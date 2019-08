Tàu khu trục Mỹ tiến gần quần đảo Trường Sa

Quảng cáo

Biển Đông là một trong nhiều điểm nóng trong quan hệ Mỹ - Trung, bên cạnh các vấn đề chiến tranh thương mại, các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Đài Loan

Hôm nay cũng có tin Trung Quốc vừa khước từ đề nghị của Mỹ về việc cho phép một tàu chiến Mỹ thăm cảng Thanh Đảo.

Tàu khu trục Mỹ Wayne E. Meyer vừa có hoạt động khẳng định tự do hàng hải, đi vào vùng biển 12 hải lý của đá Chữ Thập và Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung tá Reann Mommsen, phát ngôn viên Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, nói với Reuters.

Ông Mommsen nói thêm rằng hoạt động này vừa được thực hiện để “thách thức những đòi hỏi chủ quyền thái quá và duy trì quyền tiếp cận các tuyến hàng hải theo quy định của luật quốc tế”.

Chiến dịch quân sự của Mỹ diễn ra khi cuộc chiến thương mại ngày càng gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc, khi cả hai bên đều tiếp tục tăng thuế lên hàng hoá của nhau.

Quân đội Mỹ duy trì quan điểm rằng hoạt động tự do hàng hải của họ được thực hiện khắp thế giới, bao gồm cả những vùng biển mà đồng minh của họ có tuyên bố chủ quyền, và không liên quan đến tính toán chính trị.

Việt Nam nhiều lần khẳng định quan điểm tôn trọng tự do hàng hải trên biển Đông và những đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải trên vùng biển này.

Bình Giang

Theo Reuters