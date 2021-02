THẾ GIỚI 24H: Rơi máy bay quân sự tại Nigeria, toàn bộ quân nhân thiệt mạng

Quảng cáo

Máy bay gặp nạn khi quay trở lại sân bay Abuja ở thủ đô Abuja từ thành phố Minna, thủ phủ bang Niger. Theo ông Ibikunle Daramola, chiếc máy bay này đã gặp nạn sau khi phi công thông báo động cơ trục trặc. Bộ trưởng Hàng không Nigeria Sirika Hadi cũng đã xác nhận thông tin về vụ tai nạn. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Chỉ trong 2 ngày, cảnh sát thủ đô Madrid, Tây Ban Nha đã phát hiện tổng cộng 227 bữa tiệc vi phạm các hạn chế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong một tuyên bố, lực lượng cảnh sát Madrid cho biết chỉ trong hai ngày 19 và 20/2, cảnh sát đã phát hiện tới 227 bữa tiệc được tổ chức bất hợp pháp tại thành phố này. Những người tham gia đã không tuân thủ lệnh giới nghiêm, không đeo khẩu trang hoặc không có bất kỳ biện pháp phòng dịch nào. Do đó, cảnh sát yêu cầu người dân hợp tác và thể hiện trách nhiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh.

Lực lượng Phòng vệ Biển của Nhật Bản (MSDF) vừa tổ chức cuộc tập trận chung với các tàu quân sự của Mỹ và Pháp tại vùng biển ngoài khơi Kyushu, Tây Nam Nhật Bản. Các tàu chiến Pháp sẽ đi qua Biển Đông 2 lần và tham gia một cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ và Nhật Bản vào tháng 5. Hạm trưởng Arnaud Tranchant chỉ huy tàu Tonnerre cho biết, hải quân Pháp sẽ hoạt động để tăng cường quan hệ đối tác của nước ngày với các nước trong nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia.

Chính phủ Israel ngày 21/2 đã khuyến cáo người dân không nên tới các bãi biển Địa Trung Hải của nước này do sự cố tràn hắc ín đã lan tới đây. Trong khuyến cáo chung, các Bộ Y tế, Nội vụ và Bảo vệ Môi trường đã kêu gọi người dân "không tới bãi biển để tắm, hoạt động thể thao hay nghỉ ngơi cho đến khi có thông báo mới." Cũng theo thông báo, "việc tiếp xúc với hắc ín có thể ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng." Phạm vi của khuyến cáo trên bao gồm tất cả các bãi biển từ khu vực Rosh Hanikra, giáp biên giới với Liban tới Zikim, tiếp giáp với Dải Gaza. Sự cố tràn hàng chục tấn hắc ín này là một trong những thảm họa môi trường tồi tệ nhất tại Israel trong nhiều thập kỷ qua. Nguyên nhân của vụ việc hiện chưa được làm rõ.

Bộ trưởng Nội vụ Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) được cộng đồng quốc tế công nhận ở Libya ngày 21/2 đã thoát chết trong một vụ ám sát, qua đó làm dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực ở quốc gia Bắc Phi bất chấp nỗ lực hòa bình của Liên hợp quốc tại đây. Theo phụ tá của Bộ trưởng Nội vụ Libya, ông Fathi Bashagha đã bị các đối tượng trên một xe bọc thép dùng súng máy bắn khi đang trên đường cao tốc gần thủ đô Tripoli để về nhà. Hiện 2 đối tượng tấn công đã bị bắt trong khi đối tượng thứ 3 đã chết tại bệnh viện sau đó. Bộ trưởng Bashagha được xác nhận an toàn và không bị thương.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng, Trung Quốc đã không cung cấp “đủ dữ liệu gốc” về nguồn gốc của COVID-19.“Chúng tôi cần một cuộc điều tra quốc tế đáng tin cậy, công khai, minh bạch do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu”, CBS dẫn lời Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay. “WHO sắp đưa ra một báo cáo về nguồn gốc của đại dịch COVIS-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi không tin rằng Trung Quốc đã cung cấp đầy đủ dữ liệu gốc về cách thức mà đại dịch này bắt đầu lây lan. Cả WHO và Trung Quốc cần làm rõ điều này”, Jake Sullivan nói.

Trong một bài báo mới đăng tải trên tạp chí Wall Street Journal, giáo sư Marty Makary thuộc Đại học Johns Hopkins đã chỉ ra các dấu hiệu tích cực phản ánh Mỹ có thể sắp thoát khỏi đại dịch. Theo ông Makary, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở xứ sở cờ hoa đã giảm 77% kể từ tháng 1. Bên cạnh đó, việc Chính phủ Mỹ đẩy nhanh các nỗ lực tiêm phòng vắc-xin ngừa virus corona chủng mới đại trà cho người dân và gần 19 triệu người có kháng thể sau khi khỏi bệnh, đã góp phần quan trọng vào việc tạo ra miễn dịch cộng đồng ở Mỹ ngay trong mùa xuân năm nay.

Theo trang Worldometers, tính đến sáng sớm 22/2 (giờ Việt Nam), đại dịch đã tấn công 219 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho hơn 111,9 triệu người với gần 2,5 triệu ca tử vong. Song, gần 87,2 triệu bệnh nhân khắp toàn cầu đã được chữa khỏi. Trang Worldometers thống kê, Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch trên thế giới với xấp xỉ 28,8 triệu ca mắc, trong đó 510.987 người không qua khỏi.

Ấn Độ ngày 21/2 xác nhận các binh sỹ của nước này và Trung Quốc đã hoàn tất quá trình rút quân khỏi khu vực hồ tranh chấp ở phía Tây dãy Himalaya sau nhiều tháng leo thang căng thẳng. Tuyên bố chung của Bộ Quốc phòng Ấn Độ và phía Trung Quốc cho biết tại vòng đàm phán cấp tư lệnh quân đoàn lần thứ 10 hôm 20/2, “2 bên đã đánh giá tích cực về việc hoàn tất suôn sẻ quá trình rút lực lượng tiền tuyến khỏi khu vực Hồ Pangong."

