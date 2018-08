THẾ GIỚI 24H:Saudi Arabia trục xuất Đại sứ Canada, ngừng mọi giao dịch

Ngoài ra, Saudi Arabia cũng đóng băng mọi giao dịch mới về thương mại và đầu tư với Canada. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết, Đại sứ Canada tại Riyadh có 24 giờ để rời khỏi quốc gia Trung Đông này. Lý do của các động thái trên là do Saudi Arabia" không chấp nhận sự can thiệp vào công việc nội bộ" của nước này, đồng thời cảnh báo có thể tiến hành các hành động tiếp theo. Phản ứng của Saudi Arabia được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Canada và Đại sứ quán Canada tại Riyadh hối thúc Saudi Arabia "thả ngay lập tức" các nhà hoạt động nhân quyền.

Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua nhiều biện pháp để vô hiệu hóa kết quả cuộc gặp thượng đỉnh tại Helsinki (Phần Lan) giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Các thượng nghị sĩ không chỉ mở hàng loạt cuộc điều trần về tình hình xung quanh cuộc gặp thượng đỉnh ồn ào này, mà còn đề xuất áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt mới, đe dọa nợ chủ quyền của Nga. Những thông tin đầu tiên về sáng kiến này đã tác động mạnh đến tỷ giá đồng ruble. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/7, đồng ruble của Nga mất giá so với đồng USD, ở mức 63,49 ruble/1 USD. Đồng nội tệ của Nga tiếp tục hạ giá trong những ngày tiếp theo.

Sáu kiệt tác từ các phòng trưng bày nghệ thuật hàng đầu và bảo tàng của Nga sẽ được chuyển đến Crimea để đặt trong một trung tâm văn hóa mới trên bán đảo này, theo một dự án được trình lên Tổng thống Vladimir Putin. Trung tâm nghệ thuật này là một bước đi nữa để hội nhập Crimea với Nga, sau khi một cây cầu lớn nối Crimea và lục địa Nga đã được mở cửa vào tháng Năm. Dự án này nhằm mục đích biến Crimea thành một thủ đô văn hóa, Phó Thủ tướng Golodets nói và cho biết thêm, dự án này đặc biệt quan trọng khi tính tới số lượng khách du lịch tới khu vực này đang tăng lên

Một người phụ nữ 28 tuổi trùm mặt kín kiểu phụ nữ Hồi giáo đã trở thành người đầu tiên bị phạt kể từ khi chính quyền Đan Mạch áp dụng luật cấm trang phục này hôm 1-8 vừa qua. Tại Đan Mạch, những người mang khăn che kín mặt, chỉ hở 2 mắt, ở nơi công cộng sẽ bị phạt 1.000 krone, nếu tái phạm số tiền phạt sẽ tăng thêm 10 lần. Việc cấm đội khăn che kín mặt không chỉ được áp dụng tại Đan Mạch mà còn được áp dụng tại một số quốc gia châu Âu khi tình hình khủng bố cực đoan tại châu lục này ngày càng khó kiểm soát và manh động hơn.

Quân đoàn vệ binh cách mạng Iran (IRGC) vừa xác nhận việc tổ chức tập trận rầm rộ ở khu vực vùng Vịnh trong vài ngày qua nhằm mục tiêu đề phòng các mối đe dọa rình rập từ kẻ thù. Từ hôm 2-8, Bộ Chỉ huy trung tâm của Mỹ (CENTCOM) đã nhận thấy, Iran vừa bắt đầu cuộc tập trận hải quân ở vùng Vịnh, bao gồm cả khu vực eo biển Hormuz. Tư lệnh IRGC Mohammad Ali Jafari đã bày tỏ sự hài lòng về sự thành công của cuộc tập trận và nhấn mạnh đến sự cần thiết của khả năng sẵn sàng đảm bảo an ninh cho vùng Vịnh và eo biển Hormuz trước những mối đe dọa của kẻ thù”.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng vừa phủ nhận việc Mỹ đứng sau vụ nổ máy bay không người lái vào hôm 4-8 ở một sự kiện quân sự, nơi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang phát biểu. “Tôi có thể chắc chắn rằng, không có sự can thiệp của chính phủ Mỹ trong việc này. Đây có thể là một vụ việc được dàn dựng bởi ông Maduro hoặc nhiều lí do khác”, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News Sunday vào hôm 5-8. Một nhóm chống chính phủ có tên “Phong trào dân tộc của các chiến binh áo phông” đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công.

