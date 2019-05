'Thần y' Trung Quốc chi 6,5 triệu USD chạy cho con vào đại học Mỹ

Theo các báo The Wall Street Journal và The New York Times, khi điều tra vụ án này, đã phát hiện tỷ phú Triệu Đào (Zhao Tao), 53 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Y dược Bộ Trường (Buchang Pharma Group) ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã bỏ ra tới 6,5 triệu USD (43,74 triệu NDT) hối lộ William Singer để cô con gái là Triệu Vũ Tư (tên tiếng Anh là Yusi Molly Zhao) được vào học trường Đại học Stanford với tư cách vận động viên đua thuyền buồm xuất sắc. Năm 2017, Triệu Vũ Tư đã nhập học trường Đại học Stanford, tuy nhiên hôm 30/3/2019, cô đã bị nhà trường xóa tên.

Ở Trung Quốc, Triệu Đào từng được báo chí ca ngợi là “Thần y”. Theo “Thanh niên Trung Quốc”, năm 1992, Triệu Đào khi đó 27 tuổi đã cùng cha, lương ty Triệu Bộ Trường tới Singapore dự cuộc hội thảo “Trung y và châm cứu Trung Quốc bước ra thế giới”. Hội nghị đã sắp xếp riêng để Triệu Đào biểu diễn kỹ thuật châm cứu. Chỉ trong vòng 30 phút với cây kim, anh ta đã khiến một bệnh nhân bị liệt 6 năm đứng dậy đi lại được. Sự kiện này đã gây chấn động, Triệu Đào được truyền thông quốc tế ca ngợi là “Thần y Trung Quốc”. Singapore mời ông ở lại nghiên cứu về bệnh tim –mạch – não và đặc cách trao quốc tịch cho.

Trong thời gian 90 ngày ở lại Singapore, với kỹ thuật cao siêu của mình, Triệu Đào đã kiếm được 900 ngàn USD. Có tiền, Triệu Đào nảy sinh mở công ty dược phẩm nên gửi về cho cha 400 ngàn USD. Tháng 8/1993, Triệu Đào quay về nước khởi nghiệp, cùng cha đăng ký thành lập Công ty dược Bộ Trường (Buchang), tiền thân của Tập đoàn Buchang ngày nay. Ông Triệu Đào được hưởng “Phụ cấp đặc biệt của Quốc Vụ viện” từ năm 1992; tháng 11/2001 đứng đầu “10 doanh nhân công lao lớn nhất tỉnh Thiểm Tây”, năm 2004 được trao tư cách Viện sĩ Viện khoa học quản lý Trung Quốc và hiện là người giàu nhất Thiểm Tây.

Sau 25 năm, Buchang Group hiện là một tập đoàn tư nhân lớn chuyên nghiên cứu, sản xuất, tiêu thụ thuốc kết hợp chữa bệnh, giáo dục... có 2 viện nghiên cứu y dược, 10 nhà máy sản xuất thuốc, 1 trường đại học, 2 bệnh viện trụ sở chính đặt ở Tây An, có các văn phòng đại diện ở Bắc Kinh, Thượng Hải và cơ sở tại hầu hết các tỉnh, thành phố lớn, mạng lưới tiêu thụ khắp cả nước với hơn 700 văn phòng, hơn 15 ngàn nhân viên, chiếm vị trí “đầu Rồng” trong ngành dược Trung Quốc. Hiện doanh thu mỗi năm của Buchang đạt hơn 10 tỷ NDT.

Sản phẩm chính là các loại thuốc hợp thành chuyên trị bệnh tim, não và mạch; đồng thời cũng mạnh về các loại thuốc dùng cho phụ nữ. Số liệu do Buchang công bố cho thấy, năm 2018 công ty đạt tổng thu nhập 13,665 tỷ NDT Quý 1 năm 2019 thu nhập đạt 2 tỷ 883 triệu NDT, tăng 18,61% so với cùng kỳ năm ngoái; công ty mẹ lãi ròng 284 triệu NDT, tăng 37,79% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng lĩnh vực thuốc tâm – huyết – não năm 2018 doanh thu 11 tỷ NDT, chiếm 80%, tỷ lệ lãi tới 85,16%; chỉ riêng 4 loại thuốc tâm – huyết – não chủ yếu đã bán được 9 tỷ 143 triệu tệ.

