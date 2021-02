Reuters: 48 người thương vong khi cảnh sát Myanmar đụng độ người biểu tình

Quảng cáo

“Lực lượng cảnh sát và quân đội đã đối đầu với người biểu tình ôn hòa, sử dụng vũ lực sát thương và ít sát thương mà - theo thông tin đáng tin cậy mà Văn phòng Nhân quyền LHQ nhận được - đã khiến ít nhất 18 người chết và hơn 30 người bị thương”, đại diện văn phòng cho biết.

Theo Reuters, cảnh sát đã có mặt từ sớm, và nổ súng ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố Yangon sau khi sử dụng lựu đạn gây choáng, hơi cay và bắn chỉ thiên để giải tán đám đông nhưng không thành.

Một số người bị thương đã được những người biểu tình khác kéo đi, để lại những vệt máu trên vỉa hè.

Một người đàn ông đã qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện với một viên đạn vào ngực, một bác sĩ giấu tên cho biết.

Cảnh sát nổ súng ở Yangon. Ảnh: Reuters

Một cảnh sát giơ súng bắn đạn cao su. Ảnh: Reuters

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội giành lấy chính quyền và bắt giữ lãnh đạo chính phủ được bầu là Aung San Suu Kyi vào ngày 1/2.

Trong số ít nhất 5 người thiệt mạng ở Yangon, có kỹ sư mạng internet Nyi Nyi Aung Htet Naing và cô giáo Tin New Yee. Nyi Nyi Aung Htet Naing trúng đạn khi đứng trước cổng một ngôi trường trung học, trong khi cô giáo Tin New Yee qua đời vì một cơn đau tim nghi do lựu đạn choáng.

Cảnh sát cũng ném lựu đạn choáng bên ngoài một trường y ở Yangon, khiến các bác sĩ và sinh viên mặc áo blouse trắng chạy tán loạn.

Tại Dawei, ít nhất 3 người đã thiệt mạng. Tại Mandalay, con số này là 2 người. Cư dân Sai Tun nói với Reuters rằng một phụ nữ đã bị bắn vào đầu.

Người biểu tình đối đầu với cảnh sát ở Yangon. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Ảnh: EPA

Bất chấp cuộc đàn áp, những người biểu tình đã di chuyển đến các quận khác nhau, thiết lập rào chắn với các thùng rác có bánh xe, cột điện chiếu sáng và các khối bê tông.

Một số người tự chế khiên từ tấm thiếc và có khắc chữ “Nhân dân” (“People”), tương phản với lực lượng cảnh sát cầm khiên dán chữ “Police”.

Những người biểu tình viết nhóm máu của họ, cùng số điện thoại liên lạc của người thân lên cánh tay, đề phòng trường hợp bị thương.

Cảnh sát và chính quyền quân sự hiện chưa lên tiếng trước những thông tin này.

Người biểu tình dựng hàng rào...

...và dùng khiên tự chế. Ảnh: EPA

Lãnh đạo quân đội Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing cho biết tuần trước, rằng chính quyền đã sử dụng vũ lực tối thiểu để đối phó với các cuộc biểu tình.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 21 người biểu tình đã thiệt mạng, theo thống kê của Reuters. Trong khi đó, quân đội cho biết một cảnh sát đã thiệt mạng khi tham gia khống chế người biểu tình.

Đài truyền hình MRTV của Myanmar cho biết hơn 470 người đã bị bắt hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, không rõ có bao nhiêu người đã tiếp tục bị bắt giữ vào Chủ nhật.

Một ngày sau khi quân đội thông báo rằng phái viên LHQ của Myanmar đã bị sa thải vì phản bội đất nước, Bộ Ngoại giao nước này tiếp tục tuyên bố rằng các nhà ngoại giao tại một số đại sứ quán khác cũng đang bị triệu hồi.

Minh Hạnh

Theo Reuters