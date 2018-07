THẾ GIỚI 24H: Nga thúc các cường quốc giúp Syria phục hồi kinh tế

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Phó Đại sứ Nga Dmitry Polyansky đã kêu gọi các nước chấm dứt những lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Syria đồng thời nói rằng các nước không nên gắn viện trợ với những yêu cầu đòi thay đổi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Tại cuộc họp bàn về tình hình Syria, ông Polyansky nhấn mạnh rằng "làm hồi sinh nền kinh tế Syria" là "thách thức rất lớn" vì Syria đang phải đối diện với tình trạng thiếu trầm trọng vật liệu xây dựng, thiết bị hạng nặng và nhiên liệu để tái thiết những khu vực bị chiến tranh tàn phá.

Ngày 27/7, lực lượng hải quân Ukraine đã tham gia cuộc diễn tập Passex cùng với các tàu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên Biển Đen. Trung tâm báo chí Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine cho biết mục đích cuộc diễn tập là nhằm nâng cao khả năng hiệp đồng, tương thích trong đội hình chiến thuật đa quốc gia và cách sử dụng các nhóm tàu cơ động chiến thuật; triển khai các chiến dịch chống mìn phù hợp với tiêu chuẩn của NATO. Tham gia hoạt động diễn tập huấn luyện trên có ba nhóm tác chiến cấp chiến thuật là tàu đa dụng, tàu chống mìn và tàu pháo binh. Cùng với Ukraine, các nước đã cử tàu đến tham dự diễn tập có Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Đức.

Israel đã đóng cửa nhà thờ Hồi giáo Al Aqsa ở Đông Jerusalem sau cuộc đụng độ giữa những người Palestine và cảnh sát Israel trưa ngày 27/7. Các nguồn tin khu vực cho biết, các thanh niên đeo mặt nạ bắn pháo hoa về phía cảnh sát Israel gần nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem hôm thứ Sáu (27/7). Hành động này đã khiến cảnh sát Israel đóng cửa nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa sau khi kết thúc buổi cầu nguyện trưa và trục xuất các tín đồ. Các nhân chứng cho biết vụ đụng độ bạo lực nổ ra ở Bờ Tây, trong đó quân đội Israel sử dụng đạn cao su, đạn hơi cay để giải tán đám đông đồng thời tuyên bố áp đặt một cuộc bao vây trên thị trấn Ramallah và tăng cường lực lượng. Những biện pháp này được cho là nhằm đáp trả vụ thanh niên Palestine tấn công khiến 3 người dân Israel bị thương đêm 26/7.

Nhà Trắng cho biết, cuộc họp giữa hai Tổng thống Mỹ và Nga sẽ bị hoãn cho đến năm 2019. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ J.Bolton cho biết, Tổng thống Mỹ D.Trump sẽ gặp song phương với Tổng thống Nga Putin sau khi cuộc điều tra về việc Nga can thiệp bầu cử ở Mỹ kết thúc. Điện Klemlin cũng xác nhận thông tin này và cho biết, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump có thể gặp nhau bên lề các sự kiện quốc tế và hiện nay không có sự chuẩn bị nào cho một hội nghị thượng đỉnh giữa hai bên. Sau hội nghị thượng đỉnh lần 1 tại Phần Lan, Tổng thống Mỹ đã nhận nhiều chỉ trích vì không bày tỏ thái độ về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2016, từ đó châm ngòi một làn sóng phản đối với Tổng thống Mỹ.

Trung Quốc, Nga và Iran đang tăng cường hoạt động gián điệp mạng đối với kinh tế Mỹ, theo một báo cáo được chính quyền Mỹ đưa ra ngày 26/7. Trong khi cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 đang dấy nhiều sóng gió thì các nhóm gián điệp từ Trung Quốc, Nga và Iran, cùng các tin tặc được họ ủy nhiệm cũng đã liên tục có hành động cố đánh cắp bí mật thương mại và thông tin độc quyền từ Hoa Kỳ, theo một báo cáo của chính phủ Mỹ công bố ngày 26/7. Các lực lượng tình báo Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công mạng quy mô lớn và tinh vi để thu thập thông tin công nghệ và kinh doanh nhạy cảm của Mỹ", và "những nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Nga cũng có thể sẽ là một yếu tố thúc đẩy Nga đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ", tài liệu này cho biết.

