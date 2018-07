THẾ GIỚI 24H: Syria đạt thỏa thuận ngừng bắn tại miền Nam

"Chính phủ Syria và các nhóm khủng bố đã đạt được một thỏa thuận," trong đó bao gồm "việc giao nộp các vũ khí hạng nặng và hạng trung tại tất cả các thành phố và thị trấn." Cũng theo SANA, các tay súng phản đối thỏa thuận này sẽ bị sơ tán cùng gia đình tới tỉnh Idlib do quân nổi dậy kiểm soát ở miền Bắc Syria. Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn tại miền Đông Syria. Ngày 6/7, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết một xe chứa bom tại miền Đông Syria đã phát nổ khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có 11 thành viên lực lượng do Mỹ hậu thuẫn chiến đấu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng

Ấn Độ chính thức chấm dứt chương trình tiêm kích tàng hình FGFA hợp tác với Nga khiến cho họ bị tụt lại phía sau Trung Quốc một khoảng khá xa. Hiện tại Trung Quốc đã chính thức đưa tiêm kích tàng hình Chengdu J-20 vào biên chế chiến đấu mặc dù nó chưa thực sự hoàn thiện vì động cơ WS-10 theo đúng chuẩn thế hệ 5 vẫn chưa hoàn thành các bài kiểm tra. Tuy vậy Bắc Kinh vẫn tạo ra khoảng cách an toàn với Ấn Độ vì không quân quốc gia Nam Á này đang vận hành phi đội tiêm kích thế hệ 4 mà chủ lực là Su-30MKI bị đánh giá thua Su-35 mà Trung Quốc vừa tiếp nhận.

Trung Quốc buộc tội Tổng thống Mỹ Donald Trump vì bắt đầu cuộc chiến tranh thương mại lớn nhất lịch sử kinh tế với hàng chục tỷ USD thuế quan áp lên hàng hóa nước này. Theo CNN, gói thuế 25% khiến Trung Quốc tiêu tốn một giá trị hàng hóa gần 34 tỷ USD tại thị trường Mỹ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 6/7. Các quan chức Trung Quốc thông báo sẽ ngay lập tức áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ với những mặt hàng như đậu nành, hải sản, ô tô và dầu thô.

Iran tuyên bố sẽ có động thái đáp trả tương xứng nếu Mỹ tác động làm giảm sản lượng xuất khẩu dầu trên thực tế của Iran. Theo tướng Esmail Kowsari, phó tư lệnh lực lượng Sarallah, đơn vị chịu trách nhiệm duy trì an ninh tại Iran, bất kỳ nỗ lực thù địch nào của Mỹ trong việc ngăn chặn hoạt động thương mại dầu mỏ của Iran đều sẽ phải trả giá đắt. Tướng Kowsari nhấn mạnh, nếu xuất khẩu dầu của Iran bị ngưng trệ, Iran sẽ không cho phép dầu thế giới đi qua ngõ eo biển Hormuz.

Các quan chức Anh ngày 6/7 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Thủ tướng Anh Theresa May và Nữ hoàng Elizabeth II trong chuyến thăm Anh vào tuần tới. Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Anh Robert Johnson cho biết Tổng thống Trump mong muốn ký một thỏa thuận thương mại song phương với Anh ngay sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit.

Lực lượng không quân Saudi Arabia ngày 6/7 đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo do phiến quân Hồi giáo Houthi bắn vào thành phố biên giới Jazan của nước này. Nhiều khu vực tại Saudi Arabia, chủ yếu là các thành phố biên giới, đã trở thành mục tiêu của tên lửa và đạn pháo do phiến quân Houthi bắn đi nhằm trả đũa cuộc chiến do Saudi Arabia dẫn đầu hỗ trợ Chính phủ Yemen đang phải lưu vong. Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã đạt được tiến triển trong các chiến dịch quân sự nhằm buộc phiến quân phải rút khỏi thành phố Hodeidah của Yemen

Cựu Thủ tướng Najib Razak bị bắt giữ và phải ra hầu tòa, đây cũng chính là thông điệp của chính phủ mới ở Malaysia trong cuộc chiến chống tham nhũng. Vụ bắt giữ cựu Thủ tướng Najib Razak ngày 3/7 là điều mà rất nhiều người mong đợi. Thực tế, rất nhiều người Malaysia hy vọng ông Najib bị bắt ngay sau khi đảng cầm quyền UMNO (Tổ chức thống nhất Dân tộc Mã Lai) bị đánh bại trong cuộc bầu cử ngày 9/5. Ông Najib chính là lý do chính khiến đảng UMNO thất cử. Ông bị vướng vào cáo buộc tham nhũng và là nhân vật chính đằng sau vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB của Malaysia.

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết các phân tích sơ bộ của tổ chức giám sát vũ khí hóa học này cho thấy khí độc clo đã được sử dụng trong vụ tấn công tại thị trấn Douma ở Syria hồi tháng Tư làm hàng chục dân thường thiệt mạng và khiến Mỹ, Anh, Pháp tiến hành không kích. Tuy nhiên, không tìm thấy chất độc thần kinh trong các mẫu thử tại Douma. OPCW đã cử một phái đoàn thu thập thông tin tới Douma vào giữa tháng Tư, hơn một tuần sau khi vụ tấn công ngày 7/4 xảy ra ở gần thủ đô Damascus. Theo báo cáo, "chất hóa học clo đã được tìm thấy trong các mẫu thử" tại hai địa điểm. Tuy nhiên, OPCW không tìm thấy bằng chứng cho thấy chất độc thần kinh được sử dụng

Bộ Quốc phòng New Zealand công bố hôm 6-7 cảnh báo ảnh hưởng đang tăng của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương có thể phá hoại sự ổn định trong khu vực. New Zealand, cùng với Úc, lâu nay vẫn là 2 thế lực chính ở Nam Thái Bình Dương nhưng ảnh hưởng này đang dần rơi vào tay Trung Quốc. "An ninh quốc gia của New Zealand vẫn gắn liền với sự ổn định ở Thái Bình Dương. Khi các đảo quốc tại Thái Bình Dương phát triển, các đối tác truyền thống như New Zealand và Úc sẽ đối mặt thách thức trong việc duy trì ảnh hưởng" - văn bản trên nêu rõ.

Đinh Thanh Huyền

Tổng hợp