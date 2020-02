THẾ GIỚI 24H: WHO ghi nhận 92 ca lây nhiễm từ người sang người tại 12 quốc gia

TPO - Ngày 18/2, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố đã phát hiện 92 ca lây nhiễm chủng mới của virus corona từ người sang người tại 12 quốc gia bên ngoài Trung Quốc, song WHO không có dữ liệu để so sánh với Trung Quốc.