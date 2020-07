THÊ GIỚI 24H: Trung bình mỗi phút có 4 ca mắc COVID-19 mới ở Mỹ

Quảng cáo

Tính trung bình cứ mỗi phút có 4 ca nhiễm COVID-19 mới ở Mỹ. Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 64.675 ca mắc và 1.067 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 4.165.550 và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 147.250 người. Hiện, Mỹ đang chiếm gần 1/4 số ca tử vong trên toàn cầu. Điều này khiến Tổng thống Trump hứng chịu nhiều chỉ trích vì cách đối phó dịch bệnh. Sáng 24/7, thế giới đã ghi nhận hơn 15,6 triệu ca mắc, trong đó có 635.422 ca tử vong do Covid-19. Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 24/7, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 15.633.159. trường hợp, trong đó có 635.422 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 9.526.465 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ đã tiếp cận biên giới Nga ở Biển Đen, buộc máy bay chiến đấu Su-27 của Nga phải cất cánh để ngăn chặn. Theo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga, "vào ngày 23/7, các thiết bị kiểm soát không phận của Nga trên vùng biển trung lập của Biển Đen đã phát hiện một mục tiêu trên không tiếp cận biên giới nhà nước Nga". Để chặn nó, một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã nhận lệnh cất cánh từ lực lượng làm nhiệm vụ phòng không của Quân khu phía Nam.



Không quân Philippines (PAF) thông báo, tối 23/7, một chiếc máy bay trực thăng quân sự chở theo 5 người đã bị rơi trong khi cất cánh tại một doanh trại quân đội ở miền Bắc nước này. Trong một tuyên bố, PAF cho hay chiếc máy bay trực thăng UH-1D Huey này, thuộc Phi đội Trực thăng chiến thuật số 205 của PAF, đã gặp nạn vào khoảng 19h (giờ địa phương) tại Căn cứ Không quân Cauayan, thành phố Cauayan, tỉnh Isabela.'

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/7 đã điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, thảo luận về dịch bệnh Covid-19, đàm phán kiểm soát vũ khí và các vấn đề khác. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin kể từ tháng trước và diễn ra vài ngày sau khi Mỹ, Anh và Canada cáo buộc Nga tìm cách đánh cắp thông tin liên quan tới nghiên cứu vaccine ngừa virus SARS-CoV-2.

Thị trưởng Portland, bang Oregon, Mỹ đã bị đặc vụ liên bang xịt hơi cay khi ông xuất hiện trong đoàn người biểu tình ở thành phố này. Theo Reuters, ông Ted Wheeler là thành viên của đảng Dân chủ. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 23/7. Theo AP, quanh ông Wheeler, những người biểu tình đốt một ngọn lửa lớn giữa hàng rào và Tòa án Liên bang Mark O. Hatfield. Các đặc vụ liên bang vẫn tiếp tục xịt hơi cay và bắn lựu đạn choáng vào đám đông.

Trung tâm Quan hệ Công chúng (DSP) của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 23/7 cho biết FSB đã mở một chiến dịch phối hợp quy mô lớn với Bộ Nội vụ và Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Moskva, Novosibirsk và tỉnh Krasnoyarsk. FSB đã bắt giữ nhiều thành viên liên vùng của tổ chức khủng bố quốc tế "Phong trào Hồi giáo Uzbekistan" (bị cấm ở Nga theo quyết định của Tòa án Tối cao Liên bang Nga năm 2003). Thông báo của cơ quan trên cho biết: “22 người đã bị bắt giữ, trong số đó có các thủ lĩnh và những thành viên tham gia tổ chức này."

Kết quả thăm dò dư luận do hãng St. Pete Polls công bố ngày 23/7 (giờ Mỹ) cho thấy Cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã nới rộng khoảng cách dẫn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida, đây là dấu hiệu mới nhất chỉ ra rằng ông Trump phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn ngay tại bang vốn được coi là "sân nhà" của mình. Kết quả thăm dò cho thấy ông Biden giành được 50% sự ủng hộ tại bang Florida so với 44% của Tổng thống Trump. Đây là một sự bứt phá đáng kể đối với ông Biden so với kết quả thăm dò hồi cuối tháng Năm, khi hai ứng cử viên này có tỉ lệ ủng hộ tương đương nhau.

Thanh Huyền