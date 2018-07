THẾ GIỚI 24H: Ukraine tính tung 3.000 lính chiếm lại đất Donetsk

Văn phòng Công tố thủ đô Tehran, Iran thông báo, nước này ngày 7/7 đã thi hành án tử hình đối với 8 thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Do có liên quan tới vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa nhà Quốc hội và khu lăng mộ cố Lãnh tụ Cách mạng Ayatollah Ruhollah Khomeini ở Tehran ngày 17/7 năm ngoái, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Các thành viên IS bị xử tử có liên quan mật thiết với 6 tay súng đã trực tiếp thực hiện vụ tấn công và đã bị tiêu diệt trước đó. Những đối tượng bị kết án tử hình do đã cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho các tay súng khủng bố. Ngoài 8 đối tượng bị xử tử ngày hôm qua, hiện vẫn có khoảng 10 người đang bị Tòa án Iran xét xử do có liên quan đến vụ tấn công trên.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Elizabeth Trent tuyên bố, nước này đã ngừng việc mua chiến đấu cơ F-35 mà Italy sản xuất chung với các đồng minh trong Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và sẵn sàng chấp nhận chịu các hình phạt vì chấm dứt hợp đồng. Phát biểu trên kênh truyền hình La7 vào hôm 6/7, bà Elizabeth Trent cho hay, "xuất phát từ những phân tích mà chúng tôi thực hiện, việc cắt giảm chương trình (mua sắm F-35) sẽ đáng giá hơn là duy trì. Chúng ta sẽ không mua F-35 nữa."

Ukraine tính đổ 3.000 binh sĩ để tái chiếm lại khu vực Donetsk, miền Đông nước này. Bộ Nội vụ Ukraine đề xuất bắt đầu lấy lại khu vực Donbass bằng cách chiếm Gorodka và khu vực Novoazovsky do nhóm dân quân thân Nga đang kiểm soát. Theo kế hoạch này, các vùng gần đường ranh tiếp xúc ngay lập tức phải được kiểm soát bởi lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và biên phòng Ukraine, và sau đó Kiev chiếm lãnh thổ theo từng giai đoạn. Các dân quân ly khai này được cho là nhận được sự trợ giúp đắc lực từ phía Nga. Song Moscow lại lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết, ông sẽ tới Trung Quốc vào tháng tới để thảo luận về các điều khoản “không công bằng” trong một số dự án lớn mà người tiền nhiệm Najib Razak của ông đã ký với Trung Quốc. Ông Mahathir cũng cho biết, tại các cuộc thảo luận với giới chức Trung Quốc, ông sẽ đề cập đến việc điều chỉnh lại mức lãi suất của các khoản vay từ Trung Quốc được sử dụng trong các dự án được triển khai tại Malaysia.

Cảnh sát Somalia ngày 7/7 cho biết, ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong 1 vụ tấn công khủng bố nhằm vào Bộ Nội vụ nước này. Lực lượng an ninh Somalia đã tiêu diệt 3 kẻ tấn công thuộc tổ chức khủng bố Al Shabab trong một cuộc đấu súng kéo dài 2 tiếng đồng hồ bên trong tòa nhà Bộ Nội vụ. Theo đại diện phía cảnh sát, Đại tá Ahmed Mohamed, vụ tấn công diễn ra vào sáng 7/7 (theo giờ địa phương) khi một chiếc xe chở theo bom phát nổ tại cổng ra vào Bộ Nội vụ gần với Dinh Tổng thống và Tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Mogadishu. 3 tay súng đã xâm nhập được vào trong tòa nhà và bắt giữ nhiều con tin, hầu hết là nhân viên Bộ này. Ngoài số người thiệt mạng từ vụ việc, 13 người khác đã bị thương trong vụ tấn công.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tại lễ nhậm chức Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ của ông Tayyip Erdogan vào ngày 9/7 tới. Giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 24/6, ông Tayyip Erdogan đã vượt qua thách thức lớn nhất để kéo dài thời gian cầm quyền thêm 5 năm. Kể từ nhiệm kỳ này, chức danh thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị hủy bỏ và toàn bộ quyền lực hành pháp được chuyển giao cho tổng thống. Tổng thống sẽ đồng thời là người đứng đầu nhà nước và chính phủ.

Ông Alexander Lubigan, Phó thị trưởng thành phố Trece Martires ở phía nam thủ đô Manila của Philippines, đã bị bắn chết hôm 7/7. Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Philippines cho hay, ông Lubigan bị các tay súng đi trên một chiếc xe SUV bắn chết, khi ông đang lưu thông trên đường. Vụ việc xảy ra trong vòng chưa đầy một tuần sau khi hai thị trưởng Philippines bị ám sát, trong đó có một người bị Tổng thống Rodrigo Duterte nói có liên quan tới buôn bán ma tuý bất hợp pháp.

Ngày 7/7, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại thủ đô Washington D.C (Mỹ) thông báo sẽ tổ chức Hội thảo Biển Đông thường niên lần thứ 8 tại trụ sở CSIS. Trên trang chủ, CSIS thông báo Chương trình Đông Nam Á và Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc CSIS sẽ tổ chức Hội thảo Biển Đông thường niên lần thứ 8 vào ngày 26/7/2018. Hội thảo năm nay sẽ tiến hành 4 phiên thảo luận gồm: Diễn biến tình hình Biển Đông năm 2017; Giải quyết tranh chấp tại Biển Đông và các khu vực khác; Vấn đề môi trường tại Biển Đông và Cán cân quân sự chiến lược ở Biển Đông.

