THẾ GIỚI 24H: Xả súng đẫm máu nhất ở Canada trong ba thập kỷ qua, nhiều người tử vong

Cảnh sát cho biết người đàn ông 51 tuổi, Gabriel Wortman, đã cải trang xe của hắn thành xe cảnh sát và xả súng tại một vài địa điểm ở tỉnh nhỏ nằm bên bờ Đại Tây Dương từ tối 18/4. Thủ tướng Canada Justin Trudeau gọi sự việc là "tình huống khủng khiếp" khi nói với các phóng viên tại Ottawa. Đây dường như là vụ thảm sát tồi tệ nhất Canada từ sau vụ một tay súng giết chết 15 phụ nữ ở Montreal vào năm 1989. Xả súng là chuyện hiếm xảy ta tại Canada, nơi có luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt hơn Mỹ.



Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 20/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 2.404.234 trường hợp, trong đó có 164.891 người tử vong. Đến nay, đại dịch COVID-19 đã tấn công 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 615.703 bệnh nhân COVID được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 54.215 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1.621.636 đang được điều trị tích cực.

Tính tới 23:59’ ngày 19/4, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có tổng cộng 28.250 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.223 trường hợp mới mắc bệnh. Virus SARS-CoV-2 cũng đã khiến 1.144 người dân ở khu vực này thiệt mạng, tăng 60 trường hợp so với một ngày trước đó. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 7.584 trường hợp. Singapore tiếp tục chứng kiến tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng và hiện đã trở thành quốc gia có nhiều ca mắc bệnh nhất trong ASEAN.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và nhu cầu khẩu trang cho đội ngũ nhân viên y tế tăng cao, nước Pháp đã đặt hàng khoảng 2 tỷ chiếc khẩu trang từ các đối tác trên thế giới, trong đó phần lớn từ Trung Quốc. Tính đến ngày 18/4, khoảng 439 triệu chiếc, trị giá khoảng 224 triệu euro, đã được bàn giao cho nước Pháp, thông qua cầu hàng không đặc biệt được thiết lập giữa Pháp và Trung Quốc.



Thống đốc bang New York Andrew Cuomo nhận định số liệu cập nhật cho thấy New York đã qua đỉnh dịch nhưng cảnh báo người dân New York vẫn phải hết sức cẩn thận. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h ngày 20/4 (theo giờ Việt Nam), số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã vượt 40.000 ca. Cụ thể, số người tử vong do COVID-19 tại Mỹ hiện là 40.495 người, đứng đầu thế giới. Số ca mắc COVID-19 trên toàn nước Mỹ hiện là 763.083 ca, chiếm hơn 31% trong tổng số gần 2,4 triệu ca nhiễm trên toàn cầu tính đến thời điểm này. Ngoài ra, tại Mỹ cũng đã có 70.806 bệnh nhân COVID-19 đã bình phục, trong khi 13.556 bệnh nhân khác đang trong tình trạng nặng và nguy kịch.

Trước việc Trung Quốc vừa thông báo thành lập cái gọi là “quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và “quận Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) tại “thành phố Tam Sa”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, huỷ bỏ các quyết định sai trái liên quan đến những việc làm đó và không có những việc làm tương tự trong tương lai”. Bà Hằng cho biết: "Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa" và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, không có giá trị và không được công nhận, không có lợi cho quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và gây thêm phức tạp tình hình Biển Đông, khu vực và thế giới".



Các tay súng đã giết chết 47 người trong các cuộc tấn công vào những ngôi làng ở bang Katsin, phía tây bắc Nigeria vào ngày 18/4, cảnh sát địa phương cho biết. Các tay súng, một số có súng AK 47, đã thực hiện các cuộc tấn công vào ba cơ quan chính quyền địa phương ở bang Katsin trong khoảng thời gian từ 12h30 tới 3h, cảnh sát Katsina cho biết trong tuyên bố.

Truyền thông Trung Đông ngày 19/4 dẫn nguồn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ sai lầm nào của Mỹ tại vùng Vịnh. Tuyên bố đăng tải trên trang mạng chính thức của IRGC cho biết lực lượng hải quân của IRGC kêu gọi quân đội Mỹ cần tuân thủ các quy định quốc tế và giao thức hàng hải tại khu vực Vịnh Persian và Vịnh Oman, đồng thời tránh những động thái "phiêu lưu" và đưa ra tuyên bố sai sự thật.

Thanh Huyền