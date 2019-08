THẾ GIỚI 24H: Đánh bom đám cưới, hàng chục người thương vong

Quảng cáo

Quan chức Afghansitan cho biết vụ đánh bom xảy ra tại hội trường đám cưới ở thủ đô Kabul lúc 22h40’ ngày 17/8 (theo giờ địa phương) khi rất nhiều người đang dự một lễ cưới tại đây. Vụ đánh bom xảy ra tại Trung tâm tiệc cưới Shahr-e-Dubai (Dubai City) gần khu vực Darul Aman ở phía Tây thủ đô Kabul. Các tiệc cưới tại trung tâm này thường có trên 400 khách tham dự. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Nasrat Rahimi nói rằng “hàng chục dân thường” đã bị sát hại, song chưa thể xác định con số chính xác.

Trong các cuộc gặp sắp tới với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Thủ tướng Anh sẽ bày tỏ quan điểm của nước này về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Trong tuần tới, tân Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ tới Đức và Pháp, để gặp người đồng cấp Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Chính phủ Ấn Độ hôm 17/8 bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế áp đặt tại một số địa phương ở bang Jammu và Kashmir - phần lãnh thổ do New Delhi kiểm soát tại khu vực Kashmir đang tranh chấp với Pakistan. Theo đài NDTV, một số đường dây điện thoại cố định và kết nối internet di động đã được khôi phục trong lúc lực lượng an ninh và rào chắn vẫn được duy trì ngoài đường phố.

Ngày 17/8, giao tranh nổ ra tại khu vực tranh chấp Kashmir sau khi Ấn Độ cáo buộc Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Một binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng sau khi lực lượng Pakistan nổ súng qua giới tuyến ở Kashmir sáng 17.8, nhắm vào khu vực Rajouri do Ấn Độ kiểm soát. Nguồn tin từ quân đội Ấn Độ cho biết đấu súng dữ dội vẫn đang tiếp diễn và tố cáo phía Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trước.

Ngày 17/8, Triều Tiên tiếp tục chỉ trích cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, vốn đang diễn ra; đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục phát triển các loại vũ khí mới nhằm chống lại các mối đe dọa tiềm tàng nhằm trực tiếp vào Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên khẳng định, các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc bất chấp lời cảnh báo của Triều Tiên sẽ dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng.



Truyền hình nhà nước Nga cho biết chính quyền nước này sẵn sàng chuyển giao 2 hòn đảo tranh chấp là Shikotan và Habomai thuộc quần đảo Kuril cho Nhật Bản. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết việc chuyển giao 2 hòn đảo này chỉ có thể diễn ra sau khi Nhật Bản công nhận kết quả của Chiến tranh thế giới thứ hai và tiến đến một hiệp ước hòa bình.

Cảnh sát Trùng Khánh, Trung Quốc mới bắt 210 người trong đường dây lừa đảo bói toán trực tuyến thu lợi bất chính 24 triệu nhân dân tệ (khoảng 79 tỉ đồng Việt Nam). Các nghi phạm đã thiết lập dịch vụ xem bói đọc chỉ tay với các nội dung trò chuyện trực tuyến khiến “con mồi” tin rằng họ gặp các vận mệnh xấu, sau đó mời chào mua bùa giải hạn có giá từ 10-100 nhân dân tệ.

9 thủy thủ Trung Quốc và 8 thủy thủ Ukraine bị hải tặc bắt ngày 15/8 sau khi tấn công hai tàu thương mại ngoài khơi cảng Douala, Cameroon. Trong đó có 8 thủy thủ bị bắt từ tàu đa năng Đức, treo cờ Antigua và Barbuda, 9 thủy thủ bị bắt từ tàu treo cờ Liberia, được quản lý bởi một chủ sở hữu Hy Lạp.

Tàu khách bốc cháy ngoài khơi Indonesia, 7 người chết. Tai nạn xảy ra ở vùng biển ngoài khơi đảo Bokori thuộc tỉnh Sulawesi, miền trung Indonesia. Theo các nhà chức trách địa phương, lửa bùng lên trong phòng động cơ sau khi con tàu rời cảng Kendari để đến quận Marowali cũng thuộc tỉnh Sulawesi. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây cháy.

India Today ngày 17/8 đưa tin, Mỹ đã cắt giảm 440 triệu USD viện trợ cho Pakistan từ mức 4,5 tỷ USD theo cam kết trước đó xuống còn 4,1 tỷ USD. Gói viện trợ 4,5 tỷ USD nêu trên nằm trong Thỏa thuận đối tác tăng cường được Mỹ và Pakistan ký năm 2010 (PEPA 2010). Đây là thỏa thuận được ký kết để triển khai Đạo luật Kerry Lugar Berman năm 2009 của Mỹ nhằm giải ngân 7,5 tỷ USD cho Pakistan trong vòng 5 năm.

