thư tỉnh ủy Vân Nam, 246 triệu tệ, đã nhận án tử hình hoãn thi hành; nguyên Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài, 170 triệu tệ, tù chung thân; Trương Việt (Ủy viên thường vụ, Bí thư chính pháp tỉnh ủy Hà Bắc), 156 triệu tệ, 15 năm tù; Vương Bản An (Cục trưởng Thống kê quốc gia), 153 triệu tệ, chung thân; Lô Tử Duyệt (Thị trưởng Ninh Ba, Chiết Giang), 147 triệu tệ, chung thân...

Thu Thủy