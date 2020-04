THẾ GIỚI 24H: Gần 300 người nước ngoài có mặt tại ổ dịch COVID-19 ở New Delhi

Quảng cáo

Công tác sơ tán được tiến hành từ hôm 30/3, Ấn Độ cố gắng truy tìm những người từng tham dự sự kiện tôn giáo trên.Có ít nhất 8.000 người từng tham gia sự kiện tôn giáo trên và phần lớn trong số này đã rời New Delhi đến nhiều bang khác nhau của Ấn Độ hoặc trở về nước. Ấn Độ đã xác định được 281 người nước ngoài từng tham dự sự kiện tôn giáo ở Nizamuddin, New Delhi - nơi được xác định là nguồn lây lan chính virus SARS-CoV-2 tại nước này. Theo hãng thông tấn PTI, các công dân nước ngoài đến từ Indonesia (72 người), Sri Lanka (34), Myanmar (33), Kyrgyzstan (28), Malaysia (20), Nepal và Bangladesh (mỗi nước 9 người), Thái Lan (7), Fiji (4), Anh (3). 3 người còn lại đến từ Afghanistan, Algeria và Djibouti.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 2/4, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) trên toàn thế giới là 933.688 trường hợp, trong đó có 46.869 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm bệnh đã phục hồi là 193.891 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 203 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mỹ tiếp tục đứng đầu danh sách với hơn 213.908 ca. Tiếp theo là Italy với 110.574 ca. Bám sát Italy là Tây Ban Nha với 95.923 ca. Trung Quốc tiếp tục đứng ở vị trí thứ tư với 81.554 ca. Kế tiếp là Đức, Pháp, Iran, Anh, Thụy Sỹ.

Tại Tây Ban Nha, số ca mắc Covid-19 đã lên tới 104.118 sau khi nước này ghi nhận thêm 8.195 trường hợp trong ngày 1/4. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 ở châu Âu sau Italy. Trong 24 giờ qua, đã có 923 ca tử vong, nâng số ca tử vong do Covid-19 tại Tây Ban Nha lên đến 9.387 trường hợp.

121 nước đã đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ cung cấp bộ thử virus SARS-CoV-2 trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới đang chịu áp lực lớn trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp. Trước đó, chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn của Hàn Quốc đã được ghi nhận là giúp làm chậm sự lây lan của virus SARS-CoV-2 tại quốc gia từng có đợt bùng phát đứng thứ hai chỉ sau Trung Quốc.

Ngày 1/4, công ty Đường sắt Ấn Độ quyết định cải tạo 20.000 toa tàu thành các phương tiện dùng để cách ly, góp phần tăng cường các cơ sở phục vụ cách ly và điều trị cho bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong khi đó, tuyên bố của Công ty Đường sắt Ấn Độ nêu rõ "20.000 toa tàu được cải tạo này có thể chứa tới 320.000 giường phục vụ nhu cầu cách ly. Hiện công tác cải tạo 5.000 toa đã bắt đầu được tiến hành. Số toa này có khả năng đáp ứng 80.000 giường".

Thủ tướng Đức tuyên bố vẫn còn quá sớm để mất cảnh giác với đại dịch Covid-19 và quyết định gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 19/4. Phát biểu với báo chí sau phiên họp trong ngày 1/4 với Thủ hiến các bang tại Đức để bàn về các biện pháp đối phó với đại dịch Covid-19, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng nước Đức còn lâu mới đạt được mục tiêu trong cuộc chiến này nên việc nới lỏng các biện pháp hạn chế trong đợt lễ Phục sinh sắp tới là quá sớm.

Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio cho biết, thành phố này cần tới 400 máy thở và 3,3 triệu khẩu trang vào Chủ Nhật tuần này. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Blasio nêu rõ, nguồn cung cấp trang thiết bị y tế tiếp tục đến với tốc độ rất nhanh và chúng được chuyển ngay đến các bệnh viện trên toàn thành phố và tới những người ứng phó đầu tiên. Tính đến cuối giờ chiều 1/4 (giờ địa phương), bang New York đã xác nhận hơn 83.000 trường hợp nhiễm bệnh và có 1.940 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Ngày 1/4, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết tháng Ba vừa qua ghi nhận 103 dân thường thiệt mạng trong cuộc nội chiến tại quốc gia Trung Đông này và đây là tổng số ca tử vong không do tham chiến ở mức thấp nhất ghi nhận hàng tháng kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2011. SOHR nêu rõ trong 103 nạn nhân nói trên, có 51 người thiệt mạng do các vụ nã pháo và không kích. Số ca còn lại tử vong hoặc do các vật liệu nổ còn sót lại hoặc do các nguyên nhân chưa xác định.

Trên Twitter cá nhân ngày 1/4, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của mình đang lên kế hoạch đánh lén binh sỹ hoặc các tài sản của Mỹ ở Iraq. Ông Trump khẳng định sẽ buộc Iran trả giá đắt nếu điều này xảy ra. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi dự kiến có cuộc họp với các cơ quan tình báo Mỹ vào chiều ngày 01/04.

Thanh Huyền