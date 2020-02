THẾ GIỚI 24H:Thống đốc PhnomPenh đưa khách trên du thuyền Westerdam tham quan

Quảng cáo

Ông Mean Chan Yada, Phó Thống đốc PhnomPenh cho biết nhóm du khách đến từ nhiều đất nước khác nhau đã được thăm quan nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô PhnomPenh như Cung điện Hoàng Gia, bờ sông Chaktomuk. Chuyến tham quan kết thúc vào 6 giờ chiều. Phó thống đốc cho biết thêm mục đích của chuyến thăm quan này là mong muốn bạn bè quốc tế có thể hiểu thêm về sự phát triển của thành phố Phnompenh, trái tim của Vương quốc Campuchia.Du thuyền MS Westerdam, thuộc sở hữu của Công ty Holland America Line (Mỹ), trước đó chở 1.455 hành khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn, đã phải lênh đênh trên biển trong 2 tuần sau khi bị 5 nơi - Philippines, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan từ chối cho cập cảng do lo sợ sự lây lan của COVID-19.



Nhà chức trách Malaysia cho biết 143 hành khách từ du thuyền MS Westerdam đã được cho phép lên máy bay về nước sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. Theo SCMP, Bộ Y tế Malaysia hôm 17/2 thông báo tất cả hành khách đi trên du thuyền MS Westerdam tới nước này hôm 14/2, ngoại trừ nữ công dân Mỹ 83 tuổi nhiễm virus corona, đã được cho phép trở về quê nhà.

Theo SCMP tính đến sáng 18/2, số ca nhiễm dịch covid-19 đã lên tới 73.348 ca, 1.868 người chết, 10.615 ca chữa khỏi. Số ca nhiễm virus corona tại Trung Quốc đại lục tính đến hết ngày 17/2 là 72.463 trường hợp với 1.868 người nhiễm mới. Số ca tử vong ghi nhận trong ngày là 98 ca.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ngăn chặn ít nhất 140 du khách nhập cảnh vào Mỹ trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới (Covid-19). Theo dữ liệu do Bộ An ninh Nội địa cung cấp, từ ngày 2-12/2, có 14 công dân nước ngoài đã bị từ chối nhập cảnh tại các sân bay của Mỹ và 126 người tại cửa khẩu trên đất liền. Ngoài ra, 34 du khách đã bị chặn lại ở các địa điểm kiểm tra an ninh tại sân bay nước ngoài, nơi giới chức Mỹ tiến hành sàng lọc trước khi hành khách lên các chuyến bay đến Mỹ.

Cục trưởng an ninh Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) John Lee ngày 17/2 cho biết chính quyền đặc khu đang thu xếp 2 chuyến bay thuê để đưa khoảng 350 người Hong Kong bị mắc kẹt trên du thuyền "Diamond Princess" đang bị cách ly ở ngoài khơi Nhật Bản, trở về vùng lãnh thổ này. Phát biểu với phóng viên tại Sân bay quốc tế Hong Kong, ông John Lee cho biết chính quyền Hong Kong đã gửi đề nghị đến phía Nhật Bản đưa những hành khách Hong Kong đến ngay sân bay Haneda sau khi những người này được phép lên bờ, để họ có thể đáp các chuyến bay mà chính quyền Hong Kong đã thuê.

Ngoại trưởng Ukraine hôm 17/2 lên tiếng yêu cầu tất cả những cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trong vụ bắn nhầm máy bay Ukraine ở Iran hôm 8/1 vừa qua. Trước đó, Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne hôm 15/2, yêu cầu Iran chia sẻ hộp đen máy bay để các cơ quan quốc tế kiểm tra. Chiếc máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine bị một tên lửa tấn công vào ngày 8/1 ngay sau khi khởi hành từ Tehran đến Kiev.

Ngày 17/2, giới chức Burundi cho biết đã khai quật 6 hố chôn tập thể chứa hơn 6.000 thi thể có từ thời giai đoạn bất ổn xảy ra hàng thập kỷ trước. Đây vụ khai quật lớn nhất trong nhiều năm qua tại quốc gia Đông Phi này. Theo Ủy ban sự thật và hòa giải Burundi, các hố chôn tập thể lớn nhất đều được phát hiện ở tỉnh Karusi, miền Trung nước này. Dường như có ít nhất 18 hố chôn tập thể như vậy.

Hãng thông tấn SANA của Syria ngày 17/2 đưa tin quân đội nước này đã phát hiện một hố chôn tập thể chứa khoảng 70 thi thể tại một thành lũy trước đây của lực lượng phiến quân ở gần thủ đô Damascus. Theo SANA, hố chôn này được phát hiện ở gần thị trấn Douma, khu vực Đông Ghouta, chứa thi thể của dân thường và nhân viên an ninh bị các nhóm khủng bố hành hình.

Ngày 17/2, một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một ôtô của cảnh sát đã xảy ra ở thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, miền Tây Nam của Pakistan, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 2 cảnh sát. Cảnh sát và lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ. Hiện, chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ tấn công trên.

Ngày 17/2, giới chức Burkina Faso cho biết 24 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong vụ tấn công một nhà thờ ở tỉnh Yagha, miền Bắc nước này giáp biên giới Niger. Theo Đại tá Salfo Kabore, vụ việc xảy ra ngày 16/2 khi một nhóm "các đối tượng khủng bố có vũ trang" đột kích ngôi làng Pansi ở tỉnh Yagha và tấn công dân làng. Trong số những người thiệt mạng có một linh mục, trong khi nhiều người khác bị bắt cóc.

Thanh Huyền