Ngày 5-8, cảnh sát bang Grisons của Thụy Sĩ xác nhận, 20 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay loại cổ tại sườn núi Piz Segnas, miền Đông Thụy Sĩ. Máy bay Junker JU52 HB-HOT, được sản xuất tại Đức vào năm 1939, rơi xuống một lưu vực ở độ cao 2.450 m so với mực nước biển, phía tây của núi Piz Segnas vào chiều thứ bảy 4-8. Trong số những người thiệt mạng có 17 người Thụy Sĩ và một gia đình 3 người đến từ Áo. Máy bay đã cất cánh từ Ticino tại miền Nam Thụy Sĩ và dự kiến hạ cánh tại sân bay quân sự Duebendorf gần Zurich vào chiều cùng ngày.

Một trong những tên chiến binh khét tiếng nhất của tổ chức khủng bố Basque ETA, Santi Potros, người trước đó bị tòa án Tây Ban Nha tuyên án gần 3.000 năm tù giam, đã ra khỏi nhà tù sau khi ngồi bóc lịch tổng cộng gần 31 năm. Sáng 5/8, Santi Potros (tên thật là Santiago Arrospide Sarasola) đã rời nhà tù Topas (Salamanca). Kênh truyền hình nhà nước Tây Ban Nha đã phát đi những cảnh quay khi Santi Potros rời khỏi bức tường đá nhà tù. Santi Potros dính líu tới việc tổ chức 40 các cuộc khủng bố, trong đó có một cuộc khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử đất nước, xảy ra vào tháng 6 năm 1987 tại siêu thị Hipercor ở Barcelona, cướp đi 21 mạng sống. Tổng cộng, Potros, 70 tuổi, đã ngồi sau song sắt 31 năm, trong đó 13 năm ở Pháp và 18 năm ở Tây Ban Nha. Y phạm tội lần đầu tiên vào tháng 6/1980, đó là vụ giết một cảnh sát ở Pamplona.

Chiều 5/8 (giờ địa phương), một chiếc máy bay hạng nhẹ đã bị rơi ở thành phố Santa Ana của bang California, Mỹ, làm toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng. Tờ Los Angeles Times dẫn lời một người phát ngôn Sở Cứu hỏa Quận Cam cho biết chiếc máy bay 2 động cơ Cessna 414 bị rơi xuống bãi để xe của một cửa hàng bán văn phòng phẩm ở gần South Coast Plaza - trung tâm buôn bán lớn nhất ở bờ Tây nước Mỹ. Mặc dù máy bay đã va chạm với một chiếc ôtô nhưng không có ai trong xe bị thương. Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng liên bang (FAA) Mỹ, phi công điều khiển máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp trước khi chiếc máy bay lao xuống khu vực gần sân bay John Wayne.

Venezuela ngày 5/8 cho biết họ đã bắt giữ 6 nghi phạm trong vụ ám sát hụt Tổng thống Maduro bằng thuốc nổ. Theo ông Reverol, có 2 máy bay không người lái gắn thuốc nổ được sử dụng để ám sát Tổng thống Maduro. Một chiếc đã bị lực lượng an ninh Venezuela đã bắn hạ, trong khi đó một chiếc khác phát nổ sau khi rơi xuống tòa nhà chung cư. Tổng thống Maduro đã cáo buộc âm mưu ám sát này do các tổ chức cánh hữu trong nước thực hiện và đứng đằng sau là nhóm cực hữu Colombia nhằm gây bất ổn tình hình tại Venezuela.

