THẾ GIỚI 24H: Palau bắt tàu Trung Quốc nghi khai thác hải sâm trái phép

Ngày 15/12, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này quyết định mua máy bay trực thăng MH-60R Seahawk do công ty Sikorsky của Mỹ chế tạo. Hợp đồng trị giá 960 tỷ won (khoảng 878 triệu USD) để mua trực thăng nhằm tăng cường năng lực của Hải quân Hàn Quốc trong việc phát hiện và đối phó với các tàu và tàu ngầm của đối phương. Dự kiến, 12 trực thăng MH-60R Seahawk sẽ được bàn giao cho Hàn Quốc trước năm 2025 theo từng giai đoạn.

Truyền thông Trung Đông hôm 15/12 đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ nhiệm ông Ufuk Ulutas làm Đại sứ mới tại Israel sau hai năm vị trí này bị bỏ trống. Động thái được xem là một phần trong nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Israel sau nhiều năm căng thẳng, đồng thời cũng là bước đi của Thổ Nhĩ Kỳ làm hài lòng chính quyền Mỹ mới của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang căng thẳng trong nhiều vấn đề, ngày 15/12, New Zealand đã đề nghị được làm trung gian hòa giải giữa hai đối tác quan trọng của nước này. Ngày 15/12, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta cho biết, việc nước này là chủ nhà của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2021 sẽ là cơ hội tốt để New Zealand kêu gọi Trung Quốc và Australia quay trở lại đối thoại.