Năm 2017, Triệu Vũ Tư được biết đến trong một chương trình truyền hình trực tiếp mang tên “Triệu Vũ Tư, trạng nguyên thi đại học Mỹ” với giới thiệu: “Cô càn quét kỳ thi đại học Mỹ và được trường Đại học Stanford gọi học với điểm ACT33, Toefl 111. Đồng thời, cô ấy cũng là cô gái bình thường sống trong gia đình có 4 anh chị em, thích chơi piano và ca hát; mê cưỡi ngựa, đua thuyền buồm...”. Những lời lẽ tuyên truyền này sau đó đã bị chế giễu bởi trong kỳ thi đại học năm đó có tới 2.760 thí sinh đạt 36 điểm ACT, còn số người đạt 33 điểm như Triệu Vũ Tư có tới hơn 63.000.

Thành tích không tồi, nhưng không phải “trạng nguyên thi đại học”, muốn vào được trường hàng đầu, Triệu Vũ Tư phải tìm đường khác: cha cô – Chủ tịch Tập đoàn Buchang Triệu Đào đã chi 6,5 triệu USD cho William Rick Singer, kẻ cầm đầu tổ chức tư vấn đại học có tên Key Worldwwide Foundation. Vào năm 2017, W.Singer đã dẫn Triệu Vũ Tư đến gặp John Vandemoer - huấn luyện viên thành tích xuất sắc trong môn thể thao này.

Sau khi Triệu Vũ Tư được nhập học, W.Singer đã chuyển cho huấn luyện viên J.Vandmoer 500 ngàn USD. Sau khi vụ việc bị phanh phui, Triệu Vũ Tư đã bị trường đuổi học hôm 30/3/2019 với lý do “cung cấp tài liệu giả trong quá trình tuyển sinh”.

Triệu Vũ Tư

Ngày 3/5, khi trả lời các phóng viên, bà mẹ của Triệu Vũ Tư đã nói: Sau khi con gái bà được nhập học, người môi giới là W,Singer đã đề nghị bà thông qua quỹ của ông ta chuyển cho Đại học Stanford 6,5 triệu USD để dùng tài trợ cho các sinh viên nghèo không có khả năng chi trả học phí. Bà khẳng định, sau khi đọc được các thông tin trên báo chí, gia đình bà mới biết đã bị lừa, rằng,con gái bà là người bị hại trong vụ lừa đảo này.

Hiện nay, không chỉ Triệu Vũ Tư đã bị Đại học Stanford đuổi học mà Tập đoàn Buchang cũng đã trở thành tiêu điểm của dư luận. Có tờ báo đã viết về mối quan hệ mật thiết giữa công ty này với cựu Cục trưởng Tổng cục Quản lý giám sát Dược phẩm & Thực phẩm quốc gia Trịnh Tiêu Du, người đã phải nhận án tử hình. Hôm 2/5, tạp chí điện tử chuyên về kinh tế của Trung Quốc “Tài thị truyền môi” đã đăng bài cho biết, qua điều tra của cơ quan tư pháp đã chứng thực, vào cuối năm 2002, ông Triệu Bộ Trường, người sáng lập Buchang Group, cha đẻ của Triệu Đào đã hối lộ cho Trịnh Tiêu Du 10 ngàn USD để nhờ giúp nâng cấp tiêu chuẩn viên nang Não Tâm Thông của công ty sản xuất từ cấp địa phương lên cấp quốc gia. Sau đó, Trịnh Tiêu Du bị phanh phui trong một vụ án tham nhũng năm 2007 rồi bị nhận án tử hình.

Theo mạng Quan sát kinh tế Trung Quốc, tỷ phú Triệu Đào năm nay 53 tuổi, là chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Buchang từ 2001, đã có quốc tịch Singapore, hiện kiêm các chức Chủ tịch Công ty Buchang (Hongkong), Thủ Thành Quốc tế (Hongkong) và Đại Đắc. Trong bản danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc “Rupert Hoogewerf 2018” công bố tháng 10/2018, Triệu Đào đứng thứ 82 với tổng tài sản 32 tỷ NDT.

Thu Thuỷ