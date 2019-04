Sri Lanka cấm tất cả quần áo che mặt theo quy định khẩn cấp

Trước đó Bộ Tư pháp và cơ quan tôn giáo đại diện cho các giáo sĩ Hồi giáo của đất nước, đã thảo luận về dự thảo luật cấm Burqa ở Sri Lanka.



Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp ở nước này, sau một loạt vụ nổ kinh hoàng vào Chủ nhật Phục sinh khiến 359 người thiệt mạng và 520 người bị thương trên toàn quốc.

Các cuộc tấn công, tấn công các nhà thờ và khách sạn sang trọng trên khắp Sri Lanka, là điều tồi tệ nhất mà đất nước phải đối mặt kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến 26 năm vào năm 2009. Vào thứ ba, Tổ chức IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công.

Sri Lanka đã mở một cuộc điều tra hình sự ngay sau các vụ tấn công, và đã bắt giữ hơn 100 nghi phạm.

Sau vụ nổ, chính quyền đã triển khai hoạt động an ninh lớn ở một số quận. Do đó, nhân viên an ninh đã thu giữ quần áo và cờ liên kết với IS, 100.000 quả bóng sắt, máy bay không người lái và rất nhiều thiết bị gây nổ khác.

Thanh Huyền

Theo Sputnik