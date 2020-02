THẾ GIỚI 24H: WHO nâng cảnh báo lây nhiễm Covid-19 toàn cầu lên mức 'rất cao'

Quảng cáo

Trong 24 giờ qua, Đan Mạch, Estonia, Lithuania, Hà Lan và Nigeria đã báo cáo những ca nhiễm virus đầu tiên, tất cả đều liên quan đến Italy, hiện là một trong những ổ dịch lớn bên ngoài Trung Quốc. Những nước khác cũng ghi nhận số lượng ca nhiễm lớn như là Hàn Quốc, Nhật Bản và Iran. WHO chưa tuyên bố đại dịch bùng phát vì chưa có bất kỳ "bằng chứng nào về việc virus đang lây lan tự do trong cộng đồng", Tổng giám đốc WHO edros Adhanom Ghebreyesus cho biết. Ông Tedros nhắc lại rằng virus vẫn có thể biến thành đại dịch. Ông kêu gọi chống lại sự sợ hãi và hoảng loạn, "kẻ thù lớn nhất của chúng ta bây giờ không phải là virus mà là sợ hãi, tin đồn và kỳ thị."



Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 29/2 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát các cuộc tập trận quân sự. Theo KCNA, đây là cuộc tập trận nhằm “đánh giá sự cơ động và khả năng tấn công bằng hỏa lực” của lực lượng tuyến đầu cùng các đơn vị ở phía Đông. KCNA khẳng định cuộc tập trận đã kết thúc bằng “sự hài lòng to lớn” của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ngày 28/2, người phát ngôn đảng cầm quyền AKP của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này không thể tiếp tục giữ hàng triệu người di cư Syria nữa và sẽ mở cửa để họ sang châu Âu. Đây được xem là một động thái mà Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa Liên minh châu Âu (EU) vì những mâu thuẫn trên chiến trường Syria.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 28/2 cho biết ít nhất 11 binh sỹ Syria đã thiệt mạng do các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ trong cùng ngày vào tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria. Theo SOHR, vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào các mục tiêu của lực lượng Chính phủ Syria tại khu vực nằm giữa các thành phố Maarat al-Numan và Saraqeb thuộc tỉnh Idlib. Lính Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã nã pháo vào khu vực này. Đáp lại, các lực lượng Syria tấn công vào khu vực có quân Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không gây thiệt hại gì.

Theo người phát ngôn Asadollah Abbasi, Quốc hội Iran đã quyết định tạm đình chỉ các phiên họp thường kì cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này được đưa ra sau khi ít nhất 7 quan chức cấp cao Iran được xác định dương tính với Covid-19. Trong đó bao gồm Thứ trưởng Y tế Iraj Harirchi, Phó Tổng thống phụ trách các vấn đề phụ nữ và gia đình Masoumeh Ebtekar, người đứng đầu Ủy ban An ninh và Quan hệ đối ngoại Mojtaba Zonnour, nghị sĩ Mahmoud Sadeghi…

Hải quân Mỹ yêu cầu các tàu chiến hoạt động ở Thái Bình Dương ở lại trên biển 14 ngày trước khi cập cảng mới trong bối cảnh virus corona đang lan rộng trên toàn cầu. Tất cả tàu chiến thuộc Hạm đội 7, hoặc tàu chiến khác của Hải quân Mỹ đang hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương, được yêu cầu ở lại trên biển thêm 14 ngày, sau khi đã ghé bất kỳ quốc gia nào ở châu Á – Thái Bình Dương trước khi cập cảng mới, Hạm đội Thái Bình Dương cho biết, Business Insider đưa tin.

Ngày 28/2, chính quyền tỉnh Hokkaido của Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp do số người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục tăng, đồng thời khuyến cáo người dân ở trong nhà trong dịp cuối tuần này. Ít nhất 66 ca nhiễm COVID-19 đã được xác nhận ở Hokkaido trong khi Nhật Bản ghi nhận hơn 900 ca mắc trong nước, trong đó có 700 trường hợp có liên quan tới du thuyền Diamond Princess.

Ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đề cử Nghị sĩ đảng Cộng hòa John Ratcliffe làm Giám đốc tình báo quốc gia. Cùng ngày, Nhà Trắng thông báo Đại sứ Mỹ tại Na Uy Kenneth Braithwaite được Tổng thống Trump đề cử vào vị trí Bộ trưởng Hải quân Mỹ. Đây là thông báo chính thức công khai đầu tiên về đề cử cho vị trí này kể từ khi Tổng thống Trump đăng trên Twitter vào tháng 11/2019, trong đó cho biết ông sẽ cử ông Braithwaite lãnh đạo Hải quân sau khi sa thải Bộ trưởng Hải quan Richard Spencer vì vụ xử lý trung sĩ Edward Gallagher.

Thanh Huyền