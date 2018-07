THẾ GIỚI 24H: Sập mỏ đá quý Myanmar, 60 người thương vong

Cảnh sát địa phương cho biết bức tường hầm của một mỏ đá quý cũ đã đổ sập và chôn vùi những người thợ đang đào tìm đá quý. Sau khi đưa được 15 thi thể ra khỏi đống bùn đất, đội tìm kiếm, cứu hộ đã tạm dừng công việc trong ngày 14/7 và sẽ tiếp tục hoạt động tìm kiếm nạn nhân trong ngày 15/7. Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Ông Han Thar, một quan chức thuộc đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ tại Hpakant cho rằng có thể vẫn còn nhiều người bị chôn vùi dưới đống bùn đất. Theo ông, khi vụ việc xảy ra, có thể 100 người đang đào tìm đá quý. Theo giới chức địa phương, các nạn nhân trong vụ lở đất không làm việc cho bất kỳ công ty nào. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Không quân Trung Quốc cho biết máy bay ném bom H-6K sẽ góp mặt tại Hội thao Quân sự quốc tế 2018 do Nga tổ chức, dự kiến khởi tranh từ ngày 28.7. Cùng góp mặt với H-6K là tiêm kích J-10A, tiêm kích ném bom JH-7A, máy bay vận tải IL-76 và Y-9. Đây là lần đầu tiên H-6K cùng Y-9 được triển khai ra nước ngoài để tham gia hội thao quân sự. Không những vậy, máy bay ném bom này còn từng được triển khai cho các nhiệm vụ bay quanh Đài Loan, nhằm mục đích cảnh cáo những nhóm đòi độc lập. Hội thao Quân sự quốc tế được Bộ Quốc phòng Nga khởi xướng từ năm 2015. Các phần thi sẽ diễn ra tại những cơ sở huấn luyện quân sự trong lãnh thổ Nga cũng như một vài căn cứ bên ngoài. Sự kiện năm nay quy tụ đến 181 đội thi đến từ 32 quốc gia.

Tối 14/7, phong trào Hồi giáo Hamas và Jihad (Thánh chiến) Hồi giáo của Palestine cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Trong bối cảnh bạo lực đang leo thang nghiêm trọng sau khi hơn 200 tên lửa bắn từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel và quân đội Israel đã tấn công trả đũa vào hàng chục mục tiêu tại Gaza. Theo thông tin từ các nhóm trên, việc đạt được hòa giải của quốc tế và khu vực đã kết thúc sự đối đầu giữa lực lượng kháng chiến và quân đội Israel. Hơn 200 tên lửa và rocket đã bắn vào lãnh thổ Israel kể từ 3 giờ chiều 14/7. Ít nhất 30 tên lửa đã bị hệ thống phòng thủ Vòm Sắt của Israel đánh chặn, số còn lại rơi xuống các khu vực trống.

Một nguồn tin an ninh địa phương cho biết 4 kỹ sư dầu khí ở Libya đã bị một nhóm vũ trang bắt cóc hôm 14/7 trên một mỏ dầu ở phía Nam nước này. Theo một quan chức an ninh địa phương, các tay súng đã bắt cóc 4 kỹ sư dầu khí, gồm 3 người Libya và một người Romania, khi họ đang trên đường từ mỏ dầu al-Charara đến một khu liên hợp chế xuất dầu gần đó. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cho biết 2 trong số 4 kỹ sư bị bắt cóc đã được trả tự do, song không tiết lộ danh tính.

Giới chức an ninh Somalia cho biết cảnh sát đã tiêu diệt 3 phần tử khủng bố tham gia vụ tấn công bao gồm đánh bom xe gần Phủ Tổng thống ngày 14/7. Nhóm al-Shabaab có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã tuyên bố đứng sau vụ tấn công này. Trong vụ tấn công của phiến quân, một xe chở chất nổ đã lao vào một rào chắn an ninh trong khi một xe khác phát nổ gần một trạm kiểm soát an ninh riêng sát lối vào chính của Phủ Tổng thống. Sau đó, các tay súng nói trên tìm cách xông qua trạm kiểm soát an ninh. Theo ông Ahmed, có một số dân thường bị thương trong vụ nổ.

Ngày 13-7, phát biểu trong cuộc họp báo chung sau chuyến thăm Anh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai nhà lãnh đạo đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Anh - Mỹ, đồng thời nhất trí theo đuổi một thỏa thuận thương mại "tham vọng" sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Thủ tướng May cho biết, mối quan hệ Anh - Mỹ là "không thể thiếu vì sự tự do, công bằng và hòa bình". Anh và Mỹ đã từng vai kề vai trong quá khứ và hai bên sẽ tiếp tục sát cánh trong những thỏa thuận thương mại tương lai.

Lực lượng cảnh sát Indonesia Muhammad Iqbal cho biết, lực lượng chống khủng bố nước này vừa tiêu diệt 3 nghi phạm khủng bố tại khu phố Kaliurang, tỉnh Yogyakarta vào chiều 14/7, khi số người này dùng súng và dao tấn công lại lực lượng chức năng trong lúc bị truy bắt. Theo người phát ngôn Lực lượng cảnh sát Indonesia, những nghi phạm khủng bố đã bị theo dõi trong một thời gian dài trước khi hoạt động bắt giữ được tiến hành. Hai cảnh sát đã bị thương trong vụ việc, trong khi 1 nghi phạm khủng bố khác đã trốn thoát khỏi hiện trường bằng xe máy. Hiện cảnh sát đang tiến hành truy bắt nghi phạm còn lại.

Ngày 14/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án bằng “những ngôn từ mạnh mẽ nhất” đối với vụ tấn công khủng bố tại Pakistan hôm 13/7 khiến 128 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương. Trong một thông cáo báo chí, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân cũng như chính phủ Pakistan và chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm ra trước công lý, đông thời hối thúc các nước thành viên Liên hợp quốc hợp tác với chính phủ Pakistan cùng những cơ quan hữu quan. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng khẳng định chủ nghĩa khủng bố ở mọi hình thức là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Ngày 14/7, Thủ tướng Haiti Jack Guy Lafontant đã tuyên bố từ chức trước áp lực của người dân biểu tình phản đối các chính sách “thắt lưng buộc bụng” của Chính phủ. Phát biểu trước Hạ viện Haiti được truyền hình trực tiếp, ông Lafontant cho biết, ông đã cố gắng hết sức phục vụ đất nước và đơn từ chức của ông đã được Tổng thống Jovenel Moise chấp thuận. Quyết định từ chức ông Lafontant được đưa ra sau khi Liên đoàn Thị trưởng quốc gia và nhiều tổ chức khác của Haiti yêu cầu ông từ bỏ chức vụ. Các cuộc biểu tình đã nổ ra tại Haiti, từ ngày 6/7, sau khi Chính phủ nước này cắt giảm trợ cấp đối với các loại nhiên liệu, được xem là một phần trong các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” mà Chính phủ Haiti cam kết với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hồi tháng 2 vừa qua.

Đinh Thanh Huyền

Tổng hợp