Singapore 'khóa' biên giới, New Zealand đóng cửa đại sứ quán ở Myanmar

Số bệnh nhân Covid-19 đang tăng mạnh trên toàn cầu và dịch bệnh lây lan nhanh, phần lớn ca mắc mới là người nhập cảnh, Bộ Y tế Singapore tuyên bố.

Cư dân Singapore và những người nước ngoài có giấy phép lao động ở nước này phải tự cách ly 14 ngày sau khi nhập cảnh, CNN đưa tin ngày 22/3.

Đến nay, Singapore ghi nhận 432 người mắc Covid-19, hai ca tử vong.

Đóng cửa các cơ quan đại diện ngoại giao

Hôm nay, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters thông báo, nước này vừa tạm thời đóng cửa Cao ủy ở Barbados và Đại sứ quán ở Myanmar để phòng chống đại dịch Covid-19. Các chuyến bay từ thủ đô Bridgetown của Barbados và từ thành phố Yangon của Myanmar ra nước ngoài ngày càng ít.



Chính phủ New Zealand cũng lo ngại về áp lực của đại dịch với hệ thống y tế ở Barbados và Myanmar, ông Peters nói. Nhân viên và gia đình họ ở hai cơ quan đại diện ngoại giao của New Zealand ở Barbados và Myanmar sẽ được rút về. Việc đóng cửa sẽ được xem xét lại trong vòng 1 tháng.

“Chúng tôi đang tích cực làm việc để duy trì mạng lưới của chúng tôi khắp thế giới. Chúng tôi muốn duy trì hoạt động của đại đa số trong số 62 cơ quan ngoại giao của New Zealand. Tuy nhiên, với tình hình sức khỏe, an toàn, an ninh của các nhân viên ở nước ngoài thay đổi nhanh vì Covid-19, chúng tôi không loại trừ khả năng tạm đóng cửa các cơ quan khác”, Ngoại trưởng Peters nói.

Trong khi đó, bang New South Wales của Australia tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả các dịch vụ không thiết yếu để chặn đà lây lan của dịch Covid-19. Lệnh đóng cửa sẽ được áp dụng trong 48 giờ tới, lãnh đạo bang New South Wales thông báo ngày 22/3.

Các dịch vụ thiết yếu và các cửa hàng như cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc, trạm xăng vẫn hoạt động.

New South Wales có tổng cộng 469 bệnh nhân Covid-19, cao nhất trong số các bang của Australia. Xứ sở kangaroo có hơn 1.000 ca mắc.

Người đi đường đeo khẩu trang ngang qua một cửa hàng bán lẻ ở Sydney – thành phố lớn nhất Australia, thủ phủ bang New South Wales. Ảnh: Getty.

Hôm nay, Hàn Quốc thông báo, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 98 ca mắc, nâng tổng số lên 8.897, với 104 trường hợp tử vong, báo Hàn Quốc Korea Herald dẫn thông báo của Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc.

Cũng trong 24 giờ qua, ở Italy, số bệnh nhân tử vong tăng thêm 793 lên 4.825, CNN dẫn thông báo của Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy. Khu vực Lombardy bị dịch tấn công mạnh nhất với 3.095 bệnh nhân tử vong.

Theo thống kê chính thức của Tổ chức Y tế thế giới, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 184 nước và vùng lãnh thổ với tổng số 267.013 ca mắc, 11.201 trường hợp tử vong. Có 13 nước hiện có số ca mắc Covid-19 vượt 2.000, gồm Trung Quốc (8.1416), Italy (47.021), Tây Ban Nha (19.980), Iran (19.644), Đức (18.323), Mỹ (15.219), Pháp (12.475), Hàn Quốc (8.799), Thụy Sĩ (4.840), Anh (3.983), Hà Lan (2.994), Áo (2.649) và Bỉ (2.257).

Quan tài ở nghĩa trang Ferrara được chở tới từ Bergamo - thành phố tâm dịch ở miền Bắc nước Italy ngày 21/3. Ảnh: AP.

Thái An