THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện bang New York

Quảng cáo

Các luật sư của Tổng thống Donald Trump cho rằng, luật mà bang New York thông qua hồi đầu tháng 7/2019 vừa qua đã cho phép Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ tiếp cận được hồ sơ nộp thuế của tổng thống tại bang này là vi phạm quyền hiến pháp của ông Donald Trump. Đơn kiện trên của Tổng thống Trump cũng cáo buộc luật của bang New York được thông qua nhằm trả đũa ông Trump vì những quan điểm chính sách và niềm tin chính trị của ông. Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ, nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Neal đang cân nhắc đưa ra yêu cầu tiếp cận hồ sơ thuế của Tổng thống Trump và bang New York được cho là lập tức đáp ứng.

Cơ quan quản lý ngư nghiệp Liên bang Nga ngày 24/7 tuyên bố rằng một tàu đánh cá của nước này bị lực lượng bảo vệ bờ biển Triều Tiên bắt giữ không ở trong vùng biển của Triều Tiên vào thời điểm bị bắt giữ và hành động này của Bình Nhưỡng là trái phép. Thông tin trên được đưa ra sau khi Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng trước đó cùng ngày cho biết Triều Tiên đang giữ thủy thủ đoàn một tàu đánh cá gồm 15 người Nga và 2 người Hàn Quốc, với lý do vi phạm quy định vào lãnh hải.

Ngày 24/7, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) có kế hoạch dỡ bỏ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daini ở tỉnh Fukushima, phía đông Nhật Bản. Quyết định trên dự kiến sẽ được đưa ra vào cuối tháng 7 này. Nhà máy Fukushima Daini nằm cách nhà máy Fukushima Daiichi 12km về hướng nam, nơi xảy ra thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng 3-2011.

Ngày 24/7, một vụ đánh bom liều chết đã làm rung chuyển trụ sở chính quyền thủ đô Mogadishu, làm thị trưởng và một số quan chức thành phố bị thương. Theo thân nhân của một trong những nạn nhân, một kẻ đánh bom liều chết đã đi bộ vào hội trường và cho nổ tung thân mình. Vụ việc đã khiến nhiều quan chức địa phương, trong đó có Thị trưởng Mogadishu, bị thương.

Ngày 23/7, cảnh sát liên bang Brazil đã bắt giữ 4 đối tượng xâm nhập vào điện thoại di động của Bộ trưởng Tư pháp nước này Sergio Moro và các công tố viên khác đang có trách nhiệm điều tra một vụ án tham nhũng quy mô lớn. Theo thông báo của cảnh sát Brazil cho biết, các nghi phạm bị bắt giữ trong một chiến dịch được mang tên Spoofing tại một số thành phố của bang Sao Paulo, tuy nhiên danh tính các nghi phạm hiện chưa được tiết lộ.

Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo khối sẽ áp thuế bổ sung đối với lượng hàng hóa trị giá 35 tỷ Euro nhập khẩu từ Mỹ nếu Washington tăng thuế đối với xe hơi nhập khẩu từ châu Âu. Quan chức EU khẳng định các biện pháp hiện đã nằm trên bàn và chờ được áp dụng. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đồng minh thân thuộc EU nổ ra năm ngoái, sau khi Tổng thống Trump áp thuế 25% với thép và 10% với nhôm nhập khẩu từ nhiều nước EU, sao đó lại doạ đánh thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu, xe tải nhẹ, xe tải, xe thể thao đa dụng (SUV) và phụ tùng từ EU.

Bộ Quốc phòng Serbia đã nhận được các phương tiện trinh sát, tuần tra bọc thép do Nga chuyển giao. Lô xe bọc thép BRDM-2 đã được vận chuyển bằng đường hàng không đến Belgrade vào ngày 23/7. 30 chiếc xe bọc thép BRDM-2 hiện đại hóa cuối cùng đã được chuyển đến Belgrade. Những chiếc xe bọc thép được chuyển bằng đường hàng không đến sân bay Belgrade Batainic.



Quân đội Hàn Quốc ghi nhận có 2 vật thể bay được Triều Tiên phóng ra vùng biển phía đông bán đảo vào rạng sáng 25/7 khiến quân đội Mỹ và Hàn Quốc lo ngại. Quân đội Hàn Quốc cho biết hai vụ phóng được ghi nhận vào lúc 5h34 và 5h57 ngày 25/7 (giờ địa phương). Các vật thể được nghi là tên lửa tầm ngắn, phóng từ thành phố Wonson của Triều Tiên, bay 430 km hướng ra Biển Nhật Bản, tức vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, theo CNN. (XEM CHI TIẾT…)

Thanh Huyền