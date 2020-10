THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ Donal Trump phải thở oxy trước khi nhập viện

Quảng cáo

AP cũng đưa thông tin tương tự và trích lời Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows sáng 3/10 nói với các phóng viên: "Các chỉ số của tổng thống trong 24 giờ qua rất đáng quan ngại và trong vòng 48 giờ tới sẽ có tính then chốt đối với quá trình điều trị. Chúng tôi vẫn chưa có hướng đi rõ ràng về việc bình phục hoàn toàn". Tại Walter Reed, ông Trump được theo dõi với thiết bị tốt hơn và điều trị nhanh chóng hơn trong trường hợp có chuyển biến xấu vì Covid-19. Tại họp báo hôm 3/10, bác sĩ Conley cho biết ông Trump đã có ho nhẹ, nghẹt mũi và hơi mệt, nhưng tất cả triệu chứng "đã được giải quyết và tình hình đang cải thiện". Một bác sĩ khác của Nhà Trắng xác nhận ông Trump đã bắt đầu điều trị với thuốc Remdesivir. Kế hoạch của Walter Reed là duy trì liệu trình điều trị Remdesivir kéo dài 5 ngày.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 288.000 ca bệnh COVID-19 và trên 4.700 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 35 triệu ca, trong đó trên 1,03 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (75.479 ca), Mỹ (trên 46.000 ca) và Brazil (24.602 ca). Đây cũng là ba quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới trong 24 giờ qua: 937 ca ở Ấn Độ, 737 ca ở Mỹ và 556 ca ở Brazil. Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn ở nhiều nước, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Nga, bà Melita Vujnovich đã nêu một trong những nguyên nhân chính là người dân đã mệt mỏi với các qui định cách ly.



Theo báo cáo của Bộ Y tế Ấn Độ, số ca tử vong tại nước này do COVID-19 đã vượt quá 100.000 người trong ngày 3/10. Cụ thể, đã có tổng cộng 101.812 người tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này không qua khỏi "lưỡi hái tử thần" COVID-19. Ấn Độ có trên 6,5 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2. Hiện Ấn Độ là quốc gia có số người tử vong do COVID-19 cao thứ ba thế giới, sau Mỹ và Brazil.

Hãng tin AFP của Pháp dẫn nguồn tin từ Armenia cho biết đã có thêm 51 tay súng ở khu vực Nagorny-Karabakh thiệt mạng trong các vụ đụng độ với các lực lượng của Azerbaijan khi giao tranh tại đây đã bước sang ngày thứ 7 với quy mô và mức độ ngày càng ác liệt. Cũng theo nguồn tin trên, các lực lượng của Armenia và Azerbaijan đã giao tranh dữ dội ở Nagorny-Karabakh trong ngày 3/10 sau khi phía Azerbaijan tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực này.

Chiều 3/10, đại diện Chính phủ Sudan và các nhóm vũ trang đã ký thỏa thuận hòa bình cuối cùng ở thủ đô Juba của quốc gia láng giềng Nam Sudan nhằm chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang kéo dài hàng thập kỷ qua ở quốc gia Đông Bắc Phi này. Chiều 3/10, đại diện Chính phủ Sudan và các nhóm vũ trang đã ký thỏa thuận hòa bình cuối cùng ở thủ đô Juba của quốc gia láng giềng Nam Sudan. Thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang kéo dài hàng thập kỷ qua ở quốc gia Đông Bắc Phi này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo rằng châu Âu sẽ bắt đầu hạn chế khả năng tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu của các công ty Trung Quốc nếu Bắc Kinh không đồng ý mở cửa."Nếu không có quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc đối với một số lĩnh vực nhất định, khả năng tiếp cận vào thị trường châu Âu cũng sẽ bị thu hẹp", bà Merkel nói trong cuộc họp báo tại Brussels. Theo Hội đồng châu Âu, vào giữa tháng 11 tại Berlin, Thủ tướng Merkel sẽ chủ trì cuộc họp với tất cả 27 nhà lãnh đạo EU để thảo luận về Trung Quốc.

Hàng chục phụ nữ trẻ đã đến một trung tâm tuyển quân ở Armenia với muốn tham gia cuộc chiến chống lại Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh. Harutyun Hakobyan, một sĩ quan, cho biết đã có 98 nữ thanh niên xung phong được gửi đến tiền tuyến, và sắp tới sẽ có gần 400 người nữa được điều động. Trả lời phỏng vấn RT, một phụ nữ trẻ cho biết: “Khi chiến tranh nổ ra, chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Bộ Quốc phòng Armenia để hỏi về cách thức đăng kí ra tiền tuyến. Và tôi cảm thấy hạnh phúc vì chúng tôi được trở thành một phần của quân đội.”

Giới chức Afghanistan ngày 3/10 cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 30 người bị thương trong vụ đánh bom xe và nổ súng do phiến quân Taliban tiến hành tại tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này. Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra khi thủ phạm kích hoạt bom xe bên ngoài cơ quan tình báo ở gần trụ sở chính quyền tại huyện Shinwar. Sau đó, một số tay súng đã tìm cách xông vào trụ sở nhưng đã bị lực lượng an ninh kịp thời chặn lại và tiêu diệt. Một quan chức an ninh khu vực cho biết đã có 5 tay súng tham gia vụ tấn công. Hiện những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện.

Trong một thành công lớn giữa cuộc xung đột biên giới đang diễn ra với Trung Quốc, Ấn Độ ngày 3/10 đã phóng thử thành công phiên bản mới của tên lửa Shaurya có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ngoài khơi bờ biển bang miền Đông Odisha, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách khoảng 800km. Các nguồn tin chính phủ cấp cao nói với ANI rằng phiên bản mới của tên lửa đã được thử thành công và sẽ được phiên chế trong các lực lượng chiến lược để bổ sung cho một trong những tên lửa cùng lớp hiện có.



Thanh Huyền