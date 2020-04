THẾ GIỚI 24H: Bắn chết 5 người hàng xóm vì cách ly COVID - 19 ồn ào

Quảng cáo

Báo The Moscow Times đưa tin cảnh sát tìm thấy khẩu súng săn mà nghi phạm dùng để gây án tại hiện trường, cách thủ đô Moscow hơn 320 km về phía Đông. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ tối tại ngôi làng Yelatma thuộc vùng Ryazan, Nga. Nghi phạm và 5 người hàng xóm – bao gồm 4 người đàn ông và 1 phụ nữ - cãi nhau do họ nói chuyện ồn ào bên ngoài căn hộ của ông ta trong một khu chung cư 3 tầng. Sau đó nghi phạm sử dụng súng săn bắn vào nhóm người ồn ào. Năm nạn nhân thiệt mạng ngay tại chỗ. Nghi phạm tìm cách bỏ trốn nhưng bị cảnh sát bắt giữ. Vụ việc sảy ra trong thời gian Nga tăng cường kêu gọi 'tuần lễ không làm việc', tăng cường cách ly tại nhà trên cả nước.



Theo worldometers.info, tính tới 6h sáng 6/4 (theo giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 1.258.198 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 68.310 ca tử vong, trên 259.600 bệnh nhân đã bình phục và 45.424 trường hợp đang nguy kịch. Chủng virus nguy hiểm này đã ảnh hưởng đến 208 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dữ liệu từ Trung tâm Khoa học Hệ thống và Kỹ thuật (CSSE) thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) cho biết số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong một ngày trên thế giới đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 người trong ngày 4/4.

Mỹ đang là tâm dịch với 331.519 ca nhiễm và 9.484 ca tử vong do COVID-19. Trong vòng 24h tính tới 6h sáng 6/4, nước Mỹ đã chứng kiến 1.032 người thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2 và ghi nhận thêm tới 20.162 ca bệnh mới. New York tiếp tục là ổ dịch nghiêm trọng nhất tại Mỹ. Tính đến cuối ngày 5/4 (theo giờ Bờ Đông), riêng New York đã ghi nhận 4.159 ca tử vong với số ca nhiễm là 67.551, số người đang được điều trị tại viện là 16.479 người. Nhà Trắng cảnh báo mô hình dịch cho thấy trong 6-7 ngày tới, đỉnh dịch sẽ diễn ra tại thành phố New York, Detroit, New Orleans và nhiều vùng phụ cận của những thành phố này.

Nữ hoàng Anh Elizabeth tối 5/4 kêu gọi người dân thể hiện niềm tự hào và đoàn kết giống như trong quá khứ để chiến thắng đại dịch Covid-19. Mở đầu bài diễn văn dài gần 5 phút gửi đến toàn thể người dân Anh trong tối 5/4, Nữ hoàng Anh cảm ơn các nhân viên y tế đang ở trên tuyến đầu đối phó với dịch, cũng như các lao động vẫn đi làm để duy trì các hoạt động thiết yếu cho nước Anh. Tiếp đến, Nữ hoàng Anh cũng cảm ơn những người dân Anh đã ở lại trong nhà trong những ngày qua để hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Tiền đạo người Serbia Alexanderar Prijovic bị kết án 3 tháng quản thúc tại gia sau khi vi phạm lệnh giới nghiêm được áp đặt do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo Standard, tiền đạo 29 tuổi đang thi đấu cho Al Ittihad (Saudi Arabia) đã nhận tội tại một phiên tòa ở Belgrade hôm 4/4. Prijovic và bạn bè cùng nhau đi uống nước, bất chấp lệnh cấm tụ tập quá 5 người trong không gian kín và 2 người ở nơi công cộng.

Thuyền trưởng Brett Crozier - người bị sa thải khỏi vị trí chỉ huy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Người phát ngôn của Hải quân Mỹ từ chối đưa ra bình luận về tình trạng bệnh tình của ông Crozier. Số ca nhiễm virus corona trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã tăng 13% hai ngày sau khi thuyền trưởng Crozier bị sa thải hôm 2/4 vì viết thư báo động tình hình trên tàu.

Ngày 6/4, một quan chức chính phủ Nhật Bản cho hay Thủ tướng nước này Shinzo Abe dự định ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh số ca lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tăng nhanh tại Tokyo và nhiều thành phố lớn khác của Nhật Bản. Theo đó, chinh phủ sẽ trao quyền cho địa phương chỉ thị người dân ở nhà và yêu cầu đóng cửa trường học cũng như những cơ sở khác. Động thái này sẽ nhằm vào các thành phố lớn như Tokyo và Osaka.

Theo Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, liên minh này đã quyết định mở rộng sứ mệnh ở Iraq thông qua việc đào tạo nhân viên cho quân đội và an ninh của quốc gia Trung Đông này. Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp với ngoại trưởng các nước thuộc NATO, ông Stoltenberg cho biết, các chương trình của NATO sẽ bao gồm kế hoạch đào tạo sĩ quan, chuyên gia mìn và nhân viên cảnh sát liên bang.

Lực lượng an ninh Afghanistan tuyên bố đã bắt giữ thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan cùng 19 tay súng; 2 chỉ huy cấp cao IS khác cũng nằm trong số những đối tượng bị bắt giữ. Việc thủ lĩnh mới của IS bị bắt tại Afghanistan được cho là tổn thất lớn của nhóm khủng bố này, sau việc hàng trăm tay súng IS hạ vũ khí đầu hàng chính phủ Afghannistan vào cuối năm 2019. Vụ việc diễn ra vài ngày sau khi IS tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố nhằm vào khu vực tôn giáo đạo Sikh ở thủ đô Kabul ngày 25/3 khiến 25 người thiệt mạng.

Thanh Huyền