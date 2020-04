THẾ GIỚI 24H: Một ngày có thêm 5.642 ca nhiễm COVID-19 tại Nga

Quảng cáo

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Nga tăng lên 52.763 trường hợp tại toàn bộ 85 chủ thể liên bang, tăng 12% so với ngày trước đó. Thông báo cho biết thêm, số ca nhiễm Covid-19 mới tập trung chủ yếu ở thủ đô Moscow với 3.083 người, toàn vùng Moscow 718 người và St. Petersburg 127 người. Trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 51 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca không qua khỏi tại nước này lên 456. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm 427 trường hợp hồi phục, đưa tổng số người bình phục lên 3.873.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 22/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 2.552.491 trường hợp, trong đó có 177.234 người tử vong. Đến nay, đại dịch đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Các nước cũng ghi nhận 687.645 bệnh nhân COVID được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 57.254 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1.685.255 đang phải điều trị tích cực.

Trong vòng 24h qua, Mỹ đã chứng kiến 2.660 người thiệt mạng và đây là một trong những ngày tang thương nhất của nước Mỹ kể từ khi dịch bệnh bùng phát tới nay. Mỹ đã chứng kiến ngày thứ 20 liên tiếp nước này ghi nhận có trên 1.500 ca tử vong mỗi ngày. “Tâm dịch” New York ngày qua ghi nhận thêm 481 ca tử vong, tăng 3 ca so với mức tăng của ngày hôm trước, nâng tổng số ca tử vong của bang lên 14.828 người. Đó là số ca tử vong thấp nhất do dịch COVID-19 kể từ đầu tháng 4 đến nay ở bang này.

Bộ Y tế Anh cho biết trong ngày qua nước này đã ghi nhận thêm 828 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên thành 17.337 người, tính tới 16h ngày 20/4 (giờ GMT, tức 23h giờ Hà Nội). Tổng số ca mắc COVID-19 tại Anh tính tới 6h sáng 22/4 (giờ GMT) đã lên tới 129.044 người. Hiện Anh vẫn đang áp dụng phong tỏa toàn quốc, khuyến cáo người dân ở nhà, nhưng các nghị sỹ vẫn quyết định mở cửa Quốc hội trở lại.

Hết ngày 19/4, khu vực Đông Nam Á đã có tổng cộng 31.843 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.705 trường hợp mới mắc bệnh. Virus SARS-CoV-2 cũng đã khiến 1.210 người dân ở khu vực này thiệt mạng, tăng 39 trường hợp so với một ngày trước đó. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 8.204 trường hợp.

Ngày 21/4, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ - bà Nicole Schwegman cho biết tàu tấn công đổ bộ USS America và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill đã được điều tới biển Đông. Bà Schwegman không nói rõ vị trí hoạt động của hai tàu chiến Mỹ. Trong khi đó, một số nguồn tin an ninh Mỹ cho Reuters biết các tàu Mỹ sẽ hoạt động gần tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 (Trung Quốc) và tàu khoan West Capella của Tập đoàn dầu khí Petronas (Malaysia).

Ngày 21/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã bày tỏ phản đối việc các tàu Trung Quốc đi vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông hiện do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Ngoại trưởng Motegi nêu vấn đề trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, đồng thời bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc thành lập “quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và “quận Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) thuộc cái gọi là “thành phố Tam Sa” ở Biển Đông. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Motegi nhấn mạnh: "Chúng tôi lên án tất cả hành động làm leo thang căng thẳng" trong khu vực.

Cảnh sát Ireland cho biết, Ronan Hughes, đối tượng bị bắt giữ ở nước này do bị tình nghi liên quan đến cái chết của 39 công dân Việt Nam trong một xe container ở hạt Essex, phía Đông Bắc thủ đô London (Anh) hồi tháng 10 năm ngoái, đã bị đưa ra xét xử trước Tòa án Cấp cao Dublin trong ngày 21/4 và đang phải đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ vì tội ngộ sát. Trước đó, hôm 8/4, tài xế của chiếc xe container trên, người vùng Bắc Ireland, Maurice Robinson cũng đã nhận 39 tội ngộ sát liên quan tới vụ việc này trong phiên tòa tại tòa án Old Bailey.



Trả lời tại cuộc họp báo ngày 21/4 tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump chia sẻ ông muốn gửi lời chúc sức khỏe đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giữa những tin đồn ông Kim vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, theo AFP. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đồng thời lưu ý các thông tin cho rằng ông Kim đang bị bệnh vẫn chưa được xác nhận. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien thừa nhận Mỹ không biết được tình hình sức khỏe của ông Kim hiện nay ra sao, theo Reuters.

Yonhap đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không chấp nhận đề nghị mà Hàn Quốc đưa ra về chia sẻ chi phí quốc phòng nhằm duy trì hoạt động của các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Quốc. “Họ đã đề nghị chúng ta về một khoản tiền nhất định và tôi đã từ chối đề nghị đó vì thấy không công bằng”, ông Donald Trump nêu rõ trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng, Seoul “nên chi trả một phần lớn” cho những nỗ lực đóng góp của Washington tại Hàn Quốc.

Thanh Huyền