Ngày 27/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo đã mời người đồng cấp Mỹ Donald Trump đến Moscow, đồng thời nhấn mạnh cả hai nhà lãnh đạo đều sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng ông có thể gặp tổng thống Trump tại các diễn đàn quốc tế khác, bao gồm cả G20. Tại cuộc họp báo, ông Putin còn cho biết, Nga không từ bỏ đồng USD Mỹ vì đồng Euro không thể có mức độ phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, ông cũng nói, Mỹ hạn chế giao dịch bằng đồng USD là một sai lầm lớn. Theo Tổng thống Nga, cuộc chiến chống khủng bố, phối hợp các chính sách thương mại và kinh tế vẫn là những lĩnh vực chính của BRICS. Đồng thời, Putin cũng lưu ý rằng không có kế hoạch tăng số lượng thành viên BRICS.

Có it nhất 188 tên khủng bố thuộc tổ chức IS đã bị giết ở chiến trường Tây Nam Syria trong 8 ngày qua, Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) đưa tin hôm thứ Sáu. Theo báo cáo của SOHR, có ít nhất 188 phần tử khủng bố thuộc tổ chức khủng bố IS đã bị tiêu diệt ại khu vực Yarmouk, nằm ở vùng nông thôn phía tây nam của tỉnh Daraa. Đó đều là các thành viên thuộc nhóm khủng bố Jaysh Khaled bin Walid - chi nhánh của IS ở phía tây nam Syria. Nhóm khủng bố này được đặt tên theo một nhà quân sự Hồi giáo Ả rập - Khaled bin Walid, ông đã đánh bại quân đội đế chế Byzantine tại trận Yarmouk nổi tiếng năm 636 sau Công nguyên.

Theo một kết quả khảo sát công bố ngày 27/7, số người dân Anh ủng hộ tiến hành một cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về việc nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, đã lần đầu tiên vượt số người phản đối ý tưởng này. Thực tế này cho thấy các tiếng nói phản đối Brexit và muốn bỏ phiếu lại về các điều khoản "ly hôn" đang dần trở thành xu hướng chủ đạo trong đời sống chính trị tại Anh. Khảo sát của YouGov đăng trên tờ The Times cho thấy có 42% người dân Anh đồng ý tổ chức một cuộc bỏ phiếu thứ hai về các điều khoản của thỏa thuận Brexit, cao hơn chút ít so với 40% ý kiến phản đối. Theo kế hoạch, Anh sẽ rời EU vào ngày 29/3/2019 và hai bên muốn đạt được một thỏa thuận rút khỏi vào cuối tháng 10 này để có đủ thời gian cho quốc hội các bên thông qua. Các công ty hoạt động kinh doanh với Dự án đường ống năng lượng của Nga, đặc biệt là Dự án "Nord Stream-2", có nguy cơ bị trừng phạt nghiêm trọng. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề tài nguyên năng lượng Francis Fennon, hôm 27.7 cho biết, các công ty tham gia dự án đường ống dẫn khí của Nga ở Châu Âu, đặc biệt là “Nord Stream-2”, có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Fennon không rõ, liệu các biện pháp trừng phạt có "thực sự" được áp đặt hay không và sẽ tiến hành vào thời gian nào. Trước đó, Mỹ đã nhiều lần tuyên bố phản đối đường ống dẫn khí đốt “Nord Stream-2” từ Nga sang Châu Âu và đe dọa trừng phạt các công ty tham gia vào dự án này.

