THẾ GIỚI 24H: Vụ bắt con tin tại Pháp, 4 con tin đã được giải thoát

Hiện 4 phụ nữ đã được trả tự do "an toàn" sau khi bị một đối tượng vị thành niên có vũ trang bắt làm con tin trong 5 giờ tại một quán bar ở ngoại vi thành phố Toulouse, miền Nam nước này. Tuy nhiên, hiện đối tượng bắt cóc, 17 tuổi, vẫn đang cố thủ tại địa điểm nói trên ở thị trấn Blagnac. Thủ phạm đòi trao đổi với một nhà đàm phán đồng thời đe dọa sẽ bắn một con tin nếu vòng vây an ninh không nới lỏng. Các lực lượng an ninh đang phong tỏa khu vực trong khi cảnh sát đặc nhiệm đã có mặt tại hiện trường.

Ngày 7/5, ít nhất 7 học sinh đã bị thương trong một vụ nổ súng tại trường học ở bang Colorado. Trên mạng xã hội Twitter, Văn phòng cảnh sát Hạt Douglas thông báo "7 hoặc 8 học sinh đã bị thương," trong khi 2 đối tượng nổ súng đã bị bắt. Thông tin cho hay, những kẻ tấn công đã nổ súng nhắm vào STEM School Highlands Ranch, một trường có đủ lớp học từ mẫu giáo đến lớp 12 ở trung tâm Colorado.

Lầu Năm Góc ngày 7/5 cho biết, Không quân Mỹ sẽ triển khai phi đội máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress tới Vùng Vịnh nhằm đáp trả cuộc tấn công tiềm tàng của Iran nhằm vào các lực lượng Mỹ trong khu vực. Quyền Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Charles Summers nêu rõ: “Chúng tôi nhấn mạnh tuyên bố của Nhà Trắng rằng chúng tôi không tìm cách gây chiến với chế độ Iran, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ binh sĩ Mỹ, các đồng minh và lợi ích của chúng ta trong khu vực".

Tình trạng bạo lực leo thang tại khu vực Tây Bắc Syria là nguyên nhân khiến trên 150.000 người mất nhà cửa trong vòng một tuần qua. Các cuộc tấn công trong những ngày qua khiến tình hình tại khu vực Tây Bắc Syria trở nên căng thẳng nhất kể từ khi thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được ký kết. Nhiều cuộc pháo kích và không kích nhắm vào các trường học và trung tâm y tế tại phía Bắc Hama và phía Nam Idlib trong tuần qua và Liên hợp quốc quan ngại sâu sắc về tình hình leo thang xung đột gần đây ở khu vực này.

Ủy ban bầu cử tối cao Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định hủy bỏ kết quả bầu hội đồng địa phương ở thành phố Istanbul ngày 31/3 và sẽ tổ chức bầu cử lại. Trong cuộc bầu cử địa phương hôm 31/3 vừa qua, phe đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giành thắng lợi trước đảng cầm quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul, thành phố lớn nhất nước. Mặc dù khoảng cách phiếu bầu rất lớn, nhưng đảng cầm quyền (Đảng Công lý và Phát triển) vẫn phản đối, khiếu nại về kết quả bầu cử. Hội Đồng Bầu cử Cấp Cao đã ra quyết định hủy kết quả để tổ chức bầu lại vào ngày 23/6 tới.

Ngày 7/5, Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đã kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 5/6. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Rasmussen nhấn mạnh: "Tôi muốn dùng hết sức mạnh, năng lực và kinh nghiệm để dẫn dắt Đan Mạch," đồng thời bày tỏ mong muốn người dân nước này tiếp tục bầu cho ông trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Theo quy định, Thủ tướng Rasmussen phải kêu gọi tổng tuyển cử muộn nhất là vào ngày 17/6 tới, khi nhiệm kỳ bốn năm của ông kết thúc.

Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk vừa mở thêm 17 điểm tiếp nhận giấy tờ để xin quốc tịch Nga, việc tiếp nhận công dân sẽ thực hiện theo lịch làm việc của các điểm hoạt động trực thuộc bộ phận di trú. Hôm 6/5, bộ phận chính của Cục di trú LNR bắt đầu tiếp nhận đơn xin nhập tịch vào Liên bang Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/4 đã ký nghị định về việc cấp quốc tịch Nga theo thủ tục đơn giản hóa cho cư dân ở một số quận thuộc khu vực Lugansk và Donetsk của Ukraine.

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena ngày 7/5 thông báo cảnh sát đang giam giữ 56 nghi can liên quan đến đến loạt vụ đánh bom liều chết đẫm máu vào Lễ Phục sinh vừa qua. Phát biểu trước Quốc hội, ông Sirisena tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này đã thành công trong việc nhận diện tất cả những kẻ liên quan đến các vụ tấn công khủng bố hôm 21/4, làm 257 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương. Hiện nhà chức trách đã có thể đưa tình hình đất nước trở lại bình thường.

