THẾ GIỚI 24H: Tàu chiến Mỹ cháy lớn, nhiều thủy thủ bị thương

Quảng cáo

"18 thủy thủ đã được đưa tới bệnh viện với những vết thương không đe dọa đến tính mạng", RT dẫn thông báo của Lực lượng Mặt biển Hải quân Mỹ trên Twitter. Các nhà chức trách cho biết, các thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán khỏi con tàu. Chưa rõ nguyên nhân gây cháy. Cơ quan cứu hỏa địa phương cho biết ít nhất một tiếng nổ vang lên trên boong tàu trong lúc cháy.

Quân đội Armernia nổ súng tại biên giới với Azerbaijan ngày 12/7 và một vụ đụng độ gây thương vong cho cả hai bên đã xảy ra. Bộ Quốc phòng Azerbaijan ra tuyên bố trên website chính thức: “Từ chiều 12/7, lực lượng vũ trang Armenia đã vi phạm lệnh ngừng bắn và nổ súng hướng về khu vực thuộc tỉnh Tovuz nằm ở biên giới hai nước, nhắm vào vị trí đóng quân của chúng tôi. Cả hai bên đều ghi nhận thương vong”. Trong khi đó, văn phòng báo chí của Bộ trên cho biết hai binh sĩ Azerbaijan đã thiệt mạng và 5 binh sĩ khác bị thương trong vụ việc.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 13/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 13.022.313 ca, trong đó có 570.999 người thiệt mạng. Các nước cũng ghi nhận 7.573.141 bệnh nhân đã bình phục, số ca nguy kịch hiện là 58.920 và 4.877.853 ca đang điều trị tích cực. Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (55.680 ca), Ấn Độ (29.108 ca) và Brazil (23.869 ca); trong khi Brazil đứng đầu về số ca tử vong (với 608 người chết), tiếp theo là Ấn Độ (500 ca) và Mỹ (368 ca).

Ngày 12/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày ở mức cao kỷ lục, với tổng cộng 230.370 ca trong vòng 24h. Theo báo cáo cập nhật theo ngày về tình hình dịch COVID-19, mức tăng lớn nhất này chủ yếu từ các nước như Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Kỷ lục trước đó được WHO ghi nhận là vào hôm 10/7 với 228.102 ca nhiễm/ngày. Số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu vẫn duy trì ở mức 5.000 ca/ngày.

Philippines yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. tuyên bố Manila sẽ luôn tuân thủ phán quyết năm 2016 của Tòa Trọng tài thường trực (PCA) về tranh chấp chủ quyền Biển Đông và không thỏa hiệp, nhượng bộ Trung Quốc. “Phán quyết là không thể thỏa hiệp. PCA đã bác bỏ toàn bộ các yêu sách chủ quyền và cái gọi là quyền lịch sử của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên ở Biển Đông. Chúng không có cơ sở pháp lý” - ông Locsin Jr. nhấn mạnh.

Ngày 12/7, quân đội Iraq cho biết 5 phần tử đánh bom liều chết thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và một vài nhân viên an ninh Iraq đã thiệt mạng khi các lực lượng của Iraq và máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ đứng đầu tấn công một nơi ẩn náu của IS gần thủ đô Baghdad. Thông báo cho hay quân đội, được máy bay không người lái của liên quân quốc tế yểm trợ, đã tiêu diệt 4 kẻ đánh bom tự sát, trong khi kẻ thứ 5 tự sát bằng bom khiến một sỹ quan và một binh sỹ Iraq thiệt mạng.

Ngày 12/7, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại vùng lãnh thổ Puerto Rico. Như vậy, ông Biden đã tiếp tục thu về các phiếu đại biểu của đảng Dân chủ, trong bối cảnh ông đang hướng tới chiếc vé đề cử chính thức cho vị trí ứng cử viên tổng thống tại hội nghị toàn quốc của đảng này vào tháng 8 tới. Kết quả được công bố cho thấy ông Biden đã giành được 74% số phiếu ủng hộ, trong khi Thượng Nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders chỉ nhận được 13%.

Thanh Huyền