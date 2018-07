THẾ GIỚI 24H: Nga mở trung tâm tiếp nhận người tị nạn tại Syria

Nga đã phối hợp với chính quyền Syria thiết lập một trung tâm tiếp nhận, điều phối và cung cấp nơi ở cho người tị nạn trong một phần nỗ lực quốc tế trợ giúp những người tị nạn Syria hồi hương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trung tâm này sẽ giám sát việc hồi hương của những người tị nạn tạm thời cũng như những người tị nạn Syria từ nước ngoài trở về quê hương, đồng thời phụ trách công tác vận chuyển viện trợ nhân đạo cũng như trợ giúp chính quyền Syria khôi phục các cơ quan y tế và nhân đạo. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga cũng đã thiết lập một trụ sở chung tại Trung tâm Quản lý quốc phòng quốc gia nhằm phối hợp các hoạt động của trung tâm tị nạn trên.

Ngày 18/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ nhận hài cốt của các binh sỹ Mỹ tử trận trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 từ Bình Nhưỡng trong những tuần sắp tới. Việc hồi hương hài cốt các binh sỹ nói trên là một trong những thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 12/6 vừa qua tại Singapore. Trước đó, báo Sao & Vạch của Mỹ cho biết Triều Tiên đã nhất trí trao trả ít nhất 50 bộ hài cốt được cho là của lính Mỹ bị thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên. Báo này dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Triều Tiên đã cho phép Mỹ đưa những bộ hài cốt này về nước vào tuần tới.

Ngày 17/7, Anh chính thức thông báo rằng, họ có kế hoạch xây dựng sân bay vũ trụ thương mại đầu tiên của quốc gia tại miền bắc Scotland. Sức hút của sự giàu có thương mại trong các lĩnh vực không gian đang thúc đẩy hàng loạt kế hoạch khởi động tất cả các thành phần cần thiết cho một nền kinh tế quỹ đạo đầy đủ chức năng. Cơ quan Vũ trụ Anh cho biết, nước Anh có vị trí địa lý chiến lược thuận lợi cho việc phóng vệ tinh. Hầu hết vệ tinh thương mại ngày nay được phóng đi từ Florida, Mỹ và Guiana thuộc Pháp, nơi NASA và Cơ quan Vũ trụ châu Âu hoạt động, do những nơi này gần với đường xích đạo, rất thuận lợi cho việc phóng những vệ tinh địa tĩnh.

Khi thực hiện cuộc tập trận khổng lồ RIMPAC 2018, quân Mỹ - Nhật - Úc đã bắn tập nhấn chìm một tàu đổ bộ xe tăng cũ. Hành động này gây chú ý lớn giữa lúc Mỹ và Trung Quốc đang có căng thẳng, theo Business Insider ngày 18.7. Cuộc tập trận hải quân khổng lồ Vành Đai Thái Bình Dương (RIMPAC) lần thứ 26, do Mỹ dẫn đầu và tổ chức từ ngày 27.6 đến 2.8, với sự tham gia của 25.000 quân từ 25 quốc gia quanh Thái Bình Dương. Đây là cuộc tập trận hải quân quốc tế lớn nhất thế giới, do Mỹ dẫn đầu và tổ chức 2 năm/lần, nhằm củng cố quan hệ đối tác và an ninh quanh vùng biển lớn nhất thế giới.

Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt tình trạng khẩn cấp sau 2 năm. Tình trạng khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được áp dụng từ sau âm mưu đảo chính hồi năm 2016, đã chấm dứt vào hôm nay (19/7) như kế hoạch, tuy nhiên nhiều bên lo ngại rằng nó sẽ được thay thế bởi các biện pháp khác thậm chí còn ghê gớm hơn.Tổng thống Recep Tayyip Erdogan dã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 20/7/2016, 5 ngày sau âm mưu đảo chính bất thành nổ ra ở thủ đô Ankara và thành phố Istanbul, khiến 249 người thiệt mạng. Biện pháp này, vốn chỉ kéo dài 3 tháng, đã được gia hạn thêm tới 7 lần, và chứng kiến khoảng 80.000 người bị bắt giữ và số người gấp đôi bị sa thải khỏi các cơ quan nhà nước.

Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công màn xe bọc thép chở quân (APC) mới “nhảy dù” trong cuộc tập trận quy mô lớn ở miền Trung nước Nga. Xe bọc thép chở quân APC đã được thả rơi từ trên trời ở độ cao gần 2.000 m với một nhóm binh sĩ điều khiển ngồi trong xe. Đây được coi là một kỹ thuật độc đáo chỉ có quân đội Nga mới dám áp dụng. Theo kênh truyền hình RT, hơn 200 xe bọc thép và khoảng 2.500 quân nhân đã tham gia vào cuộc tập trận chung giữa lực lượng vận tải hàng không và không quân kết thúc vào hôm 13/7. Điểm đáng chú ý trong cuộc tập trận lần này là màn thả rơi xe bọc thép với binh sĩ điều khiển ngồi trong xe.

Tỉ phú Elon Musk vừa lên tiếng xin lỗi thợ lặn Anh Vernon Unsworth, người hùng giải cứu đội bóng Thái Lan, sau khi gọi ông này là “kẻ ấu dâm”. “Những điều ông ấy nói về tôi không bằng những gì mà tôi nói về ông ấy, vì thế tôi xin lỗi ông Unsworth và công ty mà tôi đang làm lãnh đạo. Đây là lỗi của tôi và chỉ mình tôi chịu trách nhiệm”, giám đốc điều hành của tập đoàn Tesla, ông Elon Musk viết trên Twitter vào hôm 18-7. Cuộc cãi vã giữa ông Musk và thợ lặn Unsworth diễn ra sau khi vị tỉ phủ này mang chiếc tàu ngầm mini mà ông thiết kế đến trợ giúp việc giải cứu đội bóng Thái Lan; tuy nhiên, thiết bị này lại bị từ chối bởi ông Unsworth, chỉ huy đội thợ lặn.

Thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 18/7 cho biết, nước này sẽ buộc phải tiến hành thêm các biện pháp để đền bù thiệt hại bắt nguồn từ việc Mỹ áp thuế đối với mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu, nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Thông báo trên được đưa ra sau khi Washington hôm 16/7 kiện 5 đối tác thương mại lớn lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan tới những biện pháp đáp trả của những quốc gia này với các mức thuế mà Washington áp đặt lên các hàng hóa nhập khẩu, trong đó có Trung Quốc. Năm đối tác thương mại đã đáp trả các biện pháp của Mỹ, vốn được quy định trong Mục 232 Đạo luật mở rộng thương mại năm 1962.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng quyết định bắt giữ cô Maria Butina của Mỹ là vô căn cứ. Liên quan đến việc ngày 17/7, bồi thẩm đoàn Mỹ nhất trí buộc tội nữ công dân Nga Maria Butina về tội hoạt động gián điệp và có thể phải chịu mức án tới 10 năm tù giam, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chính thức phản hồi về vấn đề này. Bà Zakharova cho hay, việc bắt giữ cô Maria Butina được thực hiện vào ngày 15/7, một ngày trước khi Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra. Bà nhấn mạnh, việc này đã được lên kế hoạch trước nhằm phá hoại những kết quả tích cực của hội nghị tại Helsinki vừa qua. Moscow cũng tin rằng, những cáo buộc của Washington chống lại công dân Nga là vô căn cứ và nước này sẽ làm mọi biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Butina.





Hạ Yến My

Tổng hợp