Thủ tướng Anh bị quốc hội 'đánh bại', khả năng phải bầu cử sớm

Chính phủ của Thủ tướng Johnson thất bại với số phiếu 301/328 phiếu trong cuộc bỏ phiếu chứng kiến cả những nghị sĩ trong cùng đảng Bảo thủ đứng về phe phản đối để chống lại ông. Những nghị sĩ Bảo thủ này đã nhận được cảnh báo rằng họ sẽ bị đẩy ra khỏi đảng nếu quay lưng với chính phủ.

Hơn 3 năm trôi qua kể từ khi quá nửa người dân Anh bỏ phiếu chọn con đường ra khỏi EU, sự kiện vừa rồi càng khiến lộ trình Brexit thêm rối rắm mà kết quả dễ xảy ra nhất sẽ là một cuộc ly hôn không thoả thuận đầy hỗn loạn.

Chiến thắng ngày 3/9 chỉ là bước vượt rào đầu tiên đối với các nhà làm luật, giúp họ có cơ hội kiểm soát công việc của quốc hội.

Trong ngày 4/9, họ sẽ thúc đẩy thông qua luật buộc ông Johnson phải đề xuất với EU về việc hoãn Brexit một lần nữa, cho đến ngày 31/1 năm sau, trừ khi Thủ tướng đưa ra được một thoả thuận được quốc hội chấp thuận các điều khoản và cách thức tiến hành Brexit.

Điều này đẩy ông Johnson vào tình thế giống như người tiền nhiệm Theresa May phải trải qua. Bà May đã 3 lần thất bại trong nỗ lực thuyết phục các nhà làm luật chấp thuận thoả thuận mà bà đàm phán với EU. Ông Johnson tiếp quản công việc của bà May từ 6 tuần trước với lời hứa sẽ có cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để thoả mãn quốc hội.

Trong 21 thành viên đảng Bảo thủ đã quay lưng với ông Johnson có ông Nicholas Soamoes, cháu nội của cựu Thủ tướng Anh thời hậu Thế chiến Winston Churchill, và hai cựu bộ trưởng tài chính gồm Philip Hammond và Kenneth Clarke. Những người này có thể sẽ bị khai trừ khỏi đảng.

“Tôi không muốn bầu cử, nhưng nếu các nghị sĩ ngày mai bỏ phiếu chấm dứt đàm phán và ép phải trì hoãn Brexit một lần nữa, có thể trong vài năm tới, thì bầu cử là con đường duy nhất để giải quyết vấn đề”, ông Johnson nói với quốc hội trước cuộc bỏ phiếu ngày 3/9.

Trong cuộc so găng giữa thủ tướng và quốc hội, những người phản đối ông Johnson nói rằng họ muốn ngăn ông chơi trò cò quay Nga với đất nước từng là một trụ cột của phương Tây về kinh tế và ổn định chính trị.

Họ cho rằng không gì có thể biện hộ cho những rủi ro mà Brexit không thoả thuận gây ra, khi sợi dây kinh tế giữa nước Anh với thị trường xuất khẩu lớn nhất bị cắt đứt.

Ông Johnson cho rằng nếu nhất quyết phải có thoả thuận thì sẽ buộc Anh phải đầu hàng EU. Ông cũng tuyên bố không bao giờ chấp nhận trì hoãn Brexit thêm một lần nào nữa sau thời hạn 31/10.

Chính phủ của Thủ tướng Johnson sẽ phải chuẩn bị một cuộc bỏ phiếu trong ngày 4/9 về việc tổ chức bầu cử sớm, khả năng diễn ra vào ngày 14/10. Ứng viên nổi bật nhất cho vị trí này là ông Jeremy Corby.

