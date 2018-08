THẾ GIỚI 24H: Thượng viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng 716 tỷ USD

Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) phiên bản năm 2019 đã được thông qua với 87 phiếu thuận và 10 phiếu chống. Đây được coi là động thái ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc tăng cường sức mạnh cho quân đội Mỹ, đồng thời tránh được một cuộc đối đầu với Nhà Trắng liên quan đến các công nghệ của tập đoàn viễn thông ZTE (Trung Quốc). Do đã được thông qua tại Hạ viện hồi tuần trước nên giờ dự luật này sẽ được chuyển đến Nhà Trắng và nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ ký duyệt thành luật.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây cho biết, Ankara có thể khôi phục án tử hình, nếu như Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua một đạo luật liên quan đến vấn đề này. Hồi năm ngoái, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã có một cuộc tranh luận về việc khôi phục án tử hình đối với những tội danh liên quan đến khủng bố hoặc phản quốc. Động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các cơ quan châu Âu. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker từng khẳng định hành động này sẽ chấm dứt các cuộc đàm phán liên quan đến việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Trung Quốc đang sử dụng các cuộc thi quân sự quốc tế để chào hàng vũ khí, hàng hóa phục vụ quân đội với mục tiêu trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, CNN nhận định. Trong một bài báo trên trang web của tờ Giải phóng quân, chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping nói các cuộc hội thao quân đội là cơ hội tiếp thị, quảng cáo các sản phẩm quân sự. Tại lễ khai mạc hội thao mở màn, diễn ra ở Nga, Trung Quốc đã sử dụng xe tăng, các bệ phóng rocket, trực thăng chiến đấu trong các cuộc thi bắn đạn thật. Họ cũng cho trưng bày máy bay ném bom H6K, tiêm kích J-10A và xe tăng chủ lực Type -96B.

Israel cảnh báo nước này sẽ có hành động đáp trả quân sự nếu Iran đóng cửa eo biển quan trọng Bab al- Mandeb nối biển Hoàng Hải với Vịnh Aden. Hồi tuần trước, Saudi Arabia cho biết đã ngừng các chuyến hàng chở dầu qua eo biển Bab al- Mandeb, trên tuyến đường biển chính từ Trung Đông đến châu Âu, sau khi nhóm phiến quân người Huthi tại Yemen tấn công hai tàu trên vùng biển này. Saudi Arabia và Iran đang trong cuộc chiến tranh ủy nhiệm kéo dài hơn 3 năm qua tại Yemen, quốc gia nằm ở phía Nam eo biển Bab al- Mandeb.

Chính quyền Nhật Bản ngày 1/8 cho biết đang cố gắng hết khả năng để giải cứu nhà báo người Nhật bị bắt cóc tại Syria. Nhà báo tự do Jumpei Yasuda được cho là bị Mặt trận Al- Nusra, tổ chức khủng bố có liên hệ với lực lượng al-Qaeda, bắt cóc ở phía bắc Syria vào năm 2015. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói ông tin rằng, người đàn ông xuất hiện trong đoạn video mới được tung lên mạng chính là Yasuda. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về những nỗ lực giải cứu của chính phủ Nhật. Theo Japan Times, ngày 31/7, một đoạn video dài 20 giây xuất hiện trên mạng cho thấy một người đàn ông mặc áo da cam kêu cứu. Người đàn ông này rất giống với nhà báo Nhật Jumpei Yasuda bị bắt cóc cách đây 3 năm.

Ngày 1/8, lệnh cấm sử dụng khăn trùm đầu Hồi giáo tại Đan Mạch đã chính thức có hiệu lực, theo đó không ai được đeo khăn che kín khuôn mặt ở nơi công cộng, nếu không sẽ phải nộp phạt. Lệnh cấm trên đã được Quốc hội Đan Mạch thông qua với 75 phiếu ủng hộ, 30 phiếu chống, trong cuộc họp ngày 31/5 vừa qua. Chính phủ cho biết họ không nhằm vào bất kỳ tôn giáo nào, và cũng không cấm loại khăn che phần tóc, khăn xếp hay loại mũ nhỏ truyền thống của người Do Thái. Tuy nhiên, người dân vẫn được phép che mặt khi "có mục đích rõ ràng", như thời tiết lạnh hoặc do tuân thủ yêu cầu pháp lý khác, như phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy theo quy định giao thông ở nước này. Theo lệnh cấm trên, mọi vi phạm sẽ dẫn đến mức phạt từ 1.000 Kroner Đan Mạch (150 USD) đến 10.000 Kroner (1.504 USD).

Hơn 150 chiến binh khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cùng với thủ lĩnh cấp cao đã đầu hàng lực lượng chính phủ Afghanistan ở tỉnh Jawzjan. Hơn nữa, nhóm này còn bàn giao vũ khí và thiết bị quân sự. Các nhóm chiến binh vũ trang chống chính phủ, bao gồm cả IS, đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này. IS đầu hàng là sự việc không thường xuyên khi đang có đụng độ diễn ra giữa Taliban và các chiến binh IS ở một số nơi trong tỉnh.

Cảnh sát Italy cho biết, lực lượng này đã bắt giữ 3 đối tượng bị cáo buộc tuyển mộ các tay súng đánh thuê tham gia cuộc chiến ở miền Đông Ukraine. Ngoài ra, 3 đối tượng khác cũng đang bị truy bắt. Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 1/8, cảnh sát quốc gia Italy cho biết đã lục soát nhà của 7 đối tượng khác khi tiến hành cuộc điều tra về mạng lưới tuyển mộ người Ukraine gốc Italy. Một số nghi can có quan hệ với chỉ huy của đơn vị bán quân sự ủng hộ chủ nghĩa phát xít mới mang tên "Rusich" hoạt động ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine.

Indonesia có thể nhận được máy bay chiến đấu đầu tiên trong lô 11 chiếc Su-35 do Nga sản xuất vào tháng 10 tới. Hãng Sputnik ngày 1/8 dẫn lời Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia tại Liên bang Nga, ông Mohammed Vahid Supadiyadi báo biết: "Chúng tôi hy vọng tới tháng 10 sẽ có ít nhất một máy bay Su-35. Tháng 10 năm nay chúng tôi kỷ niệm Ngày Quân đội, và chúng tôi hy vọng tới thời điểm này chúng tôi sẽ nhận được tiêm kích đa năng của Nga. 10 chiếc còn lại, chúng tôi cũng mong muốn nhận càng sớm càng tốt. Vấn đề này hiện đang được phụ trách các công tác kỹ thuật hai nước thảo luận. Thỏa thuận giữa hai bên đã có sẵn. Chỉ còn lại vấn đề kỹ thuật".

Hạ Yến My

Tổng hợp