THẾ GIỚI 24H: Nga nổ súng, bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine

FSB giải thích rằng, những tàu Ukraine này đã đi vào lãnh hải Nga một cách bất hợp pháp, phớt lờ những cảnh báo và có các hoạt động gây nguy hiểm. 3 tàu của hải quân Ukraine đã bị bắt giữ trong lãnh hải Nga ở Biển Đen". Có 3 thủy thủ Ukraine đã bị thương trong vụ việc trên và đã được chăm sóc y tế. Tính mạng của những người này không bị đe dọa.

Tập đoàn sản xuất vũ khí Elbit Systems cho biết họ đã hoàn tất thương vụ mua tập đoàn sản xuất vũ khí nhà nước IMI với giá 495 triệu USD. Chính phủ Israel bắt đầu quá trình từ nhân hóa IMI, có tên gọi chính thức là Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Israel, vào năm 2013. IMI được biết đến là tập đoàn sản xuất súng tiểu liên Uzi và súng trường tấn công Galil cùng các loại xe thiết giáp và nhiều thiết bị quân sự khác. Tập đoàn Elbit cho biết trị giá thương vụ này (495 triệu USD) sẽ được tăng thêm 27 triệu USD nữa nếu IMI đáp ứng được các tiêu chí hoạt động trong hợp đồng.

Ngày 25/11, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nhóm phiến quân ở Syria đã dùng vũ khí hóa học, chất Chlorine, tấn công nhiều khu vực ở Aleppo vào ngày 24/11 vừa qua, khiến ít nhất 73 người phải nhập viện. Đồng thời, Nga cũng cho biết, đã điều động các chuyên gia hóa học tới Syria điều tra vụ việc.

Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Sunil Lanba đã lên đường bắt đầu chuyến thăm Nga từ ngày 26-29/11 nhằm củng cố quan hệ quốc phòng song phương và cũng để nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác quốc phòng mới. Theo một thông báo ngày 25/11, ông Lanba sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Nga tại St. Petersburg. Tại đây, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Korolev.

Ngày 25/11, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Phóng xạ, Hóa học và Sinh học của quân đội Nga Konstantin Potyomkin cho rằng các phần tử thuộc nhóm khủng bố Tahrir Al-Sham (tiền thân là Mặt trận al-Nusra) đã sử dụng những loại đạn pháo cỡ 120mm bên trong có chứa chất độc để nã vào thành phố Aleppo của Syria hôm 24/11. Phát biểu báo giới, ông Potyomkin nói: "Những phân tích ban đầu từ các mảnh đạn này cho thấy những phần tử khủng bố này đã sử dụng đạn pháo tự chế cỡ 120mm, được nhồi đầy chất độc bên trong.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ thông báo, tối 25/11, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã làm rung chuyển khu vực miền Tây Iran. Trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 65km, cách thành phố Ilam, nơi gần với biên giới giữa Iran và Iraq, 114 km về phía Tây Bắc. Hơn 400 người bị thương, chủ yếu trong lúc tháo chạy vào thời điểm động đất xảy ra.

Ngày 25/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ đóng cửa biên giới với Mexico nếu cần thiết nhằm chống nạn nhập cư bất hợp pháp. Tuyên bố được đăng trên trang mạng Twitter trong bối cảnh Mỹ và Mexico vừa đưa ra những thông tin trái chiều về một thỏa thuận nhằm giải quyết dòng người tìm cách tị nạn vào Mỹ qua khu vực phía Nam giáp giới với Mexico.

Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine đã thông qua quyết định ban bố tình trạng chiến tranh trên lãnh thổ Ukraine trong vòng 60 ngày. Quyết định này cần được Quốc hội Ukraine thông qua. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine Alexander Turchinov cho biết trong cuộc họp do ông Poroshenko triệu tập giới chức quân sự Ukraine cho rằng “hành động tấn công của các lực lượng quân sự Nga nhằm vào các tàu chiến của Hải quân Ukraine không khác gì hành động xâm lược bằng quân sự."