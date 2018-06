THẾ GIỚI 24H: Pháp ủng hộ phạt các nước từ chối tiếp nhận người di cư

Tại cuộc họp báo chung với tân Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ở thủ đô Paris, khi được hỏi về quan điểm của ông liên quan tới khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính, Tổng thống Macron nói: "Cá nhân tôi ủng hộ cơ chế thực sự tính tới điều này."Ông Macron nhấn mạnh, EU không thể có những quốc gia được hưởng lợi lớn từ sự đoàn kết của Khối liên minh này và chỉ lớn tiếng bảo vệ lợi quốc gia mình khi nói tới vấn đề người di cư. Tuyên bố trên được Tổng thống Macron đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU về vấn đề di cư ở Brussels, vốn gây chia rẽ châu Âu, dự kiến vào ngày 24/6.

Ngày 23/6, truyền hình nhà nước Zimbabwe cho biết, một trong hai phó tổng thống nước này đã bị thương trong vụ nổ trước đó cùng ngày tại buổi vận động tranh cử của Đảng Liên minh Dân tộc Phi Zimbabwe-Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) cầm quyền ở thành phố Bulawayo. Theo kênh ZBC, những người bị thương gồm Phó Tổng thống Kembo Mohadi, Chủ tịch ZANU-PF Oppah Muchinguri-Kashiri và ủy viên Engelbert Rugeje. Rất may, Tổng thống Emmerson Mnangagwa không bị thương trong vụ nổ trên. Trong những phát biểu đầu tiên về vụ nổ, ông Mnangagwa đã gọi đây là một “hành động hèn nhát” và không thể ngăn cản Zimbabwe tổ chức các cuộc bầu cử tự do và hòa bình.

Sau khi xảy ra vụ tấn công tại buổi lễ vận động tranh cử của Đảng Liên minh Dân tộc Phi Zimbabwe-Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) cầm quyền ở sân vận động White City thuộc thành phố Bulawayo trong ngày 23/6, Mỹ và Anh đã lên án vụ tấn công - bị truyền thông nhà nước gọi là một vụ mưu sát. Vụ tấn công đã khiến một số người bị thương, trong đó có Phó Tổng thống Kembo Mohadi, Chủ tịch ZANU-PF Oppah Muchinguri-Kashiri và ủy viên ZANU-PF Engelbert Rugeje. Rất may, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa không bị thương trong vụ nổ này.

Thủ tướng Iraq đã gặp Giáo sĩ Moqtada al-Sadr – lãnh đạo Liên minh Hướng tới Cải cách tổ chức giành nhiều ghế nhất trong Quốc hội. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Giáo sĩ Moqtada al-Sadr đã nhất trí thành lập liên minh giữa hai khối chính trị là Liên minh Chiến thắng của Thủ tướng Iraq (về thứ 3 trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 5) và Liên minh Hướng tới cải cách. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc hướng tới thành lập một chính phủ Liên minh mới tại Iraq trong thời gian tới. Phát biểu tại thành phố Najab, hai nhà lãnh đạo cho rằng, việc hai khối chính trị này tạo thành liên minh sẽ vượt qua những chia rẽ về sắc tộc và giáo phái khi hai bên cùng chung mục tiêu vì quyền lợi của người dân Iraq.

Không quân Philippines xác nhận một máy bay quân sự Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay thành phố Davao vào trưa 23/6. Kênh ABS-CBN đưa tin một máy bay quân sự Trung Quốc đã hạ cánh xuống thành phố Davao để "tiếp nhiên liệu nhanh." Hiện vẫn chưa rõ máy bay này có phải là chiếc từng xuất hiện tại Davao hôm 8/6 vừa qua hay không. Hồi đầu tháng, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bức ảnh về một máy bay quân sự Trung Quốc xuất hiện tại thành phố Davao. Những bức ảnh làm dấy lên nhiều nghi vấn rằng đây là một trong những máy bay mà Trung Quốc sử dụng để tuần tra trên Biển Đông, trong đó có những khu vực Philippines tuyên bố chủ quyền.

Quân đội Iraq tuyên bố nước này đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào 3 ngôi nhà ở thị trấn Hajin (Syria), nơi các thủ lĩnh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang nhóm họp và tiêu diệt liền lúc 45 phần tử cực đoan. Trong số những đối tượng bị tiêu diệt có "thứ trưởng phụ trách chiến tranh" cùng một trong số tay sai thân cận của tên Abu Bakr al-Baghdadi, kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố khét tiếng nhất thế giới. IS từng chiếm hơn 30% lãnh thổ Iraq. Cùng với Syria, quân đội Iraq tuyên bố đánh đuổi hoàn toàn IS khỏi đất nước này vào tháng 12-2017.

Kết quả một cuộc khảo sát ngày 22/6 được truyền thông công bố cho thấy 42% người dân Mỹ ủng hộ việc luận tội tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Theo cuộc khảo sát được thực hiện bởi CNN và Trung tâm Nghiên cứu Chính trị xã hội SSRS, ngoài 42% người dân Mỹ được hỏi ủng hộ việc luận tội Tổng thống Trump, thì tỷ lệ hài lòng với các chính sách của ông Trump giảm 39% so với quý I năm 2018. Phần lớn người dân Mỹ được hỏi đều cho rằng chính sách của Tổng thống Trump khiến hình ảnh nước Mỹ “trở nên xấu xí”, khi Washington liên tục bị chỉ trích và cô lập do rút khỏi Thoả thuận hạt nhân Iran, rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và chính sách thuế quan thiếu linh hoạt dẫn đến đối đầu với các đồng minh và đối tác như Canada và EU là không cần thiết trong bối cảnh Nga-Trung Quốc đang ngày càng xích lại gần.

Ngày 23/6, Đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Tây Sahara, ông Horst Koehler, đã đến Algiers và gặp gỡ Bộ trưởng Ngoại giao Algeria Abdelkader Messahel. Đây là chuyến công du lần thứ 2 của ông Koehler trong khu vực để bàn về vấn đề Tây Sahara. Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, chuyến công du lần này của ông Koehler nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán giữa Maroc và Mặt trận Polisario. Ông cũng đi thăm các trại tị dành cho người Sahrawi ở tỉnh Tindouf phía Tây Nam Algeria, cũng như Maroc và Mauritania. Một nguồn tin ngoại giao giấu tên tại Liên hợp quốc cho biết rằng ông Koehler đã lên kế hoạch gặp các nhà chức trách Morocco vào ngày 28 và 29/6 tới tại thủ đô Rabat.

