THẾ GIỚI 24H: Hoàng gia Anh tước toàn bộ tước vị danh dự của Hoàng tử Harry

Quảng cáo

Ngày 19/2, Điện Buckingham cho biết Công tước và Công nương xứ Sussex - Hoàng tử Harry cùng vợ Meghan Markle quyết định sẽ không tham gia trở lại các hoạt động của Hoàng gia Anh. Theo đó, mọi chức vụ danh dự trong quân đội và các tước vị hoàng gia của Hoàng tử Harry và vợ đều bị tước bỏ và sẽ được trao cho các thành viên khác trong hoàng tộc. Theo đó, mọi chức vụ danh dự trong quân đội và các tước vị hoàng gia của Hoàng tử Harry và vợ đều bị tước bỏ và sẽ được trao cho các thành viên khác trong hoàng tộc. Cụ thể, Hoàng tử Harry bị tước hết một số chức vị bao gồm cả quân hàm Đại tướng của Thủy quân lục chiến Hoàng gia. Meghan Markle cũng sẽ phải từ bỏ vai trò người bảo trợ của Nhà hát Quốc gia. Ngoài ra, Hoàng tử Harry có thể mất quyền bảo trợ của Liên đoàn Bóng bầu dục. Theo báo The Times, Harry cũng là Chỉ huy Không quân danh dự, RAF Honington, Tổng Tư lệnh Hàng không, tàu nhỏ và lặn thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 382.527 trường hợp mắc COVID-19 và 10.192 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã vượt 111,2 triệu ca bệnh. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 20/2 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 111.211.543 ca, trong đó có 2.461.875 người thiệt mạng. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 85.286.987 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 22.633.472 ca và 95.335 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Phát biểu tại họp báo trực tuyến của WHO, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết chương trình COVAX đã sẵn sàng khởi động. Khoảng 336 triệu liều vaccine của AstraZeneca-Oxford và 1,2 triệu liều của Pfizer/BioNTech sẽ được chuyển tới các nước trên thế giới vào cuối tháng 2 thông qua sáng kiến này. WHO đang đợi các nhà sản xuất vaccine thực hiện đúng cam kết của mình.

Pháp điều hai tàu chiến tới Biển Đông, động thái nhằm củng cố lập trường phản đối các yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc và gia tăng hiện diện ở khu vực. Hải quân Pháp ngày 19/2 thông báo tàu đổ bộ tấn công Tonnere và tàu khu trục Surcouf đã rời cảng Toulon và đang trên đường tới Thái Bình Dương, South China Morning Post đưa tin. Các tàu chiến của Pháp sẽ đi vào Biển Đông hai lần và tham gia cuộc tập trận hỗn hợp với quân đội Mỹ và Nhật Bản vào tháng 5.

Tổng cục Vũ khí của Pháp vừa thông báo một hợp đồng rất quan trọng cho phép các tập đoàn Naval Groupe và TechnicAtome tham gia chế tạo tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 3, những thiết bị phục vụ chính sách răn đe hạt nhân của Pháp. Thế hệ tàu ngầm thứ 3 này sẽ được thiết kế để phù hợp với các khí tài hiện có, gồm 16 tên lửa mang đầu đạn hạt nhân loại M51, được cho là có sức công phá tương đương 1.000 quả bom được thả xuống Hiroshima (Nhật Bản). Bên cạnh đó, thế hệ tàu ngầm mới sẽ được tăng cường khả năng tàng hình, đặc biệt bằng cách tích hợp một nhà máy tái xử lý khí trên tàu nhằm mục đích không phát thải khí. Việc phát triển các cảm biến siêu âm cũng được chú trọng.

Ngày 19/2, Mỹ đã chính thức tham gia trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu ký năm 2015. Tổng thống Biden cam kết đưa nội dung xử lý khủng hoảng khí hậu thành vấn đề ưu tiên trong chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Ông cũng thông báo kế hoạch sẽ chủ trì một hội nghị cấp cao về khí hậu vào ngày 22/4 tới nhằm kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thực hiện cam kết quốc gia đầy tham vọng là giảm lượng khí thải gây ra tình trạng ấm lên toàn cầu.

Hai tiêm kích Rafale Pháp đã bay quá thấp làm đứt dây điện của ngôi làng gần căn cứ không quân Manosque tại thị trấn Le Castellet, khiến 300 người dân bị mất điện nhiều giờ, rất may không có thương vong xảy ra. Sự cố xảy ra khi hai tiêm kích Rafale thuộc Phi đoàn số 4 không quân Pháp huấn luyện bay thấp gần ngôi làng thuộc thị trấn Le Castellet, miền nam nước Pháp, chiều 17/2.

9 máy bay Trung Quốc được triển khai áp sát Đài Loan không lâu sau khi cơ quan phòng vệ hòn đảo bổ nhiệm quan chức mới. Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 19/2 cho biết 4 chiếc J-16 và 4 chiếc JH-7 cùng với 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc đã bay gần quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát, tiến vào phía Tây Nam vùng nhận dạng phòng không. Cơ quan này cho biết các máy bay Đài Loan đã phản ứng "với tín hiệu radio cảnh báo và triển khai hệ thống phòng không tên lửa để giám sát" các hoạt động.

Thanh Huyền