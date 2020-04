THẾ GIỚI 24: Giẫm đạp trong lúc nhận tiền cứu trợ, 12 người bị thương vong

Quảng cáo

Theo giới chức thị trấn Gamboru, giáp giới Cameroon, Nigeria vụ việc đáng tiếc xảy ra khi hàng nghìn phụ nữ đã tập trung tại một trường tiểu học trong vùng để được nhận số tiền 5.000 nairas (tương đương 13 USD) cứu trợ cùng một số quần áo do chính quyền bang Borno phân phát. Thi thể 4 phụ nữ và một bé gái cùng những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện trong vùng. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng cho biết số người thiệt mạng là ít nhất 12 người.

Chánh văn phòng của tổng thống Nigeria đã tử vong hôm 17/4 vì COVID-19, phủ tổng thống cho biết hôm 18/4. Đây là quan chức cấp cao nhất của Nigeria tử vong trong cuộc bùng phát dịch virus corona chủng mới. Theo tin của Reuters ngày 16/4, Nigeria cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phong tỏa đất nước để chống lại dịch bệnh COVID-19, lực lượng an ninh nước này đã giết chết 18 người là dân thường “vì không tuân theo lệnh giới nghiêm”, 33 người khác bị tra tấn, nhiều người bị thương trong các vụ việc. Con số người bị sát hại vì vi phạm lệnh giới nghiêm thậm chí vượt quá số người chết vì dịch bệnh. Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Nigeria tuyên bố, từ ngày 30/3 đến ngày 13/4 đã xảy ra “8 vụ hành quyết ngoài pháp luật đã được ghi nhận, dẫn đến 18 người chết”. Tuyên bố viết, các nhân viên thực thi pháp luật đã giết chết 18 người này trong khi thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lệnh phong tỏa.(XEM CHI TIẾT…) Ngày 18/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Irai Iraj Harirchi cảnh báo, dịch COVID-19 sẽ có một đợt bùng phát mới vào mùa thu tới. Thứ trưởng Bộ Y tế Iran cũng cho biết, quốc gia Hồi giáo này đã thông qua một kế hoạch đối phó với dịch bệnh. Theo đó, nước này sẽ kết hợp nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội và dần dần mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh “ít rủi ro”.



Theo Guardian, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/4 tuyên bố Trung Quốc sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu Bắc Kinh "chịu trách nhiệm" để xảy ra đại dịch COVID-19. Ông Trump không nói rõ hậu quả được đề cập tới là gì. "Nếu đó là sai sót, sai sót sẽ chỉ là sai sót. Nhưng nếu họ chịu trách nhiệm một cách cố ý, vâng, ý tôi là, chắc chắn sẽ có hậu quả", Tổng thống Trump cho biết trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

Theo Yonhap, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp phía Mỹ Donald Trump ngày 18/4 đã điện đàm để thảo luận về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và vấn đề Triều Tiên. Tại cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, ông Trump đã tán dương Hàn Quốc là mô hình tốt nhất trong xử lý dịch bệnh COVID-19, đồng thời bày tỏ cảm ơn quốc gia này đã cung cấp các bộ xét nghiệm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) cho Mỹ. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch.’

Ít nhất 26 binh sĩ Hải quân Ấn Độ đóng tại một căn cứ ở thành phố Mumbai đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Những binh sĩ này làm việc tại căn cứ hậu cần trên bờ INS Angre thuộc Bộ Chỉ huy Hải quân phía Tây và cùng sống trong một dãy nhà ở của binh sĩ. Công tác điều tra nguồn gốc lây bệnh cho các binh sĩ đang được tiến hành. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, tất cả những binh sĩ này đã được cách ly tại một bệnh viện Hải quân tại Mumbai.

Ngày 18/4, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt “hành vi bắt nạt” trên biển Đông, Reuters đưa tin. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng, họ quan ngại trước các “hành động khiêu khích” của Bắc Kinh nhằm vào hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của các nước Đông Nam Á trên biển Đông. Ba nguồn tin an ninh khu vực nói với Reuters rằng, một tàu khảo sát của chính phủ Trung Quốc, với sự hộ tống của các tàu hải cảnh và dân quân biển, đang bám dính một tàu thăm dò của công ty dầu khí Petronas của Malaysia.(XEM CHI TIẾT…)

Thông báo của quân đội Iraq cho biết: "Ngày 18/4, 2 quả tên lửa Katuysha đã rơi xuống gần một công ty dầu mỏ Trung Quốc ở khu vực Nahrawan ở phía Đông Nam Baghdad, nhưng không có thương vong". Giới chức an ninh Iraq cho biết vụ tấn công chỉ gây thiệt hại nhỏ về vật chất. Vụ việc được cho là liên quan tới một thương vụ làm ăn thất bại.



Quân đội Philippines cho biết, các phiến quân có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành một vụ tấn công, sát hại 11 binh sĩ, làm 14 người bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất do các tay súng phiến quân thực hiện trong vòng 1 năm qua. Trung tướng Cirilito Sobejana xác nhận, các thành viên của nhóm Abu Sayyaf đã phục kích và thực hiện vụ tấn công trên tại thời điểm các binh sĩ Philippines đang tiến hành nhiều hoạt động an ninh nhằm truy quét phiến quân tại tỉnh Sulu.

